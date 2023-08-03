АМЕРИКА І СВІТ

Американці не надаються до війська

ВАШІНҐТОН. – Квартальний звіт Пентагону виявив, що 77 відс. молодих американців не можуть служити в збройних силах США через надмірну вагу, вживання наркотиків, або ментальні чи фізичні проблеми. Найбільше зростання дискваліфікацій в 2013-2020 роках було через надмірну вагу та ментальні проблеми. Велика частина (44 відс.) дискваліфікованих молодих людей мали більше ніж одну причину. В результаті цього, у минулому фіскальному році США не осягнули мінімального числа рекрутів. Ще одною проблемою було обов’язкове щеплення проти коронавірусу, яке відстрашувало багатьох молодих, здорових осіб. Наприкінці минулого року цю вимогу скасовано завдяки старанням республіканців у Конґресі. („American Military News”)

Наслідки застосування ядерної зброї

ВАШІНҐТОН. – Якщо Росія застосує ядерну зброю в Україні, це стане нападом на НАТО. Про таку перспективу попередив 31 липня впливовий американський сенатор від Республіканської партії Ліндзі Ґрем з Південної Каролайни. Хоча Україна і не є членом НАТО, вона межує з НАТО, додав сенатор. „Час протверезішати, зрозуміти, що ваше варварське вторгнення до України не працює, вивести сили і врятувати багато молодих росіян від безглуздої смерти”, – написав він у Твітері, звертаючись до „моїх російських друзів, які говорять про застосування ядерної зброї в Україні”. “Вам потрібно зрозуміти, що це стане нападом на саме НАТО через близькість України до території НАТО”, – написав він. Його заява з’явилася після того, як заступник голови Ради національної безпеки Росії Дмитро Медвєдєв заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України, щоб протистояти контрнаступу ЗСУ. В Білому Домі назвали такі заяви „безвідповідальними”. Представник Ради нацбезпеки США наголосив, що Росія зіткнеться з суворими наслідками, якщо застосує ядерну зброю. „Застосування ядерної зброї в Україні або денебудь стане катастрофічним для світу і нестиме жорстокі наслідки для Росії”, – сказав високопосадовець. Він додав, що США слідкують за ситуацією і покищо не бачать підстав, щоб змінювати стан готовности військ і не бачать „жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю”. („Голос Америки”)

Більшість американців підтримують Україну

КОЛЕДЖ ПАРК, Мериленд. – Програма для публічної консультації при Мерилендському університеті оприлюднила 29 липня висліди свого опитування, які вказують, що 55 відс. республіканських виборців підтримують американську допомогу Україні. Також опитування вказали, що 87 відс. демократів і 58 відс. незалежних виборців підтримують дальшу військову допомогу США Україні. Серед виборців усіх політичних переконань 69 відс. опитуваних сказали, що підтримують дальше надання американської допомоги Києву проти російської аґресії. Досі США надали понад 75 млрд дол. допомоги Україні, включаючи гуманітарну, військову й фінансову підтримку. („Newsweek”)

Музей змінив назву через війну

АМСТЕРДАМ, Голяндія. – Починаючи з 1 вересня відомий музей „Hermitage Amsterdam” називатимться „H’ART Museum”. Музей оголосив 1 серпня, що полагодив суперечку щодо своєї назви з музеєм „HART Museum”. В червні музей оголосив свої пляни змінити назву, щоб відділитися від державного музею Ермітаж в Санкт-Петербурзі, Росія. Цим кроком музей підкреслив свою підтримку України в її війні з Росією. Відділ російського Ермітажу відкрився в Амстердамі в 2009 році. Але відділ в Амстердамі припинив усі зв’язки з російським музеєм в березні 2022 року, через місяць після російської навали на Україну. Тепер музей в Амстердамі оголосив, що матиме зв’язки з Британ­ським музеєм в Лондоні, Центром Помпіду в Парижі та Смитсонієн музеєм американського мистецтва у Вашінґтоні. („ARTnews”)

