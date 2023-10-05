Антивоєнна виставка Олександра Мельника

КИЇВ. – Виставка живописця Олександра Мель­ника „Бачу справи твої, Людино!“ відкрилася у Національному музеї Тараса Шевченка за участи народних депутатів, дипломатів, мистців – колеґ по творчому цеху. У центрі експозиції – маш­табне полотно „Пробу­дження“, написане майстром у 2013 році, ще до вторгнення путінської Росії в Україну. Анти­воєн­на виставка О. Мельника – це біль, надія і віра у майбутню перемогу! У картинах, які переважно писані червоними яскравими кольорами, туга українського народу за втратами, але одночасно в них і символи перемоги.

Перша антивоєнна миротворча виставка мистця відбулася у 2001 році. Сюжети картин нині стали ще актуальнішими на тлі московської аґресії. Кожна з представлених на виставці картин київського художника-монументаліста, багаторічного куратора виставкового проєкту „Україна від Трипілля до сьогодення“ – це мистецький маніфест миру і особливий документ сучасної епохи.

Заключним акордом виставкового дня стала презентація документального фільму „Олександр Мельник. Бачу справи твої, Людино!“ режисера Станіслава Литвинова.