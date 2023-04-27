Бред-Дуґлас Пейслі відвідав Київ

КИЇВ. – Американський співак та автор пісень Бред-Дуґлас Пейслі завітав підтримати мешканців столиці. З початку повномаштабного вторгнення він взяв участь у благодійному телемаратоні „Ukraine: Answering the Call“, який транслювали три американські канали. Його пісня „Same Here“ посіла перше місце серед завантажень в „Apple Music“. 24 січня 2023 року Б. Пейслі став амбасадором проекту „United24“ та підтримує напрям „Відбудова України“. 12 квітня Б. Пейслі, аби висловити українцям підтримку, пройшов вулицями Києва, спустився у метро, де ховалися від ракетних атак тисячі людей, та виконав „The Same Here“, стоячи на тлі знищеної російської техніки. Також заспівав леґендарну українську пісню „Червона рута“ й закликав усіх в світі долучитись до збору допомоги.

По всьому світу було продано понад 11 мільйонів копій його альбомів. Б. Пейслі виграв три нагороди Ґреммі, 14 Academy of Country Music Awards, 14 Country Music Association Awards та дві American Music Awards. У 2010 році музикант здобув перемогу в номінації „Артист року“ та визнання найуспішнішого співведучого CMA Award в історії разом із Керрі Андервуд протягом 11 років.

UNITED24 – ініційована Президентом України платформа збору пожертв на підтримку України. За 11 місяців роботи UNITED24 завдяки пожертвам з понад 110 країн зібрано понад 300 млн дол. Серед амбасадорів UNITED24 – співачка та акторка Барбара Стрейзанд, актор Марк Гемілл, канадська акторка Кетрін Винник, гурт Imagine Dragons, артдиректор Balenciaga Демна, американський актор Лієв Шрайбер, режисер Мішель Азанавічус, астронавт Скотт Келлі, історик Тімоті Снайдер, співак Бред Пейслі, британський мандрівник Беар Ґріллз, підприємець Річард Бренсон, видатні українські спортсмени Еліна Світоліна, Андрій Шевченко та Олександр Усик.