Арештували російські активи

КИЇВ. – Детективи Бюра економічної безпеки України передали до Аґентства з розшуку та менеджменту активів корпоративні права підприємства з виготовлення м’ясних заморожених напівфабрикатів, загальною площею понад 4 тис. квадратних метрів, житлову будівлю, складське приміщення, адміністративні, виробничі будівлі та іншу нерухомість. Орієнтовна загальна вартість активів та майна становить понад 350 млн грн. Майно належить компанії, яку викрили в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Власником суб’єкта господарської діяльности є громадянин Російської Федерації. Компанія ухилилася від сплати податків на суму 150 млн грн.

Україна отримала понад 2.2 млрд грн. доходу від арештованих активів російських та білоруських власників. Детективи Бюра економічної безпеки заарештували 35 об’єктів нерухомости на Одещині. Це аптеки відомої мережі, власниками яких є громадяни Російської федерації. Орієнтовна вартість арештованої нерухомости становить понад 102 млн грн.