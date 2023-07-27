Будинок Сікорського передають громаді Києва

КИЇВ. – Міністерство культури та інформаційної політики 13 липня погодило передачу садиби Сікорського у власність громаді Києва. Йдеться про будинок на вулиці Ярославів Вал, 15-Б, який належав родині Сікорських. Будівля має статус пам’ятки історії національного значення.

Згідно з постановою уряду, відповідний статус вона отримала у 2018 році, а за рік перед цим фахівці оглянули технічний стан будівлі і дійшли висновку, що вона перебуває в аварійному стані. У будинку Сікорського сталося кілька пожеж.

У 2000 році садибу Сікорського орендував Міжнародний благодійний фонд „Музей повітроплавання та авіяції імені Сікорського“, який належав ексреґіоналові Нестору Шуфричу. Фонд взяв на себе зобов’язання відновити пам’ятку, проте за 15 років не проводив жодних реставраційних робіт.