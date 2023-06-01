Атака безпілотників на Москву

30 травня Москву та Підмосков’я атакували близько 25-32 безпілотників, три з них врізалися в житлові будинки, але в одного з них не здетонувала вибухівка. Постраждалих немає.

Міністерство оборони Росії заявило, що збито вісім дронів літакового типу. У Москві після атаки дронів глушать сиґнали супутникової навігації. Для поліції оголошено плян „Тайфун“ – збирання особового складу, який залучається до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Міністер закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі щодо атаки безпілотників на Москву заявив, що Україна має законне право захищатися і може використовувати силу за межами своїх кордонів.

Сили протиповітряної оборони України вночі 30 травня знищили 29 із 31 ворожих безпілотників типу „Shahed 136/131“. Надійшло понад 50 повідомлень про пошкодження будинків, квартир, офісних приміщень, магазинів, гаражів і автівок. Командувач Військово-морських сил Збройних сил України Олексій Неїжпапа заявив, що Сили оборони України знищили 18 російських морських суден. Він зазначив, що в цю кількість входять як кораблі, так і катери.

Російські війська 30 травня завдали удару по дорозі “Чернігів – Брянськ” на кордоні між Україною, Росією та Білоруссю, поруч з монументом “Три сестри”, який символізує “дружбу трьох народів”. Він розташований у селі Сеньківка на Чернігівщині. Монумент не постраждав, маштаби руйнування дорожного покриття невідомі.

Росія боїться другої атаки добровольців. 22 травня кілька десятків добровольців, які оголосили свою належність до Російського добровольчого корпусу та Леґіону „Свобода Росії“, увійшли на територію Грайворонського міського округу Бєлгородської области Росії. Вони захопили російський прикордонний пункт і перебували в кількох населених пунктах міського округу. Російська влада понад добу не контролювала частину території округу, в Бєлгородській області був оголошений режим контртерористичної операції.

Знищено військові склади

У захоплених російською армією Маріюполі та районі було завдано ударів по ворожих базах та знищено військові склади з боєкомплектами. Кількість ударів по базуванню російських окупантів на маріюпольському напрямку збільшується. Зокрема, були нанесені удари у Юр’ївці, Нікольському та Урзуфі. У Марію-польському районі фіксували вивезення „Ура-лами“ і „КаМАЗами“ вбитих та поранених військових Росії після ураження їх баз в Юр’ївці, де влучили не лише у ворожий склад боєкомплектів, але й у центр керування.