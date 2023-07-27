АМЕРИКА І СВІТ

ООН відкинули російську брехню

НЮ-ЙОРК. – ООН відкинули російську версію про ракетну атаку в липні 2022 року на табір українських військовополонених. Тоді в місті Оленівка загинули понад 50 українських полонених. Обширний звіт телеаґенції „CNN” у серпні того року продемонстрував, що „російські версія подій є, правдоподібно, вигадкою”. Росія стверджувала, що в табір вдарила ракета ЗСУ. В заяві ООН від 25 липня вказується, що удар не був здійснений українською ракетою. Глава ООН з прав людини Курт Волкер сказав, що ті, що вижили, й родини поранених полонених „заслуговують на те, щоб правда стала відома, а ті, хто винний в порушеннях міжнародного права, понесли відповідальність”. Заява йдеться: „Наше бюро зустрілося з родинами жертв і вислухало їхні благання про правду й справедливість – і воістину, вони мають право на правду, справедливість та відшкодування. Для всіх, хто постраждав від цієї трагедії, ми мусимо зробити все, що можемо, щоб забезпечити справедливість.” („CNN”)

Американці схвалюють дії Верховного суду

ПАРИЖ. – Ґльобальна дослідна компанія „Іпсос” і телеканал новин „АВС” 2 липня оприлюднили висліди опитувань про те, як американці ставляться до найновіших рішень Верховного суду. Суд вирішив 29 червня, що так звані “позитивні дії” („affirmative action”) університетів є незаконними. Ці дії застосовувалися під час процесу приймання студентів на студії, щоб збільшити число расових меншостей. Більшість американців (52 відс.) схвалюють це рішення; 32 відс. – не схвалюють, а 16 відс. – не знають. Велика більшість республіканців (75 відс.) і незалежних виборців (58 відс.) схвалюють його, але лише 26 відс. демократів погоджуються з цим рішенням. Також більшість білих (60 відс.) та осіб азійського походження (58 відс.) схвалюють це рішення, проте лише 25 відс. чорних так думають. Думки осіб еспанськогого й латиноамериканського походження розділилися в цьому питанні – по 40 відс. погоджуються й не погоджуються, а 20 відс. – не знають. Суд вирішив 30 червня, що Президент Джо Байден не може скасовувати студентські борги. 45 відс. американців схвалюють це рішення, а 40 відс. – проти. Більшість республіканців (71 відс.) і незалежних виборців (49 відс.) схвалюють, але лише 17 відс. демократів погоджуються з цим. Також, 30 червня суд вирішив, що спеціялізовані підприємства мають право відмовити в наданні послуг одностатевим клієнтам через свої релігійні переконання. Мала більшість (43 відс.) схвалюють це рішення; 42 відс. не схвалюють, а 16 відс. не знають. Більшість республіканців (68 відс.) і незалежних виборців (49 відс.) схвалюють це рашення, але лише 15 відс. демократів з ним погоджуються. („www.ipsos.com”)

США повернулися до ЮНЕСКО

ПАРИЖ. – США після майже п’ятирічної перерви знову стали членом ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО). У штаб-квартирі організації в Парижі 25 липня відбулася офіційна церемонія з підняттям американського прапора. На ній була присутня генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азулай, перша леді США Джил Байден і перша леді Франції Бріжит Макрон. Дж. Байден відзначила важливість американського провідництва у збереженні культурної спадщини та розвитку освіти та науки в усьому світі. „Ми дуже пишаємося тим, що знову приєдналися до ЮНЕСКО”, – сказала Дж. Байден, яка за фахом є педагогом. США оголосили про свій намір знову приєднатися до ЮНЕСКО у червні і 193 країни-члени організації на початку липня проголосували за схвалення повернення США. Рішення США вийти з ЮНЕСКО вступило в силу при кінці 2018 року за Президента Дональда Трампа. Вашінґтон мотивував це „зростаючими заборгованостями в ЮНЕСКО, необхідністю основної реформи організації та її постійною антиізраїльською політикою”. До свого виходу з організації США були найбільшим спонзором ЮНЕСКО, вносячи 22 відс. загального фінансування аґентства. (Радіо Свобода)

