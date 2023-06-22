Асмаковські допомагають Україні

Едуард Асмаковський та його дружина Аліна жили та працювали Чернігівській області. Війна 24 лютого 2022 року все змінила в житті родини. 22 червня 2022 року переїхати до Ізраїлю, де років донька. Поселилися у місті Ноф ха-Галіль в центрі святої Галилеї, і відразу занурилися в активне життя української громади та почали допомагати українським воїнам. Ще в Україні Е. Асмаковський видав дві книжки: у співавторстві з фотографом Михайлом Вовком „Фотокнига про історію сьогодення Семенівського краю Чернігівської області“ та трьома роками пізніше „Ілюстрована історія Семенівського краю“.

Обидві книги цікаві фотографіями минулого краю та теперішнім життям семенівців. А ця українська земля багата на історію – тут Гетьман Іван Мазепа проголосив про початок боротьби за самостійність України, були збудовані православні церкви. І серед них Казанська, Соборо-Богородицька, Троїцька, Спасо-Преображенська. З 1901 року, після спорудження залізничної станції, розпочалися товарні та пасажирські перевезення. У 1883 році на кошти громади та місцевого землевласника Когана відкрилася перша міська лікарня, яка обслуговувало населення чотирьох громад. Друга світова війна забрала життя 7,481 людини Семенівського краю. В селах пам’ятають їх. У другій половині ХХ ст. край активно розвивався. Тут з’явилися хлібокомбінат, молоко та льонозаводи, розвивалися торфорозробна, деревообробна, цегельна промисловість. Будувалися школи, клюби, дитячі установи, прокладалися дороги, народжувалися нові села. Матеріяли для книг автор збирав упродовж 25 років. Це робота в архівах, музеях, бесіди зі старожилами. Великою допомогою став альбом старих світлин семенівця Андрія Сидоркіна. На чорно-білих фотографіях історія краю, родини, односельців. Чимало матеріялів та фото купив Е. Асмаковський на закордонних авкціонах. Книги вийшли завдяки допомозі Лізи Соломатіної, яка мешкає в США, але не забуває земляків і допомагає їм. Завдяки підтримці Л. Соломатіної ці ілюстровані видання про рідний край у 2021 році отримали всі бібліотеки та школи Семенівщини.

З березня 2022 року Е. Асмаковський та його дружина почали займатися волонтерством на Вінничині. А потім в Ізраїлі дистанційно здійснювали проєкт „Книги про рідний край допомагають українським воїнам“, де було продано 50 книг, а на зібрані перші 18 тис. грн, куплені бандажі, які мають бути в кожній аптечці воїна. Чергові 100 бандажів придбав разом з Аліною, яка в Ізраїлі почала виготовляти “м’які серця“ для українських воїнів. Вони вже доправлені в Україну на фронт. „Загалом, за ці півроку, ми придбали в ізраїльського виробника та передали українським воїнам 500 бандажів, – розповідає Едуард. – Тут є також гроші від продажу „Ілюстрованої історії Семенівського краю“ та пожертви ізраїльтян. Щира дяка Наталії Котляревській, Олександру Хохрякову, які завжди оперативно вирішують організаційно-логістичні питання, Едмунду Щебальському, який доставив ці засоби тактичної медицини з Ізраїлю в Україну. Вже на місці Олена Достова-Пушкарьова та її однодумці допомогли передати ізраїльські бандажі на передову“.

„Нещодавно мав честь бути учасником міжнародного історичного семінару „Геноцид та воєнні злочини в контексті українсько-єврейської історії та сучасної війни Росії проти України“, який відбувся в Нетанії, – бподілився громадською роботою Едуард. – Було цікаво послухати відомих вчених-істориків, дізнатися чимало нових фактів. Зокрема, у семінарі взяла участь науковець з катедри україністики Кембриджського університету (Великобританія) д-р Дар’я Мат-тінґ-лі. Тези, які озвучила в своїх доповідях дослідниця, співзвучні із деякими матеріялами фотокниги „Ілюстрована історія Семенівського краю“, яку я презентував відомій дослідниці. Одним із організаторів семінару виступив фонд „Ізраїльські друзі Україні“ – організація, яка робить чимало добрих справ для підтримки України. Тож знайомство з її керівником Анною Жаровою та іншими активістами для мене було важливим“.