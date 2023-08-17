АМЕРИКА І СВІТ

Смертельні пожежі на Гаваях

МАВІ, Гаваї. – Лісова пожежа, яка розпочалася на острові Маві 8 серпня, швидко переросла у неконтрольовані вогні, які стали найбільш смертельними в історії США за останніх 100 років. Тиждень потому рятувальники далі розшукували тіла жертв. Губернатор стейту Джаш Ґрін сказав 15 серпня, що принаймні 101 особа загинула, але це тільки на одній третині спаленого терену. Шеф поліції на острові Джан Пелетр сказав на прес-конференції 14 серпня, що сподівається, що 90 відс. спаленої території буде прошукана до 19 серпня. Президент Джо Байден сказав репортерам 15 серпня, що він з дружиною відвідають Гаваї „якомога скоріше” та обіцяв допомогу федерального уряду для відбудови стейту. Понад 2,200 будівель були знищені, з них 86 відс. – це житлові. Хоч офіційної причини пожеж ще не встановлено, вже подано перший позов у суді проти електричної компаніії „Hawaiian Electric”, в якому її звинувачують за те, що її електролінії начебто спричинилися до пожежі, коли сильні вітри їх пошкодили. („CNN”)

Політичні вбивства в Еквадорі

КІТО, Еквадор. – Педро Брійонес, місцевий провідник демократичної соціялістичної партії Громадський революційний рух, був застрелений 15 серпня у північній провінції Есмеральдас. Досі немає подробиць про це вбивство. Згідно з опитуваннями, голова партії Люїса Ґонзалес веде серед кандидатів на посаду президента. Президентські вибори відбудуться 20 серпня. Президентський кандидат Фернандо Вілаві­ченчійо був застрелений 9 серпня у Кіто наприкінці свого політичного виступу. Він був членом руху „Відбудуймо Еквадор“ і одним із восьми кандидатів на президента. Після його вбивства президент країни Ґілєрмо Ласо проголосив двомісячний надзвичайний стан, а Посольство США у Кіто застерегло людей, щоб оминали демонстрації та натовпи. Посадник міста Мана Аґустін Інтріяґо був застрелений 26 липня. Державний департамент США в червні видав пересторогу, в якій вказувалось, що громадяни США, котрі перебувають в Еквадорі, повинні „бути напоготові через громадські заворушення, злочини та викрадення людей”. („The Hill”)

Зухвалі грабежі в Каліфорнії

ЛОС-АНДЖЕЛЕС. – Люксусовий універмаг „Nord­strom” став жертвою нахабної грабежі 11 серпня, коли група замаскованих осіб зухвало винесла товар вартістю на 60-100 тис. дол. Посадник міста Керен Бес сказала, що злодії „мусять бути притягнуті до відповідальности”. Люксусовий французький будинок моди „Yves Saint Laurent” в місті Ґлендейлі біля Лос-Анджелесу став жертвою подібного злочину 8 липня, коли принаймні 30 осіб „залили” його та викрали товар на майже 300 тис дол. Грабіжники роз’їхалися численними автами. Згідно з аґенцією новин „Блумберґ”, такі великі крамниці як „Target”, „Walmart”, „Dollar General” і „Home Depot” більше ніж коли-небудь дискутують проблему крадіжок свого товару. („USA Today”)

Студенти проти професорів

ФАРҐО, Північна Дакота. – Інститут ім. Шійли й Роберта Чалей ґльобального новаторства та росту при Північнодакотському державному університеті 19 липня оприлюднив висліди опитувань студентів про те, чи б вони подали офіційну скаргу на своїх професорів, якщо ті скажуть щось таке, що б їх ображало. Велика більшість опитуваних (76 відс.) сказали, що такі скарги треба подавати, а 26 відс. не погоджувалися. Цю думку підтримали 81 відс. ліберальних студентів і 53 відс. консервативних. Ці висліди є подібними до минулорічних, коли з цим погоджувалися 85 відс. ліберальних і 56 відс. консервативних студентів. Недавні опитування відомої компанії опитувань „Ґелуп” показали, що довіру до інституцій вищої освіти мають 59 відс. демократів, але тільки 19 відс. республіканців. („The Hill”)