Прем’єра закликали підтримувати Україну

ЛОНДОН. – Згідно з документами з 2001 року, які були оприлюднені національними архівами 19 липня, тодішнього Прем’єр-міністра Великобританії Тоні Блера закликали, щоб він підтримав мрію України вступити до Европейського союзу, щоб створити бар’єр проти російської загрози. Тодішній Президент Леонід Кучма апелював безпосередньо до Т. Блера підтримати довгострокову мету України для „повномаштабної европейської та евроатлантичної інтеґрації, включаючи повноправне членство в ЕС”. Радник Т. Блера з европейських справ Роджер Лідл написав прем’єрові: „Зміцнення хиткої демократії та економіки України збільшує стабільність на майбутніх східніх кордонах ЕС і діє як грізний бар’єр для будь-якого відродження російського імперіялізму проти Заходу”. Після переговорів української делеґації в Об’єднаному Королівстві (ОК) в грудні 2001 року, Р. Лідл сказав, що „українці були пригніченими, що більшість Европи й нова адміністрація США нехтує ними”. Він прийшов до висновку, що „ми маємо занадто рожеву оцінку Путіна, який, за їхніми словами, є розумним, показним політиком, але не героєм демократії. І ми оточимо Україну”. Посол ОК до Києва Ролянд Смит запитував, чому Захід не хоче дати Україні повноправне членство в ЕС: „Тому що Україна є просто завеликою? Тому що ми справді думаємо, що Україна має повернутися до Росії, де їй і місце?” („BBC”)

Німеччина виплатить репарації

БЕРЛІН. – У світі проживають приблизно 240 тис. осіб, які пережили Голокост. Щороку німецький уряд обговорює з Конференцією єврейських матеріяльних претензій проти Німеччини суму репарацій, які будуть виплачені. Цього року 14 червня вони погодилися на рекордово високу суму, відколи Німеччина почала платити репарації 70 років тому – 1.4 млрд дол. Додатково понад 128 тис. осіб, які пережили Голокост, отримають місячно по 1,360 дол. упродовж 2027 року. Це є головно євреї з колишнього СРСР, які не були в концтаборах чи ґеттах і тому не отримують реґулярної пенсії. Бюджет Німеччини на суспільну службу збільшився впродовж останніх двох десятиліть і виносить 890 млн дол. на 2024 рік; 15 років тому він мав менше, ніж 50 млн дол. Німеччина також виплатить 150 млн дол. для поширення навчання про Голокост. („Jewish Telegraphic Agency”)

Попит на нацистські артефакти

КАНБЕРА. – Австралійські підприємства, які торгують військовими та історичними речами, переживають великий попит на нацистські артефакти після того, як уряд оголосив минулого місяця законопроєкт, який забороняє продаж нацистської символіки. Однак, він не забороняє перебування такої символіки в приватній власності чи її передачу. Колекціонери німецьких військових артефактів розкуповують їх заки ще дозволено. Власники підприємств кажуть, що покупці є колекціонерами або істориками, а не симпатиками нацизму. На численних ліцитаціях цих артефактів можна було побачити багато політиків. Єврейські організації засудили цю популярність і розпродаж нацистської символіки. („The Guardian”)

Вбили головного комуніста Придністров’я

ТИРАСПОЛЬ. – Провідника комуністів у молдовському сепаратистському реґіоні Придністров’я Олега Хоржана знайшли мертвим в його будинку, в робочому кабінеті з численними ножовими пораненнями. О. Хоржану було 47 років. Свого часу, на початку 2000-х, він влаштував у Тирасполі громадську приймальню від імені провідника Комуністичної партії України Петра Симоненка. Був відомий своїми проросійськими поглядами і виступав за незалежність молдовського сепаратистського реґіону Придністров’я. (Радіо Свобода)