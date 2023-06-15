Бойова медикиня „Австрійка“

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – На гімназії „Еру-дит“ 26 травня відкрили пам’ятну дошку бойовій медикині, волонтерці Наталії Фраушер (Яцун) з позивним „Австрійка“. Наталя закінчила цю гімназію із золотою медалею. Стала лікарем-стоматологом. У 2014-2015 роках поїхала рятувати поранених на Донбасі. У 2020 році одружилася з австрійцем, і подружжя виїхало на батьківщину чоловіка. Але Наталя і там не залишила волонтерської діяльности – збирала допомогу для українських медиків. Цілком могла жити в Европі, але після початку широкомаштабного вторгнення повернулася в Україну. У квітні 2022 року приєдналася до медичного батальйону „Госпітальєри“, працювала на передовій. Мала позивний „Австрійка“. Загинула 26 червня 2022 під час евакуації поранених військових.

Командир медичного батальойну „Госпітальєри“ народна депутатка Яна Зінкевич під час відкриття пам’ятної дошки розповіла, що один із сучасних, спеціяльно обладнаних автобусів, придбаний з допомогою її колеґ-депутатів, названий на честь Наталі – „Австрійка“, тепер з його допомогою рятують поранених на передовій.