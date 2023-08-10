АМЕРИКА І СВІТ

Вимагають боротьби зі злочинністю

ОВКЛЕНД, Каліфорнія. – Національна асоціяція поступу кольорових людей (NAACP) оприлюднила відкритий лист, в якому закликає міську владу оголосити надзвичайний стан для боротьби зі зростаючою злочинністю і звинувачує антиполіційний рух та головного прокурора за поширення насилля. Президент місцевого відділу NAACP Синтія Едемс і Єпископ Баб Джексон з протестантської церкви 27 липня написали, що місцева влада разом з федеральним урядом мусять оголосити надзвичайний стан у відповідь на стрімкий цьогорічний ріст насильницьких злочинів (18 відс.) і пограбувань (22 відс.). Вони звинуватили антиполіційний рух „Black Lives Matter” і головного прокурора Памелу Прайс за поблажливе ставлення до злочинців. „Це не є расизмом чи неласкавістю бажати бути безпечним від злочинства. Ніхто в нашому місті не повинен жити в страху”, – написали вони. Минулого року тодішній посадник міста Лібі Шаф зізналась, що намагання скоротити видатки на поліцію „були надмірними”, бо спричинили найвищий рівень злочинів за 15 років. Рік раніше, міська рада скоротила поліційний бюджет на 17 млн дол., незважаючи на ріст кількости вбивств (на 90 відс.) попереднього року після расових заворушень. Насильницьке викрадення автомобілів зросло на 24 відс. за останні два роки. („Daily Mail”)

Героїзм кубинського патріота

ГАВАНА. – В столиці Куби 30 липня помер 80-літній Владіміро Рока Антюнез. Його батько Блас Рока був одним із засновників Комуністичної партії Куби і членом внутрішнього кола диктатора Фіделя Кастра. Батьки Владіміра назвали його в честь Леніна. Він виростав як член привілейованої кляси, був бойовим пілотом Військово-повітряних сил Куби після закінчення військового вишколу в СРСР. Студіював економіку на Гаванському університеті. Після закінчення військової служби в 1971 році він отримав держав­ну посаду економіста, зосереджуючись на міжнародних відносинах. Але побачивши корупцію і деспотизм Ф. Кастра, він відкинув систему, яку його батько допоміг створити. У 1991 році В. Рока заснував Соціял-демократичну партію Куби. Це був надзвичайний виклик в країні, де лише Комуністична партія була леґальною В. Рока публічно заявив, що кастрівський режим створив на острові „щось дуже подібне до фашизму”. Внаслідок цього його було звільнено з праці. У 1997 році разом з трьома іншими дисидентами він видав маніфест „Батьківщина є для всіх”, закликаючи провести демократичні вибори, шанувати людські права й дозволити на економічну свободу. Авторів маніфесту засуджено за „підбурювання до заколоту”. В. Рока отримав п’ять років тюрми, які відсидів у малій камері розміром шість-на-сім стіп, де туалетом була яма в землі, а стіл – ліжком. („The Boston Globe”)

Думки американців про економіку

НЮ-ЙОРК. – Телевізійна aґенція новин „Сі-Бі-Ес” 31 липня оприлюднила висліди опитування про те, що думають американці про економіку США. Найчастіше відповідали, що економіка є „такою, що бореться” (61 відс.); 56 відс. сказали, що вона є „непевною”, 36 відс. думали, що вона „несправедлива”, 27 відс. вважали, що вона „караюча”, 15 відс. думали, що вона „відновлюється”, 11 відс. вживали дієприкметник „зростаюча”, 10 відс. сказали, що вона є „стабільною”, а 5 відс. – що „корисною”. („CBS News”)

У Грузії загинула відома українка

ТБІЛІСІ. – На грузинському курорті в Шові 4 серпня стався зсув ґрунту. На цей час відомо про вже 15 загиблих. 5 серпня повідомили, що серед загиблих є громадянка України, колишня сценаристка програми „Ранок з Україною“ Аліна Поліковська. Вона відпочивала в Грузії з чоловіком і трьома дітьми. Доля інших членів родини невідома. Тіло загиблої опізнали за особистими речами. А. Поліковська в 2019 році переїхала у Нідерлянди, до свого чоловіка. Перед тим вона близько п’ять років працювала на телеканалі „Україна“. У зв’язку з трагедією 7 серпня у Грузії оголосили днем жалоби. (Українська правда)

