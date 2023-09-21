АМЕРИКА І СВІТ

Єврейські провідники в обороні пам’ятника

ФІЛЯДЕЛЬФІЯ. – Єврейські провідники в Україні написали листа 9 вересня до провідників єврейської громади у Філядельфії у справі великого хреста-пам’ятника воякам Дивізії „Галичина”, який був здвигнений в 1990-их роках на місцевому українському католицькому цвинтарі св. Марії. Газета „Філядельфія Інквайрер” надрукувала 3 вересня на першій сторінці велику статтю, покликаючись на єврейські джерела, що це „пам’ятник нацистським коляборантам” та очорнюючи дивізію, цвинтар і нашу громаду. Архиєпископ Митрополит Української католицької архиепархії Борис Ґудзяк 12 вересня наказав тимчасово закрити пам’ятник. Лист, який був оприлюднений 15 вересня бостонською католицькою газетою „The Pilot”, написала київська спілка Ваад, яка включає 265 українських єврейських громад та організацій. Він був адресований голові Єврейської федерації околиці Філядельфії Майкелові Балабанові та директорові Єврейської ради громадських відносин при Єврейській федерації Джейсонові Гольцманові. Ваад є найбільшою єврейською організацією в Україні. Копії листа вислано до архиепархії, Ліґи проти знеславлення у Філядельфії та Американському єврейському комітетові Філядельфії /Південного Ню-Джерзі. Листа підписали співпрезидент Вааду Йосиф Зісельс і віце-президенти Леонід Фінберґ та Анатолій Подольський. У 1980-их роках три окремі офіційні комісії в Канаді, Австралії та Британії не знайшли жодного доказу участи дивізійників у воєнних злочинах. У своєму листі провідники Вааду написали, що Архиєпископ Б. Ґудзяк є „без ніякого сумніву одним з головних творців міжконфесійного та міжетнічного миру в Україні”. Вони підкреслили, що пам’ятник „не має жодних емблем СС”, і що „герб з левом і трьома зірками не має жодного відношення до СС чи нацизму”, бо „це є територіяльний символ Галичини, Західньої Української Народної Республіки й міста Львова”. У 1945 році дивізія була переіменована як 1-ша дивізія Української Національної Армії. Провідники Вааду особливо звернули увагу на висновки Комісїї розслідування воєнних злочинців у Канаді, яка звітувала що „ані Українська Національна Армія, ані Дивізія „Галичина” не брали участи в Голокості як військові формації”. Провідники Вааду додали, що „деякі матеріяли, згадувані в опублікованих статтях, не мають жодного наукового підґрунтя, а радше нагадують фальсифікації КҐБ”. („The Pilot”)

Заклик Німеччині скріпити оборону

ЕСЕН, Німеччина. – Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ в інтерв’ю 17 вересня з місцевими ЗМІ закликав Німеччину збільшити свої видатки на оборону. Він пригадав, як під час Холодної війни, витрати на оборону становили 3-4 відс. економічного випуску. Коротко після нападу Росії на Україну канцлер Олаф Шольц обіцяв 100 млрд евро (106.7 млрд дол.) з минулорічного бюджету на військові видатки і 2 відс. ВВП на оборону країни. У червні О. Шольц знову сказав Бундестаґові (парляментові), що уряд плянує видати 2 відс. ВВП на оборону в 2024 році. Німеччина надає військову допомогу Україні обладнанням і зброєю. Є. Столтенберґ сказав, що не буде швидкого кінця війни в Україні. „Ми мусимо усвідомити: якщо Президент Зеленський та українці перестануть боротися, їхня країна перестане існувати. Якщо Президент Путін і Росія складуть свою зброю, ми матимемо мир”, – він сказав. Генсек додав, що „немає сумніву, що Україна евентуально буде в НАТО”. („Deutsche Welle”)

Вдова Пригожина змінила прізвище

Вдова загиблого Євгена Пригожина 15 вересня повернула дівоче прізвище. Тепер її звуть Любов Кряжова. Вона є співвласницею зареєстрованих у Петербурзі компаній: „Магазин купців Єлисєєвих“, „Альфа“, „Музей шоколаду“, „Каскад“ та „АГАТ-А“. („Новая газета“)

Що думають американці про свою систему?

