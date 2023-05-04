Безпілотники атакували Кремль

3 травня російська влада зробила гучну заяву: нібито Україна намагалася атакувати Кремль безпілотником. Українські експерти обережні у своїх висновках та називають кілька ймовірних версій подій. При цьому припускають, що це таки могла бути сплянована операція української сторони.

За версією Москви, два дрони безперешкодно долетіли аж до Кремля, де російські спецслужби їх ліквідували завдяки системі радіолокаційної боротьби. Володимира Путіна на цей момент у Кремлі не було. Російська влада назвала це „спланованою терористичною акцією“ напередодні паради 9 травня.

Українська влада свою причетність офіційно спростувала і заявила, що не атакує об’єкти на території Росії. Військовий експерт Михайло Самусь каже, що це виглядає як „перевірка конкретної системи в тому числі з точки зору наведення на ціль щодо удару і ураження конкретних об’єктів“.

Судячи з кадрів, які потрапили до мережі, перший дрон вибухнув над Кремлем в 2:30 ночі, а через 15 хвилин другий – на підльоті до Кремля. Це були порівняно невеликі дрони літакового типу, мабуть, із пропелером, оскільки летіли на невеликій швидкості.

Невеликі дрони, як свідчить практика, здатні долати систему ППО і долітати до Підмосков’я. Відомо як мінімум про два випадки, коли в Московській області виявляли дрони з вибухівкою: наприкінці лютого – у Коломенському районі, а наприкінці квітня – під Ногінськом.

В обох випадках уламки дронів розпізнали як безпілотники UJ-22 Airborne виробництва української компанії „Укрджет“. Дальність дії таких дронів – до 800 кілометрів, тож якщо припустити, що їх могли запускати українці, то технічно це зробити було можливо.

Зрозуміло, дрон, що вибухнув над куполом Сенатського палацу в Кремлі, могли запустити і з ближчої відстані, і тоді йому не треба було летіти багато сотень кілометрів. Але зараз це вже просто цікаві деталі, бо результат такого удару вже є – він розходиться в роликах, знятих у нічній Москві, на яких дрон, попри зенітні комплекси та станції радіоелектронної боротьби, долітає до Кремля та вибухає.