Гейлі закликає збільшити підтримку України

КОЛЮМБІЯ, Південна Каролайна. – Колишній Посол США до ООН і губернатор Південної Каролайни Нікі Гейлі, яка кандидує на номінацію від Республіканської партії на президента, виступила з промовою 27 червня, в якій розкритикувала колишнього президента Дональда Трампа за надто товариські зв’язки з комуністичним Китаєм, і застерегла, що слабка підтримка України „лише спонукає” Китай напасти на Тайван. Вона сказала, що Д. Трамп „майже цілком” зосередився на торговельних взаєминах між США та Китаєм, але зробив „замало стосовно решти китайської загрози”. У 2017 році Д. Трамп призначив її Послом США до ООН, і вона відслужила на тій посаді два роки. У своїй промові Н. Гейлі сказала, що Президент Джо Байден „був заповільним і заслабким у допомозі Україні”. Вона застерегла, що надсилання незадовільно малої кількости військової допомоги Україні для стримання російської навали „лише посилить бажання Китаю якнайскоріше напасти на Тайван”. Вона додала: „Не помиляйтесь. Китай спостерігає війну в Україні з великим зацікавленням”. („Associated Press”)

Чи посилати війська США в Україну?

НЮ-ЙОРК. – Журнал-тижневик „Newsweek” найняв відому ґльобальну компанію опитувань та стратегічної консультації „Redfield & Wilton Strategies”, щоб провести опитування американців про можливе використання збройних сил США в Україні. Наслідки опитування оприлюднено 2 серпня: майже третина (31 відс.) виборців підтримують послання військ США в Україну, понад третина (34 відс.) противиться цьому, чверть (25 відс.) не є ні за, ні проти цього, а 10 відс. не знали. Пентагон жодним чином не коментував ці дані. Адміністрація Джо Байдена від самого початку війни казала, що не висилатиме американських військ в Україну. Від початку війни Вашінґтон надав 43 млрд дол. безпекової допомоги Києву. Додаткові опитування вказали, що 47 відс. підтримують вступ України до НАТО, 14 відс. були проти, 29 відс. не були ні за, ні проти цього, а 10 відс. не знали. Понад чверть опитаних підтримує негайний вступ України до НАТО, а 37 відс. сказали, що це може статися лише після закінчення війни. („Newsweek”)

Байден наказав передати докази

ВАШІНҐТОН. – Президент Джо Байден наказав урядовим чинникам розпочати передачу інформацій про російські воєнні злочини в Україні до Міжнародного кримінального суду (МКС). Про це повідомив високопосадовець адміністрації 27 липня. Газета „Ню-Йорк Таймс” написала, що це рішення перебороло опозицію Департаменту оборони, який побоювався, що МКС зможе відкрити кримінальні справи проти військових США, які перебувають за кордоном, хоч США не є членом МКС. США вислали міжнародних прокурорів і слідчих, щоб допомогти головному прокуророві України підготувати справи щодо воєнних злочинів. („NBC News”)

Засудили Навального до 19 років колонії

МОСКВА. – Міський суд на виїзному засіданні 4 серпня засудив опозиційного політика Олексія Навального до 19 років колонії „особливого режиму“ у справі про екстремізм. Другому звинуваченому по цій же справі Данієлю Холодному також присудили термін позбавлення волі. Засідання проходило у виправній колонії ч. 6 у Володимирській області, де О. Навальний відбуває дев’ятирічний термін. Російське обвинувачення вимагає О.Навальному за вироками 20 років позбавлення волі з відбуванням у колонії особливого режиму, а Д. Холодному – 10 років позбавлення волі з відбуванням у колонії загального режиму. О.Навального звинувачують одразу за шістьма статтями Кримінального кодексу РФ, у тому числі у створенні та фінансуванні екстремістської спільноти, закликах до екстремізму, реабілітації нацизму та залученні неповнолітніх до вчинення небезпечних дій. Опозиціонер О. Навальний ув’язнений в Росії з початку 2021 року. В березні 2022 року його додатково засудили до дев’яти років колонії у справі про „шахрайство“ та „неповагу до суду“. (Укрінформ)