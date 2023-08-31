АМЕРИКА І СВІТ

Україна „пристосувалася” у війні

НЮ-ЙОРК. – Генерал у відставці Дейвід Петреюс, колишній директор Центрального розвідувального управління (CIA), 29 серпня в інтерв’ю для телеаґенції „CNN” похвалив українських військових, які, за його словами, „дуже вражаюче пристосувалися” до надзвичайно міцної оборони російських військ. За його словами, українці поволі, але поступово здобувають успіхи. На думку генерала, війна затягнеться до зими, і „ми мусимо дати українцям все що можемо, щоб уможливити їхній успіх”. („The Hill”)

Білий Дім вказує на вбивство Пригожина

ВАШІНҐТОН. – Білий Дім 29 серпня формально визнав, що, на переконання уряду США, голова російської приватної військової компанії „Ваґнер” Євген Пригожин був убитий за наказом російського президента Володимира Путіна. Прес-секретар Білого Дому Карін Джін-П’єр сказала це репортерам, посилаючись на заяву Президента Джо Байдена від 23 серпня, коли розбився приватний літак Є. Пригожина, і він загинув. Президент сказав, що „небагато речей в Росії трапляються, за якими не стоїть Путін”. Офіційна причина аварії невідома, але експерти вірять, що В. Путін наказав вбити Є. Пригожина, після того як він провів короткотривалий бунт проти російського війська. К. Джін-П’єр нагадала, що Є. Пригожин критикував „спосіб ведення російським урядом неспровокованої війни в Україні”. „Ми всі знаємо, що Кремль має довгу історію знищення своїх опонентів”, – вона сказала. Білий Дім не сказав, чи буде офіційна оцінка розвідки про смерть Є. Пригожина. („Fox News”)

Зростає число одноосібних домогосподарств

ВАШІНҐТОН. – Бюро перепису населення США оприлюднило статистику про домогосподарства країни. У 2020 році понад чверть (27.6 відс.) усіх домашніх господарств складалися з лише однієї особи. Це понад три рази більше, ніж було в 1940 році, коли лише 7.7 відс. були одноосібними. Цей відсоток постійно збільшувався. За останнє десятиліття він зріс від 26.7 до 27.6 відс. („www.census.gov”)

Російський банк рятує рубель

МОСКВА. – Рада російського Центрального банку впровела тепрмінове засідання 15 серпня, на якому вирішила підвищити процентову ставку на 3.5 відс. пунктів, досягнувши 12 відс., щоб підтримати рубель, який дуже втратив у вартості після західніх санкцій, накладених внаслідок війни з Україною. Обмінний курс рубля пробив психологічний бар’єр 100 рублів до доляра, і тепер вартість одного рубля нижча одного цента. Чотири дні перед тим державна аґенція „ТАСС” заперечила проблеми стосовно обмінного курсу рубля. („Fortune”)

Україна була темою президентських дебат

МІЛВОКІ, Висконсин. – Вісім республіканських президентських кандидатів брали участь 23 серпня в дебатах у Мілвокі, на тій самій арені, де відбудеться конвенція Республіканської партії в серпні 2024 року для обрання остаточного кандидата. Ще один кандидат, колишній Президент Дональд Трамп, не взяв участи в дебатах. Серед різних тем однією з найбільш дискутованих була Україна. Серед всіх присутніх кандидатів підприємець Вівек Рамасвамі з Огайо виступив проти подальшої підтримки Україні. Губернатор Фльориди Рон ДеСантіс сказав, що треба, щоб Европа збільшила свою допомогу, і від того залежатиме дальша поміч США. Всі інші кандидати підтримали подальшу допомогу Україні. Колишній Віце-президент Майк Пенс вказав, що якщо Захід віддасть Україну Росії, то Росія нападе на країни НАТО, і це примусить США посилати свої війська боронити своїх союзників. Колишній губернатор Ню-Джерзі Крис Крісті пригадав, що він недавно відвідав Україну й бачив жахіття, спричинені російськими окупантами. Колишня посол США в ООН і губернатор Південної Каролайни Нікі Гейлі гостро скритикувала В. Рамасвамі, який готовий віддати Україну Росії, „обираючи вбивцю на противагу проамериканській країні”. („CBS News”)