НЮ-ЙОРК. – Телевізійна aґенція новин„CBS” 20 серпня оприлюднила наслідки опитування про те, що думають американці про політичну систему країни. Респонденти могли давати більше, ніж одну відповідь. Найчастіше опитувані вживали прикметник „дисфункційна” (64 відс.); 58 відс. казали, що вона „скорумпована”, 37 відс. думали, що вона „несправедлива”, 14 відс. вважали, що вона „ефективна”, 12 відс. думали, що вона „справедлива”, а 7 відс. сказали, що „чесна”. Не було великої різниці між демократами й республіканцями. („CBS News”)

Українки в числі нових провідників

НЮ-ЙОРК. – Журнал „Тайм” оприлюднив 13 вересня список 100 нових майбутніх провідників, які впливають на різні ділянки життя. Кожного року цей список включає ґльобальних зірок, науковців, політиків та урядовців, які вже мають поважний вплив у світі та формують майбутнє. Цього року на списку є чотири українки. У категорії „Провідники” є перша Віце-прем’єр-міністер і Міністер економіки 38-літня Юлія Свириденко. В категорії „Активісти” є 28-літня Яна Зінкевич, військова лікарка, ветеран війни й народний депутат. В тій самій категорії є Дарія Каленюк, громадська активістка та виконавча директорка київського Центру протидії корупції. В категорії „Новатори” є 32-літня Анастасія Волкова, новатор в ділянці сільського господарства. Минулого року на списку були три українці: Віце-прем’єр-міністер і Міністер цифрової трансформації Михайло Федоров, Міністер інфраструктури Олександр Кубраков і Марина Вязовська, лише друга жінка в історії, яка виграла медалю ім. Філдса, яка неофіційна відома як „Нобелівська премія з математики”. („Time”)

Протести в Лібії після потопу

ДЕРНА, Лібія. – Протести вибухли 18 вересня у східньолібійському місті Дерна, де місцеве населення вимагає усунення теперішньої влади після того як прорвалися дві греблі, що спричинило великий потоп 10 вересня, коли цілі квартали міста були затоплені. Це є перші великі протести в країні від часу потопу. Демонстранти вимагають притягнути до відповідальности тих урядовців, які відповідали за ці греблі. Деякі лібійці вимагають, щоб розслідування провели міжнародні організації через високий рівень корупції в місцевому районі. Ведуться розшуки тисяч людей, які могли загинути. ООН підтвердили 18 вересня, що досі число жертв є 3,985 осіб. („CNN”)

Що думають американці про профспілки?

ПРІНСТОН, Ню-Джерзі. – Відома компанія опитувань „Ґелуп” оприлюднила 30 серпня висліди свого опитування про те, що американці думають про профспілки у США. Велика більшість опитуваних (67 відс.) схвалюють діяльність профспілок. Хоч ця цифра є меншою, ніж минулорічна (71 відс.), вона є вищою від тієї, яка була п’ять років тому – 62 відс. („www.gallup.com”)

Відновили суд у справі Саакашвілі

ТБІЛІСІ. – 20 вересня у міському суді Тбілісі відновився процес над експрезидентом Грузії М. Саакашвілі та колишніми високопосадовцями, обвинуваченими разом із ним у так званій „справі 7 листопада“. На лаві підсудних разом із Саакашвілі є Вано Мерабішвілі, Зураб Адеішвілі, Давид Кезерашвілі та Ґіґі Уґулава. Колеґія суддів задовольнила клопотання адвокатів про повторне вивчення доказів у „справі 7 листопада“. Голова колеґії Ніно Еліешвілі заявила, що рішення ухвалили одноголосно. Сторона обвинувачення не згодна з клопотанням захисту, прокурори заявляють про необґрунтоване затягування розгляду справи. М. Саакашвілі звинувачують у „перевищенні службових повно­важень“ через розгон протестної акції 7 листопада 2007 року, а також вторгнення спецназу в офіс телекомпанії „Імеді“. За грузинськими законами, йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. (Укрінформ)