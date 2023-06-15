Аґресор має бути розгромлений

Заява редакції Ґрани.ру

Ґрани.ру – російське щоденне інтернет-видання. Виходить із 14 грудня 2000 року. Публікує статті та відео на підтримку опозиції та політичних ув’язнених, а також огляди та аналізи російських та світових політичних подій. З 13 березня 2014 року доступ до сайту „Грані.ру“ був забльокований на території Росії Роскомнаглядом на вимогу Генеральної прокуратури Росії.

Останні кілька діб ми провели у напруженій інформаційній тиші, незвичній для цифрового людства. Нам невідомо майже нічого про найголовніші події у світі. Ми лише знаємо, що вони відбуваються на фронтах російсько-української війни. Жадібно ловимо вивірені репліки офіційних осіб у Києві та оптимістичні натяки добре поінформованих каналів. Обережно ділимося відео із перших звільнених сіл. Вчитуємося у скупі зведення. Молимося за українських воїнів разом із сотнями мільйонів людей у всьому світі.

Як відзначають багато військових експертів, ЗСУ зараз вирішують завдання, які не ставилися перед жодною сучасною армією. Український наступ – операція безпрецедентна за розмахом та складністю. Намагаючись її зірвати, Росія скоїла злочин, який цілком можна порівняти із застосуванням ядерної зброї. Ми не знаємо кількості загиблих у селах Херсонщини на окупованому лівому березі, де нікого не рятують. А правий берег рашисти накривали з артилерії у розпал евакуації. Довгострокові наслідки теракту на Дніпрі поки не оцінюються. Міжнародна реакція абсолютно неадекватна маштабу злочину.

Проте із західних дискусій про війну йде заборона. Нарешті стає очевидною абсурдність таких понять, як „червона лінія“, „ескалація“, коли йдеться про смертельну сутичку зі зворушеним ворогом, для якого жодних обмежень не існує. Навіщо ж треба було штучно обмежувати номенклятуру західних військових поставок та вибір військових цілей?

Наразі американські конґресмени внесли резолюцію з вимогою негайно дати Україні далекобійні ракети ATACMS. У Білому домі анітрохи не збентежені ані атаками дронів у РФ, ані білгородським рейдом РДК, а голова Форін-офісу прямо говорить про право Києва застосовувати військову силу на ворожій території. Не вдалося роздмухати скандал у зв’язку з використанням західної зброї на Білгородчині та участю поляків у цій вражаючій операції.

Можна і потрібно зламувати етер, таємними шляхами передавати компоненти бойових дронів диверсійним осередкам в РФ, озброювати батальйони російських добровольців. Похід на Шебекіно, символічні нальоти дронів на Кремль і Рубльовку, диверсії – психологічний перелом у війні настав ще до початку вирішальних битв. Весь світ відчув запах російської поразки.

Спостерігаючи за ознаками смути, важливо пам’ятати, що не існує ніякого сценарію самоусунення російської загрози. Аґресор має бути розгромлений. Знищення рашистського монстра має стати по-справжньому спільною справою. НАТО має ухвалити історичне рішення – оформити союз з Україною.

Єдиний прийнятний результат війни – „розкасування“ Російської федерації.

Як реалісти, українці вимагають „неможливого“, а насправді – єдино правильного та необхідного. І самі роблять неможливе. Прямо зараз.