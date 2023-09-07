АМЕРИКА І СВІТ

Німеччина допомогла Україні

БЕРЛІН. – Україна отримала перші поставки нових вироблених в Німеччині снарядів для зенітних танків „Gepard”, важливих для захисту критичної інфраструктури та протидії атакам безпілотників, повідомило 5 вересня Міністерство оборони країни. Міністер оборони Боріс Пісторіус відзначив швидкість та незабюрократизованість процесу, який дозволив Німеччині поновити виробництво снарядів „в амбітні строки”. „Ми знову показуємо, що на Німеччину можна покладатись”, – наголосив Б. Пісторіус. Він запевнив, що Німеччина продовжить підтримку України „там, де є наші сильні сторони: артилерія, боєприпаси та наземна протиповітряна оборона”. В лютому Німеччина оголосила про розміщення замовлення на снаряди в компанії „Rheinmetall AG” і тепер відбуваються поставки. Німеччина надала Україні 46 зенітних танків „Gepard”, ще шість плянується поставити, сказано в повідомленні Німецька оборонна компанія „Rheinmetall”, яка, зокрема, виробляє танки „Leopard”, має побудувати завод для виробництва танків в Україні. Видання „Tagesschau” пише, що компанія могла б виробляти в Україні до 400 основних бойових танків „Pantera”, а завод міг би бути захищений від російських ракетних атак системою ППО. „Захист протиповітряною обороною не складе труднощів”, – цитує „Tagesschau” голову „Rheinmetall” Арміна Папперґера. На тлі збільшення попиту у зв’язку з війною в Україні, „Rheinmetall” найняла 1,200 додаткових працівників, а також розширює свої потужності в Угорщині та Еспанії, пише „Tagesschau”. („Голос Америки”)

Путін зустрінеться з Кім Чен Ином

ПХЕНЬЯН. – Президент Росії Володимир Путін зустрінеться з диктатором комуністичної Північної Кореї Кім Чен Ином, щоб обговорити військову співпрацю між обома країнами. Достовірні джерела повідомили газету „Ню-Йорк Таймс” 4 вересня, що Кім поїде до Росії, де обидва провідники візьмуть участь в Східньому економічному форумі у Далекосхідньому федеральному університеті у Владивостоці 10-13 вересня. В. Путін надіється, що Кім погодиться вислати Росії артилерійські снаряди та протитанкові ракети. Кім хоче, щоб Росія надала Пхеньянові обіцяну технологію для супутників та ядерних підводних човнів і допомогла у доставі продовольства. Кім також плянує відвідати Пристань 33, де причалюють військові кораблі російської Тихоокеанської фльоти. Наприкінці серпня до Росії прибула делеґація з принаймні 20 північнокорейських урядовців. Це вказує, що Кім готовий поважно ставитися до цієї зустрічі. У червні, з нагоди Дня Росії, Кім вислав В. Путінові привіт, в якому обіцяв Росії повну підтримку й солідарність. США застерегли про потенційну співпрацю між Росією та Північною Кореєю, вказуючи, що метою Росії є закуп артилерійських снарядів для використання у війні з Україною. Представник Ради національної безпеки США Адрієн Ватсон сказала газеті, що Північна Корея повинна припинити розмови на цю тему. Вона пригадала про „публічні зобов’язання Пхеньяну не надавати чи продавати зброю Росії”. („The Hill”)

Ніґерія відкликала всіх своїх послів

АБУДЖА, Ніґерія. – Президент Ніґерії Бола Тінубу 2 вересня наказав відкликати всіх послів Ніґерїї по всьому світі. Виняток зроблено для постійних представників Ніґерії до ООН в Ню-Йорку та Женеві, тому що наступна Генеральна асамблея ООН почалася 5 вересня. Ніґерія має 109 дипломатичних місій у світі, включаючи 78 посольств, 22 високі комісії та 11 консулятів. Б. Тінубу розпочав найвідважніші реформи за десятиліття в цій західноафриканськоій країні, яка має понад 230 млн населення та займає територію понад 356 тис. квадратних миль. Він має зустрітися з Президентом США Джо Байденом побічно під час асамблеї, а також з провідниками Бразилії, Індії, Південної Кореї та Німеччини на вершинній зустрічі країн „G20” 9-10 вересня в Індії. („Reuters”)