Нова математика в Каліфорнії

САКРАМЕНТО. – Каліфорнійська Шкільна рада проголосувала 12 липня за новими напрямними для навчання математики в публічних школах – від садочка до 12-ої кляси. Нова програма передбачає навчання математики на тлі „рівноправности” й „соціяльної справедливости”. Метою програми є „зобов’язання забезпечити рівноправність та відмінність в математиці для всіх студентів”. Схвалений документ має 1,000 сторінок й перейшов через три ревізії і два публічні переслухання. Він має „уможливити студентам навчання, яке має культурну актуальність та розвіяти міти про те, хто може, а хто не може вивчати математику”. У грудні 2021 року кількасот професорів точних наук і математики оприлюднили відкритий лист, висловлюючи свою турботу, кажучи, що зміни, через які „діти нашого найбільшого стейту підлягають такому експериментові, є вершком безвідповідальности”. В той час стейтова Шкільна рада відклала запровадження таких змін. („Fox News”)

Лист Ніксона про Росію

НЮ-ЙОРК. – Газета „Вол Стріт Джорнал” опри­люд­нила 21 липня лист колишнього Президента Ричарда Ніксона, який він написав тодішньому Президентові Билові Клінтонові за місяць перед своєю смертю в квітні 1994 року. Пізніше Б. Клінтон назвав це „мудрою порадою, особливо щодо Росії”. Президентська бібліотека Б. Клінтона оприлюднила цeй семисторінковий лист, який виявився пророчим. Автор листа піддав нещадній оцінці політичну ситуацію в Росії і передбачав, що відносини між Москвою та Києвом погіршаться, а відтак хтось, такий як Путін, прийде до влади. 81-літній Р. Ніксон написав цього листа після того, як повернувся з двотижневого перебування в Росії та Україні. Він сказав Б. Клінтонові, що новонароджена демократія в Росія під тодішнім Президентом Борисом Єльцином перебуває в небезпеці, а „його дні на посту глави держави є ліченими”. Колишній президент написав, що ситуація в Україні є „дуже вибуховою” і, якщо вийде з-під контролі, „тоді війна в Боснії виглядатиме як вечірка в саду”. Він радив Клінтонові скріпити американське дипломатичне представництво в Києві. („The Wall Street Journal”)

Смертник вбив 54 осіб у Пакистані

ХАР, Пакистан. – Африканський відділ Іслям­сь­кої держави (IД) 31 липня взяв відповідальність за вибух днем раніше в північнозахідньому містечку Бажур, внаслідок якого загинули 54 особи, включно з п’ятьма дітьми, а майже 200 осіб були поранені. Смертник привів бомбу в дію під час виборчого віча, яке організували прихильники Талібану. ІД в провінції Хорасан написала на своїй сторінці, що продовжуватиме вести боротьбу з усіма угрупованнями, які, на їхню думку, є проти ісляму. Це був одним з найгірших вибухів за останнє десятиліття в цій частині країни. У 2014 році 147 осіб (в більшості діти) загинули внаслідок атаки Талібану на військову школу в Пешаварі. У січні 74 особи загинули внаслідок вибуху в мечеті в Пешаварі, а в лютому понад 100 осіб (в більшості поліцаї) загинули в нібито безпечній дільниці, де розташований штаб поліції. („Associated Press”)

Рекордова спека в Феніксі

ФЕНІКС, Арізона. – Столичне місто Фенікс 31 день поспіль потерпало від рекордово високої температури в 110 ступенів (Фаренгайта) або вище, щойно 31 липня температура зійшла до 108 ступенів. Попередній рекорд (18 днів поспіль з температурою понад 110 ступенів) був встановлений в 1974 році. Принаймні 25 осіб померли внаслідок спеки в цьому сезоні. Але метеорологи заповідають на 5-6 серпня можливість спеки в місті понад 115 ступенів. („NBC News”)