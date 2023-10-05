АМЕРИКА І СВІТ

Нестійкі союзники в НАТО

БРАТІСЛАВА. – Досі Організація Північноат­лан­тичного договору (НАТО) була критичним союзником України, надавши їй десятки мільярдів допомоги у війні з Росією. Але 30 вересня Конґрес США схвалив тимчасовий законопроєкт бюджету на наступних 45 днів, який не включає допомоги Україні. Прихильники України обіцяють старатися далі, щоб отримати більше допомоги пізніше в окремому законопроєкті. Після схвалення цього короткотермінового бюджету, Президент Джо Байден заявив, що „ми не можемо в ніякому разі дозволити на перерву в допомозі Україні”. Того самого дня у парляментських виборах у Словаччині перемогу здобув Роберт Фіцо, провідник популістичної партії Смер-СД. Наприкінці вересня він сказав лондонській газеті „Телеґраф” що „озброєння України лиш призводить до вбивств”. Він обіцяв стримати військову допомогу Україні, а надавати лише гуманітарну. Братіслава досі надавала Україні бойові літаки радянського виробництва типу „MiҐ-29”. („Newsweek”)

Волес: доведім справу до кінця

ЛОНДОН. – Колишній міністер оборони Велико­британії Бен Волес написав коментар 1 жовтня в лондонській газеті „Телеґраф”, в якому закликає збільшити допомогу Україні в цей критичний час, щоб забезпечити успіх контрнаступу ЗСУ. Він підкреслив, що Володимир Путін в розпуці тепер хапається за дві речі, які можуть його врятувати: час і поділ серед міжнародного співтовариства. Але Британія може щось зробити щодо цього. Б. Волес пише: „Не переставаймо ні на один день, а доведім справу до кінця. Світ спостерігає, чи Захід має намір стати в обороні наших цінностей та системи, заснованої на правилах. Те, що ми зробимо тепер, встановить напрям безпеки нас всіх на майбутні роки”. („The Telegraph”)

Підприємства закриваються через крадіжки

НЮ-ЙОРК. – Корпорація „Target”, знана своєю мережею великих роздрібних крамниць, оголосила 27 вересня, що закриває дев’ять своїх магазинів у Ню-Йорку, Портленді (Ореґон) та Сан-Франціско. Хоч головною причиною є крадіжки, але також і ріст злочинности в багатьох околицях – що відлякує і працівників, і покупців. Крадії зосереджуються на дорогих продуктах, головно електронічних, і це спричиняє великі фінансові втрати. „Target” сподівається, що цьогорічні втрати через крадіжки складатимуть 500 млн дол. У Портленді крадіжки в крамницях цього року зросли на 53.9 відс. в порівнянні з минулим роком. Люди, які проживають в околицях цих закритих крамниць, турбуються, бо злочинність там надалі зростатиме. Палата Торгівлі США закликала законодавців і прокурорів, щоб збільшити арешти й покарання для осіб, які перепродують вкрадений товар. („CNN”)

Трагедія у Венеції

ВЕНЕЦІЯ. – Серед загиблих в аварії з туристичним автобусом поблизу італійського міста Венеція є четверо українців, а ще четверо громадян України поранені, їм надається медична допомога, повідомив зранку 4 жовтня речник МЗС України Олег Ніколенко. „Українське посольство в Римі та генеральне консульство в Мілані вже займаються дорожньо-транспортною пригодою, яка сталася вночі на трасі А4 поблизу Венеції. Українські консули взаємодіють із італійськими правоохоронцями щодо з’ясування усіх обставин ДТП, тримають на контролі лікування наших громадян та встановлюють зв’язок із родичами”, – йдеться у повідомленні. Пізно ввечері 3 жовтня туристичний автобус із 40 пасажирами з’їхав з дороги та впав з висоти близько 30 метрів. Загинула щонайменше 21 людина, ще 18 зазнали травм. Посадник Венеції Луїджі Бруньяро написав у “X” (колишньому Twitter), що місце аварії було „апокаліптичним” і що він уже оголосив жалобу за ”численними жертвами”. Прем’єр-міністер Джорджа Мелоні висловила співчуття через загибель людей. .(Радіо Свобода)

