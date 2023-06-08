Благодійний показ вишиванок

НЮ-ЙОРК. – В Українському інституті Америки відбувся благодійний показ українських вишиванок, кошти з якого надійдуть до Фундації Олени Зеленської на програми підтримки українських дітей.

Демонстрація національного одягу відбулася 1 червня в рамках „Святкування української культури“ – заходу, організованого фондом „Центр допомоги Україні у США“ з нагоди Міжнародного дня захисту дітей. Моделі продемонстрували десятки автентичних вишиванок з колекцій президентки тексаської громадської організації „Український Сан-Антоніо“ Альони Ґарсії, колекціонерки зі Львова Марії Миляви та народного артиста України Івана Бернацького.

Українську пісню представляли дитячий хор з Ню-Йорка та професійні співаки й музиканти, які мешкають у США. Національні страви надали ню-йоркський ресторан Veselka та вашінґтонський – Ruta. На заході також було проведено авкціон з продажу кількох давніх вишиванок з різних реґіонів України, кошти з якого поповнили надходження від продажу квитків.