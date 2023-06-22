Безкарність росіян небезпечна

Щодня надходять вістки про нові звірства росіян: ракетні удари по житлових кварталах, навмисне руйнування критичної інфраструктури, тортури та знущання з військовополонених і мирних жителів окупованих територій. Покінчити з безкарністю російських терористів може „український Моссад“. Керівники української військової розвідки неодноразово підтверджували, що займаються точковими ліквідаціями в Росії та на тимчасово окупованих територіях. Ці вбивства російських злочинців мають стати системними та отримати політичну підтримку Заходу.

Точаться дискусії щодо створення міжнародного трибуналу для російських військових злочинців, включаючи Володимира Путіна. Це важливі символічні заходи. Ймовірно, винних судитимуть заочно, якщо не станеться якогось дива. Але кожен друг України, який вірить у справедливість, розуміє: уряди інших країн навряд чи підуть на те, щоби забезпечити арешти. Вони не почнуть діяти в стилі ізраїльського Моссада, щоб викрасти винного полковника російської армії, не кажучи вже про найвищі чини. Тому з метою стримування злочинців Україна та деякі з її найближчих друзів не повинні соромитися проводити чи підтримувати певні види спецоперацій. Вбивство тих солдатів, які кастрували українських військовополонених, було б справедливим покаранням. Вбивство тих, хто зруйнував греблю у Каховці, було б справедливим покаранням. Вбивство тих, хто винний у Бучанській різанині, було б справедливим покаранням. Йдеться про стримування злочинців.

Занадто великою є безкарність російських військових злочинців. Звісно, втрати Росії на полі бою високі. Але багато солдатів – невдала худоба, виштовхнута на передову, тоді як найбільш злочинні елементи та їхні командири – мобільні і отримують можливість піти геть.

Існують варіянти відповіді на терористичну політику навмисної тотальної руйнації, мета якої відкинути Україну назад на багато років та на сотні мільярдів витрат просто зі зла, з помсти. Першою емоційною відповіддю було б зробити те саме з Росією: підірвати греблі, електростанції, трубопроводи, нафтові родовища по всій Росії. Але це потребує величезних ресурсів у вигляді далекобійної зброї та боєприпасів, які Україні краще використати для перемоги на полі бою.

Вбивства всередині Росії – це стандартний підхід до знищення терористичних організацій. І в цьому випадку він цілком може бути застосований до Росії. Хороша методика – знищення провідників терористичної групи, замість ліквідації лідера. Це, звичайно, потребує великих ресурсів, але це було б законно. Вбивство ворожих командирів – законне у час війни, і вбивство лідерів терористів також є законним, західні країни робили це десятки разів.

Звичайно, існує ризик репресій у відповідь з боку нацистської держави, але політика точкових вбивств була б виправданою. І вже принаймні жодний з наших урядів не повинен чинити тиск на Київ, щоб змусити його утриматися від такої політики. Якщо США було дозволено знищувати Осаму бен Ладена, Україні дозволено знищувати російських терористів. І хоча це виглядає як каральна акція і нею є, насамперед це змінить наміри будь-якого потенційного виконавця операцій масового знищення чи терору.

„Свобода“ при кожній нагоді подає не лише вістки про злочинних москалів, а й їхні адреси, називає членів їхніх родин. Хай чекають на кару!

Ряд російських злочинців заслуговує на вищу міру покарання, яку можна виконати у них вдома. І це стосується безпеки всього західного світу. Йдеться не лише про Україну. Безкарність за жахливі звірства небезпечна для всіх.

Вибір та честь проведення таких акцій мають залишатися за Києвом. Можливо, існують заперечення політичного чи стратегічного штибу проти таких заходів. Але чи ці заперечення встояли б, якби ті самі злочини чинилися проти Америки, Франції чи Великої Британії, запитує Едвард Гантер Крісті – колишній заступник керівника підрозділу НАТО з іновацій, один із розробників стратегії НАТО в галузі штучного інтелекту.

Народний депутат Микола Стефанчук вважає: „Перші рішення Між­народного кримінального суду щодо війни в Україні демонструють, що за здійснення воєнних злочинів керівники країни-аґресора обов’язково будуть притягнуті до відповідальности“.

Добра надія. Але на її здійснення треба чекати. А фізичне знищення злочинних москалів можливе вже тепер не лише як помста, а й як застереження для інших, їм подібних.