Репортери в новинах

ЧИКАҐО. – Репортер і фотограф аґенції новин „Univision” прибули о 5-ій год. ранку 28 серпня до околиці в північносхідній частині Чикаґо, щоб підготувати відеорепортаж про ріст злочинности в цьому районі. Несподівано з’явилися дві автомашини, з яких вийшли троє чоловіків у масках і з вогнепальною зброєю. Вони пограбували репортера й фотографа, а також забрали нову камеру, дві торби з приладдям та особисті речі. („USA Today”)

Спікер Палати громад Канади зрезиґнував

ОТАВА. – Спікер нижньої палати парляменту Канади Ентоні Рота зрезиґнував 26 вересня на тлі скандалу із запрошенням 98-річного ветерана Дивізії „Галичина” на виступ Президента України Володимира Зеленського в парляменті 22 вересня. Про це заявив сам спікер під час короткого виступу в парляменті. „Палата громад – понад усіма нами, тому я мушу зрезиґнувати з посади спікера”, – він сказав. Він висловив „глибокий жаль через помилкове вшанування цієї особи у Палаті громад”. За словами Роти, це публічне вшанування у парляменті „завдало болю людям та громадам”, особливо тим, хто стикався зі злочинами нацистів. Скандал розгорівся, коли стало відомо, що запрошений спікером на урочистий виступ у парляменті Президента України 98-річний Ярослав Гунька в минулому був членом дивізії “Галичина”. Е. Рота публічно назвав Я. Гуньку „канадським героєм” та запросив усіх присутніх на засіданні привітати його оплесками. Згодом він перепросив за свій вчинок, коли з’явилися інформації про минуле Я. Гуньки. Політик наголосив, що не знав про цей факт біографії літнього мешканця свого округу. За словами Е. Роти, рішення про запрошення Я.Гуньки він ухвалював особисто й не радився ні з урядом Канади, ні з представниками української делеґації. („Укрінформ”)

Брак рекрутів для Армії США

ВАШІНҐТОН. – Цього року Армії США забракло 10 тис. рекрутів. Секретар Армії Кристін Вормут сказала це репортерам 3 жовтня. Вона додала, що Армія плянує провести поважну реформу своєї системи рекрутування. Наприкінці фіскального року (30 вересня) Армія мала 55 тис. рекрутів – на 10 тис. менше своєї мети. Це вже другий рік поспіль, що Армія не змогла осягнути своєї мети у рекрутуванні. Число вояків на активній службі тепер зменшилося від 485 тис. в 2021 році до 452 тис. Це є найменше число від 1940 року. Збройні сили США припинили призовну систему в 1973 році, коли вони перейшли на добровільну основу. Військові провідники сподіваються, що реформи дозволять їм осягнути мету – здобути 60 тис. нових рекрутів річно. („The Hill”)

Зростають нелеґальні переходи кордону

ВАШІНҐТОН. – Число осіб, затриманих Іміґра­ційною службою США при спробі нелеґального переходу південного кордону країну, стрімко зростає. Про це повідомила телеаґенція новин „CBS News” 21 вересня, покликаючись на непубліковані федеральні документи. За перших 20 днів вересня аґенти прикордонної служби затримали приблизно 140 тис. нелеґальних еміґрантів на кордоні з Мексико. Це є на 60 відс. більше, ніж було затримано в липні. Цей стрімкий ріст нелеґальних переходів кордону вказує на невдачу адміністрації Джо Байдена, яка провела кілька заходів для стримування цього припливу нелеґалів. Через брак ресурсів прикордонна служба в деяких околицях Арізони й південної Каліфорнії була змушена звільнити затриманих нелеґальних еміґрантів у місцеві громади, бо не мала достатньо місць для їхнього утримання. Адміністрація Дж. Байдена оголосила 20 вересня, що вона схвалила плян висилки 800 членів активної служби збройних сил для допомоги прикордонній службі. При кордоні вже перебувають 2,500 вояків. („CBS News”)