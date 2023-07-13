Будинок Акту Злуки визнано об’єктом культурної спадщини

КИЇВ. – Будинок на Софійській площі столиці, де президент УНР Михайло Грушевський оголосив Акт Злуки у 1919 році, визнали об’єктом культурної спадщини. Відповідний наказ був підписаний в Київській адміністрації 6 липня, і він буде направлений до Міністерства культури та інформаційної політики України для внесення до Держав­ного реєстру нерухомих пам’яток України.

Раніше будинок столичні забудовники хотіли знести і побудувати офісну 10-поверхівку з підземною автостоянкою. Історична справедливість восторжествувала!