Багатіють завдяки аґресії Росії

КИЇВ. – Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) 21 січня провело обшуки та затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського. Кабінет Міністрів звільнив В. Лозинського з його посади. Його звинувачують в отриманні хабаря в розмірі 400 тис. дол. під час закупівлі генераторів.

19 січня НАБУ розпочало кримінальне провадження за фактами ймовірного недеклярування суддею Шостого апеляційного адміністративного суду Ярославом Василенком квартири в Москві та апартаментів у Севастополі, які належать його родині. Максимальна санкція за умисне внесення суб’єктом деклярування завідомо недостовірних відомостей до деклярації передбачає обмеження волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Раніше ці апартаменти були оформлені на тещу судді Наталію Сороку. Опісля дружина судді Олена Василенко стала власницею апартаментів за своїм пашпортом громадянки Російської Федерації, про що відповідне рішення виніс реєстратор у Москві.

У Москві власниками половини квартири загальною площею 72 кв. м є дружина судді Олена Василенко та дочка Юлія Васи­ленко. При цьому власність на цю квартиру дружина та дочка судді оформили за пашпортами громадянок РФ.

Власни­ками цього майна дружина і дочка Василенка стали у 2006 році, проте, ставши суддею, він жодного разу не вніс відомості про нього в деклярацію. Таким чином, орієнтовна вартість майна судді, яке він не вніс до деклярації, включаючи апартаменти у Севастополі, становить близько 20 млн грн.

Журналісти-розслідувачі отримали дані щодо поїздок Я.Василенка з російської бази про перетин кордону, в яку влада РФ після анексії Криму почала вносити дані про всіх, хто в’їжджає на окупований півострів з боку материкової України. З початку окупації суддя Василенко 25 разів відвідав Крим та провів на півострові щонайменше 206 днів.

Я.Василенко відмовився відповідати на запитання журналістів про незадекляроване нерухоме майно в Криму та Москві, про реґулярні відвідини окупованого Криму.

29 січня 2020 року детективи затримали підприємця Віталія Колесникова та його двох спільників під час надання хабаря у розмірі 50 тис. дол. голові Фонду державного майна України Дмитру Сенниченку – першої частини від загальної обумовленої суми у 5 млн дол.

В. Колесникову не продовжили запобіжний захід після 30 листопада 2020 року через його іґнорування засідань. Після цього він забрав свій закордонний пашпорт і, як заявив адвокат, виїхав у Росію начебто на лікування. У липні 2021 року отримав „пашпорт“ угруповання „ЛНР“, а наприкінці січня 2022 року зареєстрував у Москві компанію („ВТЕК“).

У жовтні-листопаді 2022 року, після повномаштабного вторгнення російської армії в Україну, московська „ВТЭК“ створила на непідконтрольній Україні території Донецької області і за російським законодавством дев’ять підприємств з будівництва, торгівлі лісом, металом, будівельними матеріялами, медикаментами. Колесников оголошений у розшук.