Дуда відзначив ролю України

ВАРШАВА. – Польща є в більшій безпеці завдяки захисникам України, які стримують російський наступ. Про це польський президент Анджей Дуда заявив 15 серпня на параді з нагоди Дня Війська Польського. „Серед іншого, завдяки нашій допомозі Україна захистилася і продовжує боротися. І завдяки тому, що захисники України стримують російську навалу, Польща сьогодні є безпечнішою. Якщо хтось цього не розуміє, якщо критикує нашу участь і підтримку, це означає, що він насправді нічого не розуміє. Він не розуміє, на чому базується безпека Польщі”, – сказав А. Дуда. Президент України Володимир Зеленський також привітав поляків із їхнім національним святом. „Солідарність завжди перемагає, і ми з вами завжди будемо вільними – і Україна, і Польща – поки ми разом пліч-о-пліч. Дякуємо за підтримку нашого захисту!” – написав він. Це була найбільша військова парада в столиці від 1989 року. День Війська Польського відзначається у річницю перемоги польських військ над Червоною армією у Варшавській битві у 1920 році. У параді взяли участь близько 2,000 людей, а також 200 бойових машин та 90 літаків. Це сучасна військова техніка польського, корейського та американського виробництва, закуплена Польщею впродовж останніх років. („PAP”)

Корабель назвали в честь героя

БАТ, Мейн. – У 1965 році старший лейтенант Мор­ської піхоти Гарвій Барнум настільки проявився в бою, що отримав найвищу військову відзнаку збройних сил США – Медалю Гонору. Після майже 30-літньої служби він пішов на емеритуру в ранзі полковника. А 29 липня на верфі ВМС США в Бат 83-літній Г. Барнум був присутній на охрещенні нового корабля ВМС водотоннажністю 9,500 тонн – 510-футовий есмінець ім. Гарвія Барнума. На церемонії, крім чотирьох поколінь його великої родини, були численні гості та урядовці, між ними губернатор і сенатори стейту, секретар ВМС та комендант Морської піхоти США. Уродженець стейту Конектикат Г. Барнум тепер проживає у Вірджінії. Він навчався в Коледжі св. Ансельма в Ню-Гемпширі. Ігумен цього коледжу провів вступну молитву на церемонії. („Los Angeles Times”)

Ню-Йорк підтримує репарації

НЮ-ЙОРК. – Посадник міста Ерік Едемс і його адміністрація підтримують ідею виплати репарацій, щоб таким чином закрити прірву між афроамериканцями та білими. Міський Департамент здоров’я та Федеральний резерв­ний банк 19 липня оприлюднили свій звіт, в якому йдеться, що виплата репарацій нащадкам рабів є „найкращим” способом побороти нерівність. Консервативні критики гостро відкидають таку пропозицію, кажучи, що урядовці в Департаменті здоров’я перевищують свої повноповаження та „сіють расовий поділ”. Інші кажуть, що настав час виплачувати репарації. Наразі не пораховано скільки коштуватиме такий плян. Подібна пропозиція в Сан-Франціско коштувала б місту понад 100 млрд дол. А плян на цілу Каліфорнію виносив би приблизно 800 млрд дол. Голова стейтової Консервативної партії Джерард Касар сказав, що Ню-Йорк вже має щедру систему оплат медичних рахунків бідним особам. Він додав, що „складно звалювати відповідальність на теперішнє покоління за помилки минулого”. У червні законодавці в Олбані проголосували за створення комісії, яка братиме під увагу репарації, щоб подолати „наслідки рабства”. Губернатор Кеті Гокул не висловила своєї думки, але правдоподібно підпише цей законопроєкт. Згідно з опитуваннями дослідного інституту „Пю Рісирч Сентер”, 77 відс. афроамериканців схвалюють ідею виплати репарацій, але лише 18 відс. білих погоджуються з цим. („Daily Mail”)