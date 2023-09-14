АМЕРИКА І СВІТ

Очорнення і ганебний відступ

ЕЛКИНС ПАРК, Пенсильванія. – Український католицький цвинтар св. Марії находиться в передмісті Філядельфії, менше ніж пів милі від Українського освітньо-культурного центру. Тут поховані визначні громадські діячі – Лонгин Цегельський, міністер внутрішніх справ ЗУНР, який відчитав Акт Соборности українських земель 22 січня 1919 року; Йосип Гірняк, актор театру „Березіль” і його дружина, актриса Олімпія Добровольська; Євген Зиблікевич, головний редактор газети „Америка”; Роман Савицький, засновник Українського музичного інституту в Америці; скрипаль Володимир Цісик; Петро Мірчук, історик ОУН-УПА; Єпископ Ричард Семинак з Чикаґо. На цвинтарі є пам’ятник невідомому воякові з часів Визвольних змагань 1918-1921 років. Під ним є земля, яку таємно перевезено в 1960-их роках зі знищеного вояцького цвинтаря на Тернопільщині. Кожного року в День пам’яті, станиця Українських американських ветеранів організовує тут урочисті відправи для вшанування полеглих героїв. На цвинтарі є понад 400 вояцьких могил – від УГА та Армії УНР до українців, які воювали у лавах Збройних сил США в Другій світовій війні, Кореї та В’єтнамі. Окреме місце мають вояки Української дивізії „Галичина” зі своїм великим хрестом-пам’ятником, на якому зображений маленький знак дивізії – український лев. Місцева газета „Філядельфія Інквайер” надрукувала 3 вересня на першій сторінці велику статтю, покликаюись на єврейські джерела, що це „пам’ятник нацистським коляборантам” та очорнюючи дивізію, цвинтар і нашу громаду. Газета надрукувала листа 6 вересня, в якому Лев Іваськів відкинув ці брехні та вияснив правду про дивізію. Українська католицька архиєпархія видала заяву 8 вересня, визнаючи „алярм і біль єврейської громади” й закликаючи до „діялогу”, а 12 вересня видала нову заяву, повідомляючи про „тимчасове” закриття пам’ятника „з метою проведення об’єктивного діялогу з чутливістю до всіх причетних”. (Радіопрограма „Українська година”)

Старіючий Конґрес США

ВАШІНҐТОН. – Хоч немає вікового обмеження для членів Конґресу США, багато членів обидвох партій переступили поріг 80-ліття і далі працюють в обидвох палатах. Пересічний вік членів Палати представників є 57 років, а Сенату – 64. У нижній палаті далі представляють свою округу 86-літня демократка Ґрейс Наполітано з Каліфорнії, 86-літня демократка Елеонора Нортон з Округи Колюмбія, 85-літній республіканець Гал Раджерс з Кентакі, 86-літній демократ Бил Паскрел з Ню-Джерзі, 84-літня демократка Максін Вотерс з Каліфорнії, 84-літній демократ Стені Гоєр з Меріленду, 83-літній демократ Джим Клайбирн з Південної Каролайни, 83-літня демократка Ненсі Пелосі з Каліфорнії, 81-літній демократ Дені Дейвіс з Ілиной, 82-літній республіканець Джан Картер з Тексасу, 80-літня демократка Анна Еш з Каліфорнії, 80-літня демократка Фредріка Вілсон з Фльориди, 80-літня демократка Роза ДеЛавро з Конектикат, 80-літня республіканка Вірджінія Факс з Північної Каролайни і 80-літня республіканка Кей Ґренджер з Тексасу. У Сенаті є чотири члени віком понад 80. Це – 90-літня демократка Даєн Файнштайн з Каліфорнії, 89-літній республіканець Чак Ґреслій з Айови, 81-літній незалежний Берні Сандерс з Вермонту і республіканець Мич Мекканел з Кентакі. („Fox News”)

На Красній площі з прапором України

МОСКВА. – У російській столиці затримали активістку Олену Кожевникову, яка вийшла на Красну площу, загорнувшись в український прапор. Вона не висувала ніяких вимог, просто ходила площею, накинувши прапор на плечі. Жінку забрали до відділку поліції і склали два протоколи – про „дискредитацію“ армії РФ та про порушення правил участи в акції. Силовики періодично затримують не лише тих, хто демонструє прапор, а й людей, в яких є поєднання жовтого та синього кольорів в одязі, манікюрі чи зачісці. (Радіо Свобода)

