Британія і США почали навчання військових

КИЇВ. – США і Великобританія оголосили про початок нових навчальних програм для українських військових, у зв’язку з розширенням видів зброї, яку вони нададуть Україні. Голова Об’єд­наного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі повідомив, що 15 січня в Німеччині почалися бойові навчання українців, які підготують близько 500 солдатів. Ці навчання триватимуть від п’яти до восьми тижнів. Генерал також наголосив, що українські бійці будуть забезпечені повним набором зброї та спорядження.

Крім того, британський уряд повідомив, що найближчими днями почне навчання українських танкістів використанню танків Challenger 2.