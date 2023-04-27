Антидронова рушниця від американки

Кропивницький. – Волонтерка Оксана Чер­вона повідомила, що американка Карен Каучер Тісео передала через архієпископа Кропив­ниць­кого і Голованівського Марка Православної церкви України кошти на придбання антидронової рушниці.

Оксана Червона розповіла: „Річ у тім, що у місті Кліфтон штату Ню-Джерсі є Українська церква, а Карен – її прихожанка. Жінка хотіла допомогти Україні, адже переймається через війну. І разом зі священиком вирішили, що доречно буде придбати антидронову рушницю. Карен надала кошти, їх переслали сюди, і ми придбали зброю в українського виробника. І вона уже допомагає нашим військовим“.

Вартість рушниці – майже 500 тисяч гривень або 12,500 долярів.