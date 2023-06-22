Африканці в гостях у Зеленського та Путіна

„Історична місія“ – так Президент Південно-африканської республіки Сиріл Рамафоса охарактеризував візиту 18 червня представників семи країн Африки до України та Росії з метою посередництва. Це перша в історії спроба африканських представників вплинути на розв’язання конфлікту, який відбувається на іншому континенті.

Але престиж не головне – війна завдала удару по африканських країнах через зростання цін на продовольство, добрива та паливо. Падіння рівня життя може призвести до соціяльних заворушень і ускладнити справи африканських президентів вже вдома. Це сильно мотивує африканську місію, особливо на тлі погроз Москви вийти з чорноморських зернових угод.

Це відрізняє африканську ініціятиву від пропозицій Китаю, який прагне демонструвати свою ґльобальну ролю і водночас розколоти „колективний Захід“ щодо війни, чи Бразилії, чий президент намагається здобути для країни статус одного з провідних геополітичних гравців на плянеті. У цих випадках престиж стоїть на першому місці, а якісь негативні наслідки продовження війни Китай або Бразилію поки не дуже зачіпають.

Проте навіть сильна мотивація навряд чи дозволить африканцям вплинути на розв’язання конфлікту. Немає жодних ознак, що Росія та Україна готові йти на якісь поступки. У Москві вимагають змиритися з „новими реаліями“ – приєднанням кількох українських реґіонів до Росії, в Україні кажуть, що будь-який мирний плян має передбачати кордони станом на 1991 рік, виведення російських військ і уникнення сценарію замороженого конфлікту.

Напередодні візити Reuters оприлюднила деталі мирного пляну, який пропонують африканці. Він начебто передбачає відведення російських військ з України та виведення російської тактичної ядерної зброї з Білорусі в обмін на відмову від запровадження ордеру на арешт Путіна Міжна-родним кримінальним судом та зняття санкцій з Росії. Вже у Санкт-Петербурзі президент ПАР Сиріл Рамафоса оголосив 10 пунктів, які пропонують африканці: африканська мирна ініціятива не конкурує з іншими мирними плянами; перемовини України та Росії; деескалація конфлікту; визнання суверенітету країн на основі Статуту ООН; надання ґарантій безпеки обом країнам; зняття перепон на пересування зернових та сировини Чорним морем; надання гуманітарної підтримки постраждалим; повернення військовополонених з обох сторін та повернення українських дітей додому; постконфліктне відновлення; участь країн Афри-ки у мирному процесі, який приведе до завершення війни.

Африканські лідери у відповідь почули від Путіна, що причина війни – „переворот 2014 року“ в Україні, Росія нібито мала право на визнання „ДНР“ та „ЛНР“ відповідно до Статуту ООН, а дітей вивезли з України, щоб забезпечити їхню безпеку. Він також звинуватив США та ЕС в зростанні цін на продовольство у світі через емісію доляра та евро, заявив, що українське зерно все одно не врятує світ від бідности та голоду.

І в Україні, і в Росії насправді панує скептичне ставлення до перспектив африканської місії, але приймали її з радістю. Між двома державами вже кілька місяців триває боротьба за підтримку африканських країн, континент реґулярно відвідують Лавров і Кулеба.

У Києві ще ніколи не бачили такої кількости африканських лідерів. Питання викликав склад делеґації, участь в ній лідера ПАР Сиріла Рамафоси – бо ж нещодавно посол США звинуватив ПАР в порушенні невтралітету і поставці зброї до Росії. Водночас у делеґації були президенти Замбії та Коморських островів, прем’єр Єгипту – лідери країн, які реґулярно підтримують Україну під час голосувань за українську цілісність в ООН. Це врівноважило її склад.

Україна може записати собі візиту як успіх. У червні минулого року тодішній голова Африкан-ського союзу, президент Сенеґалу Макі Салл проводив перемовини з Путіном щодо зернової кризи в Сочі, але до України навіть не завітав.

Тепер же африканські лідери гуртом відвідали Київ, що є визнанням суб’єктности України на міжнародній арені. Саме суб’єктність України російські керівники завжди намагалися заперечити, коли стверджували про штучний характер української державности, її залежність від Заходу і необхідність перемовин про майбутнє України з США, а не з українськими представниками.

Президент Зеленський скористався можливістю, щоб запросити Африку на Ґльобальний саміт миру і відзначити зневагу росіян до безпеки африканських лідерів через ракетну атаку на Київ. Він також нагадав, що Росія мала економічну мотивацію війни – бльокадою портів знищити Україну як свого конкурента в постачанні зерна в Африку.

Пояснення української позиції, розвиток відносин з країнами Африки і є основною мотивацією, чому в Україні охоче приймають африканську місію. І схоже, Зеленському вдалося переконати колеґ, що від Путіна треба вимагати повернення викрадених українських дітей додому.

Росія ж потребує підтримки африканських країн, аби уникнути ізоляції на світовій арені і направити в Африку непотрібні на західних ринках товари. Російські дипломати зараз намагаються забезпечити участь якомога більшої кількості африканських президентів у саміті Росія-Африка у липні, який має показати всьому світові, що Росія лишається ґльобальним гравцем.

Тим часом Африка продовжує потерпати від рішення Путіна розпочати війну з Україною.

У суботу в Уґанді, чий представник також був на перемовинах в Україні та Росії, стався злочин, який на перший погляд не має нічого спільного з війною, розпочатою російським керівництвом. Джихадисти ADF, пов’язані з „Іслямською державою“, напали на школу. Серед загиблих – 37 учнів, яких зарубали мачете або спалили живцем.

В останні місяці бойовики цього угруповання почувають себе вільніше. Раніше українські миротворці неодноразово завдавали ударів з гелікоптерів по таборах бойовиків ADF в Демократичній республіці Конґо, звідки вони вчиняють напади на Уґанду. Проте у 2022 році український континґент мусив залишити африканську країну, бо має захищати власну країну від нападу Росії.