Співробітник FBI допомагав олігархові

НЮ-ЙОРК. – Колишній високопоставлений співробітник контррозвідки Федерального бюра розслідувань (FBI) 55-річний Чарльз МекҐоніґал 15 серпня зізнався, що він погодився працювати на російського олігарха. Ч. МекҐоніґал заявив у федеральному суді в Ню-Йорку, що в 2021 році він прийняв понад 17 тис. дол., щоб допомогти російському енерґетичному маґнатові Олегові Дерипасці, збираючи принизливу інформацію про російського олігарха, який був його бізнес-конкурентом. Йому може загрожувати до п’яти років ув’язнення. Ч. МекҐоніґала, який очолював відділ контррозвідки FBI в Ню-Йорку, заарештували 21 січня, звинувачуючи його в тому, що він погодився провести розслідування проти олігарха-конкурента в обмін на виплати від О. Дерипаски після того, як проти нього були введені санкції в 2018 році. За даними слідства, у 2021 році Ч. МекҐоніґал і Сергій Шестаков (інший підсудний) змовилися надавати послуги О. Дерипасці, порушуючи санкції США, накладені на нього в 2018 році. (Радіо Свобода)

Усик відстояв всі свої пояси

ВРОЦЛАВ, Польща. – 27 серпня український боксер Олександр Усик сказав після перемоги над британцем Даніелем Дюбуа сказав, що свій поєдинок присвячує Україні та ЗСУ. О.Усик вдруге відстояв звання об’єднаного чемпіона світу з боксу в надважкій вазі, нокаутувавши британця Даніеля Дюбуа. („sport.ua”)

Суровікін звільнений з посади

МОСКВА. – Генерал Сергій Суровікін звільнений з посади командувача Повітряно-космічними силами РФ. Від жовтня 2022-го до січня 2023 року він командував об’єднаним угрупованням російських військ в Україні, з 11 січня 2023 року обіймав посаду заступника командувача. Під час заколоту угруповання „ПВК Ваґнера“ 23-24 червня 2023 року С. Суровікін записав відеозвернення до найманців із закликом повернутися до місць дислокації. Після цього він не з’являвся публічно. У пресі з’являлася інформація, що його затримали. Як стверджував The Wall Street Journal, після заколоту усунули від служби або звільнили близько 15 російських офіцерів. („Европейська правда“)

Постраждали українські туристи

РИМ. – 25 серпня автобус з 30 українськими туристами зіткнувся з польською фурою з фруктами й овочами на півночі Італії, на трасі, що пролягає від Венеції до Трієста. Постраждали 15 осіб, з яких семеро – діти. („Европейська правда“)

Непроханий футбольний поцілунок

МАДРИД. – Скандал з поцілунком у фіналі жіночого чемпіонату світу з футболу сколихнув не лише громадськість Іспанії, а й дав новий імпульс боротьбі за рівні права у світовому жіночому футболі. Останньою краплею у скандалі з поцілунком стала позиція еспанської федерації футболу, яка спочатку засудила дії свого президента Луїса Рубіалеса, що прилюдно поцілував у губи форвардку збірної Еспанії Дженні Ермосо, але вже за добу звинуватила саму футболістку. ФІФА на 90 днів усунула Рубіалеса з посади керівника еспанської федерації, але він за повної підтримки більшости спортивних чиновників країни має намір відстоювати свою правоту в суді. У відставку через незгоду з діями свого президента пішли сім членів федерації. Також заяви про звільнення подав тренерський склад та технічний персонал жіночої збірної. Понад 50 футболісток заявили, що не вийдуть на поле, поки Л. Рубіалеса не знімуть з посади президента федерації футболу. Дж. Ермосо наполягає, що не давала Л. Рубіалесу згоди на поцілунок та фізичний контакт, він своєю чергою заявляє, що вона бреше. За його словами, обійми й поцілунок відбулися в ейфорії перемоги еспанок у фіналі ЧС та за взаємним бажанням. Коли Дж. Ермосо з’явилась на трибуні стадіону в Мадриді перед матчем жіночих команд „Атлетіко Мадрид“ та „АС Мілан“, її зустріли як героїню. („ВВС“)