Румунія засудила атаку

БУКАРЕШТ. – Румунія засудила атаку російських безпілотників на український порт біля її кордону, який для Києва є необхідною ланкою для експорту збіжжя через дельту Дунаю. Букарешт сказав, що атака 3 вересня на пристань Рені, на протилежному східньому березі Дунаю порушила „міжнародне гуманітарне право”. „Ці атаки на цивільні об’єкти та інфраструктуру в Україні є неоправданими”, – сказано в заяві. Гавань Рені лежить на крайньому заході України на кордоні між Румунією та Молдовою. Молдова також розкритикувала цю атаку. Її уряд підтримує Україну і звинувачує Кремль у намаганнях дестабілізувати країну. Президент Молдови Мая Санду сказала, що „Росія мусить бути притягнута до відповідальности за кожний уламок знищеної інфраструктури”. Поставки збіжжя з України є необхідними для уникнення голоду в найбідніших країнах світу. („The Telegraph”)

Чому американці озброюються?

ВАШІНҐТОН. – Дослідчий інститут „Пю Рісирч Сентер” 16 серпня оприлюднив статистику про те, чому американці мають вогнепальну зброю. Велика більшість опитаних (81 відс.) сказали, що їм приємно мати зброю, а 72 відс. сказали, що особиста оборона є головною причиною їхнього володіння зброєю. Ці погляди небагато змінилися від 2017 року. Також небагато змінилися й демографічні показники. Набагато більше сільських мешканців (47 відс.) мають зброю, ніж міських жителів (30 відс.) чи мешканців передмість (30 відс.). Щодо партійної приналежности, то республіканці та їм прихильні незалежні виборці значно правдоподібніше володіють зброєю (45 відс.), ніж демократи та їм прихильні незалежні (20 відс.). Приблизно одна третина (32 відс.) дорослих американців є власниками вогнепальної зброї, а додаткових 10 відс. кажуть, що хтось інший в їхньому домі є її власником. Приблизно 40 відс. чоловіків мають зброю, а жінок – 25 відс. Понад половина консервативних республіканців (51 відс.) кажуть, що вони є власниками зброї; серед поміркованих та ліберальних республіканців, ця цифра є 38 відс. Серед консервативних і поміркованих демократів, 24 відс. мають зброю, а серед ліберальних – 16 відс. („www.pewresearch.org”)

Посол: „Українці захищають США від Росії”

ВАШІНҐТОН. – На тлі звернення 10 серпня Президента Джо Байдена до Конґресу щодо надання Україні додаткової допомоги на загальну суму близько 24 млрд дол., в політичних та урядових колах посилилися дискусії щодо доцільности такої підтримки та необхідности чіткіше пояснити громадськості, як саме інтереси США виграють від підсилення обороноздатности України. На думку помічника одного з конґресменів-республіканців, з яким на умовах анонімности розмовляла телеаґенція новин „CNN”, крім надання грошей, необхідно визначити „стратегію перемоги”. Помічник іншого конґресмена-республіканця гадає, що Джо Байден має висловлювати свою позицію „таким чином, щоб це було зрозуміло звичайним американцям”. „Він недостатньо говорить про те, чому підтримка України необхідна для стримування Китаю від вторгнення на Тайван, або про те, як США руйнують одного з головних своїх супротивників, навіть не ставлячи на карту життя американців”, – додав у розмові з „CNN” цей помічник, імені якого канал не називає. Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор у відповідь на запитання „CNN” заявив, що Джо Байден повинен розширити арґументацію підтримки України за межі розмов про необхідність зберігати міжнародний порядок, оснований на правилах. „Українці захищають США від Росії, і це коштує нам менше ніж 6 відс. нашого оборонного бюджету, щоб українська армія знищувала російську армію без американських вояків на полі бою”, – зауважив В. Тейлор. Загалом, від початку повномаштабного вторгнення Росії в Україну Конґрес схвалив 113 млрд дол. військової, економічної, гуманітарної та іншої допомоги для України, включаючи 70 млрд дол. на безпеку, розвідку та інші військові витрати. З цієї суми близько 90 відс. уже витрачено або призначено до використання. (Радіо Свобода)