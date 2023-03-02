Бережанці вдячні героям

БЕРЕЖАНИ, Тернопільська область. – Вчителі центру дитячої та юнацької творчости Ірина Панашій, Ірина Ленартович, Ірина Шаршонь, Лілія Чвартацька, Віта Білоус взяли участь у благодійній акції „Сила народу“. Вони розмалювали гільзи для благодійного авкціону, кошти від якого підуть на підтримку штурмової бриґади „Азов“ – леґендарного підрозділу Національної ґвардії України.

Відділ культури провів захід, присвячений героям „Небесної сотні“. Студенти створили живий ланцюг народного єднання. Інсценовано Героя Устима Голоднюка, який загинув на Майдані від кулі снайпера, ставши відомим усім, як безстрашний хлопець у блакитній касці миротворців. Під звучання жалобної пісні „Пливе кача“ люди поклали свічки та квіти до пам’ятника героям Небесної сотні.

Також у Бережанах названо вулицю на честь Героя України, бережанця Віталія Скакуна. На цій вулиці мешкає родина загиблого воїна. На сесії міської ради прийнято рішення, щоб назвати один з провулків іменем військового Юрія Руфа, земляка, письменника, засновника літературного проєкту „Дух нації“, який загинув у бою на Луганщині.

Недавно ще один провулок у центрі Бережан названо на честь українського журналіста Георгія Ґонґадзе. Тут пройшло дитинство його дружини Мирослави Ґонґадзе.