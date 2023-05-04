Безнадійний тил Росії

Український наступ починається із серії точних ударів у російському тилу – на окупованих територіях та в самій РФ. Після пожежі на нафтобазі поблизу Козачої бухти в Севастополі прийшли новини про підрив опори лінії електропередачі під Петербургом та одну з найуспішніших залізничних диверсій: на Брянщині пущено під укіс вантажний склад із пальним та матеріялами для будівництва прикордонних укріплень.

На перегоні Унеча-Рассуха зійшли з рейок локомотив та сім вагонів вантажного поїзда, повідомляє прес-служба брянського уряду. Губернатор Олександр Богомаз уточнив, що на 136-му кілометрі залізничних колій Брянськ-Унеча спрацював невстановлений вибуховий пристрій. Поїзд складався з 60 вагонів і віз нафтопродукти та пиломатеріяли. На місці події почалася пожежа. Рух поїздів на цій ділянці припинили.

1 травня на території Сусанінського поселення Гатчинського району Ленінградської области підірвано опору лінії електропередачі. Біля другої опори було знайдено вибуховий пристрій.

Останніми днями новини про диверсії на території РФ надходять чи не щодня. 30 квітня невідомі підпалили релейну та батарейну шафи на станції Нижній Тагіл у Свердловській області. На день раніше невідомий підпалив релейну шафу в Новосибірській області між станціями Іподром та Об. 27 квітня український безпілотник нібито намагався завдати удару по Курській АЕС, але атака була відбита силами ППО.

Підриви свідчать про те, що на території РФ діють кілька диверсійних груп з налагодженими каналами постачання, основними та резервними базами, подільниками з числа місцевих.

У Москві відчувається легка паніка. Ночами у місті чергують патрульні групи із працівників державних установ. Перед ними поставлено завдання – „постійний візуальний контроль небесного простору щодо виявлення непізнаних літальних апаратів“.