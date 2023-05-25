Бойові дії на Бєлгородщині

Неглибокий та короткочасний рейд, який було здійснено на територію Брянської области 2 березня цього року, миттєво використала російська пропаґанда. Путін скасував тоді поїздку на Ставропілля та заявив, що диверсанти хочуть позбавити росіян „історичної пам’яті, традицій, мови“. Тут же зліпили образ нового героя – хлопчика Федора, який не злякався лютих бандерівців та захистив двох маленьких дівчаток, незважаючи на поранення.

22 травня на територію Бєлгород­ської області зайшла значно більша збройна група, у тому числі з важкою технікою. Сама собою скупість офіційної інформації свідчила про серйозність становища. Повідомлялося про евакуацію „більшої частини жителів“ Грайворон­ського округу, де мешкає близько 30 тис. осіб. Офіцій­ну евакуацію влада не оголошувала, місцеві жителі нібито залишили район за власною ініціятивою.

Жодних переможних реляцій про знищення противника чи видавлювання на територію України протягом доби не було. Деякі прокремлівські телеграм-канали повідомили про знищення 39 та взяття в полон п’яти „бойовиків“. Однак ця інформація не підтверджувалася якими-небудь фото– або відеоматеріялами.

Судячи з нечисленних відео з місця подій, бої ведуться з використанням артилерії та гелікоптерів.

За інформацією телеграм-каналу „Рибар“, який веде Михайло Звінчук, колишній співробітник прес-служби Міноборони РФ, в селі Козинка, окрім „взводу противника“, на околицях знаходилися „до сотні бойовиків“. Також бій відбувався у сусідньому селі Глотове. Крім того, нібито фіксувалося перекидання підкріплення у села Середа, Муром та Нова Тавол­жанка.

Вночі стало відомо про вибухи у самому Бєлгороді – в районі обласних управлінь ФСБ та МВС.

Прогноз виявився правильним. Вранці 23 травня в телеграм-каналі Леґіону „Свобода Росії“ з’явився новий запис: „Доброго ранку всім, окрім путінських посібників! Ми зустріли світанок на звільненій території і рухаємось далі“.

Прикордонними територіями Бєлгородської області вночі було завдано масованих ударів – під обстріл потрапили не менше семи населених пунктів. Диверсійній групі вдалося заглибитись на вісім кілометрів, прорвавши перший рубіж оборони.

А на початку року влада Бєлгородської області рапортувала, що на зведення фортифікаційних споруд було витрачено майже 10 млрд рублів. Для створення оборонної лінії було залучено понад 4 тис. будівельників і 680 одиниць техніки.

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив 22 травня, що метою операції є „створення певної смуги безпеки для українського цивільного населення“. Це перший випадок, коли представник офіційних українських структур коментував силові дії на російській території у такому ключі.

Слід зазначити, що завдяки рейду Бєлгородська область стала без’­ядерною зоною. У Грайворонському районі розташована російська військова частина Бєлгород-22.

Ця частина входить до складу ракетних військ Російської Федерації. Тепер цю ядерну зброю довелося з території області терміново вивозити.

Пєсков заявив, що операцію на Бєлгородчині затіяли для відвернення уваги від втрати Бахмута. Зви­чайно, це чистої води проєкція з його боку. Але в Україні це так не працює: тут не сидять в кріслах і не чекають, доки вожді щось там візьмуть, і не починають невдоволено бурчати, коли вони щось здають. Тут інший ступінь децентралізації відповідальности. Не зважати на ціну – доля диктаторів, що збожеволіли.

Про конкретний план зараз можна лише гадати. Втім, з України все виглядає дуже просто. Кожен постріл та вибух на території Росії – це мінус один вибух та постріл на території України. Перенесення бойових дій на територію противника – благо саме собою, чого тут ворожити.

Добровольці леґіону „Свобода Росії“ опублікували відеозвернення до своїх співгромадян із закликом до боротьби за вільну від президента Володимира Путіна Росію:

„Жителі Росії! Ми такі ж росіяни, як і ви. Нас відрізняє лише те, що ми не хотіли більше виправдовувати дії злочинців при владі та взяли зброю, щоб відстояти нашу та вашу свободу. Але сьогодні всім настав час узяти відповідальність за своє майбутнє. Диктатурі Кремля настав час покласти край: леґіон повертається додому“.

Леґіон „Свобода Росії“ – військовий підрозділ ЗСУ, сформований із російських військовополонених і добровольців, що перейшли на бік України.