Смертельний землетрус в Мароко

МАРАКЕШ, Мароко. – Смертельний землетрус потужністю 6.8 балів сколихнув околицю недалеко міста Маракеш 8 вересня. До 12 вересня число загиблих перевищило 2,900 осіб і 5,530 поранених. Рятувальні акції продовжувалися 12 вересня; багато з них проводили добровольці, які кажуть, що уряд повільно реаґує на цю трагедію. Король Могамад VІ та уряд досі подали мало інформацій, але 10 вересня оприлюднили заяву, що „влада діє швидко, ефективно й успішно”. Більшість жертв землетрусу, які були витягнуті з-під руїн, померли. Уряд оприлюднив світлини 12 вересня, як гелікоптер скидає пачки з допомогою для населення в ізольованих місцях. Землетрус заторкнув приблизно 300 тис. осіб. Уряд досі прийняв допомогу лише від Британії, Еспанії, Катару та Об’єднаних арабських еміратів. („The New York Times”)

Генерал Міллі про закінчення контрнаступу

ЛОНДОН. – Виступаючи в недільній програмі “ВВС” з Лорою Кюнсберґ, генерал Марк Міллі сказав, що в холодних умовах Україні буде набагато важче маневрувати. Україна має трохи більше ніж 30 днів, перш ніж погода завадить її контрнаступу. Він визнав, що наступ іде повільніше, ніж очікувалося. Але додав: „Українці все ще продовжують послідовно рухатися вперед“.

Керівник ГУР Кирило Буданов на зустрічі „Ялтинської европейської стратегії“ (YES), сказав, що наступ проти росіян триватиме і під час холодної та вологої погоди наприкінці року, хоч визнав, що воювати стане важче. („ВВС“)

Сенаторка вимагає вияснення ролі Маска

ВАШІНҐТОН. – Демократична сенаторка Еліза­бет Ворен з Масачусетс 11 вересня закликала до розслідування ролі Ілона Маска у війні в Україні. Це сталося після того, як І. Маск написав 7 вересня у соціяльній мережі Х (колишня Твітер), що він відмовив проханню ЗСУ активізувати послуги інтернету через „Старлінк” до Севастополя, тому що „було очевидною ціллю затопити більшість російської фльоти на якорі”. „Конґрес мусить розслідувати, що тут сталося, і чи ми маємо досить засобів, щоб запевнити, що закордонна політика провадиться урядом, а не одним мільярдером”, – сказала Е. Ворен. („USA Today”)

Колишній голова Мосаду про апартеїд

ГЕРЦЛІЯ, Ізраїль. – В інтерв’ю для аґенції новин „Асосіейтед Прес” 4 вересня колишній голова ізраїльської розвідувальної аґенції Мосаду Тамір Пардо сказав, що Ізраїль впроваджує систему апартеїду на Західньому березі. Цим він приєднався до малої, але зростаючої групи голосів урядовців у відставці, які підтримують ідею, яка досі не входить у рамці ізраїльської дискусії та міжнародної дипломатії. Він став ще одним високопосадовцем у відставці, якій прийшов до висновку, що трактування Ізраїлем палестинців на Західному березі є апартеїдом, тобто системою расової сеґреґації, яка діяла в Південній Африці до 1994 року. Провідні правозахисні групи в Ізраїлі та за кордоном і палестинці звинувачують Ізраїль, що ця 56-літня окупація перетворилася в систему апартеїду, яка дає палестинцям статус другорядного громадянства для втримання єврейської гегемонії від ріки Йордану до Середземного моря. „Тут є держава апартеїду, – сказав він в інтерв’ю. – На території, де два народи підпадають під дві правові системи, діє апартеїдна держава”. Т. Пардо був призначений прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу і служив на посаді голови ізраїльської таємної аґенції в 2011-2016 роках. Він сказав, що це є одна з найважливіших справ країни, важливішою від ядерної програми Ірану, яку Б. Нетаньягу вважає загрозою для існування країни. Т. Пардо сказав, що він повторно застерігав прем’єра, що той повинен вирішити, де є кордони Ізраїля, або ризикувати знищенням держави для євреїв. Правляча партія Лікуд засудила коментарі Т. Пардо. Експерти передбачають, що число арабів перевищить ізраїльтян в Ізраїлі та його окупованих територіях з 1967 року – Західній берег, Сектор Ґаза та східній Єрусалим. („Associated Press”)