АМЕРИКА І СВІТ

США надають Україні додаткову допомогу

ОДЕСА. – Голова Аґенції США для міжнародного розвитку (USAID) Саманта Павер заявила 18 липня, перебуваючи в Одесі, що США надають Україні додаткові 250 млн дол. на підтримку сільського господарства, яке постраждало від російської аґресії. Програма допомоги охоплює майже третину зареєстрованих українських фармерів. Вона висловила глибоке розчарування рішенням Росії припинити свою участь у Чорноморській зерновій ініціятиві, яка дозволяла Україні вивозити зерно з трьох портів у Чорному морі. „Це є безрозсудне рішення, яке матиме глибокі людські наслідки. І це просто ще один приклад російської бездушности й зневаги до людських життів і засобів існування не тільки в Україні, а й у всьому світі”, – сказала С. Павер. Днем раніше Росія заявила про зупинку своєї участи в Чорноморській зерновій ініціятиві, що діяла з літа минулого року. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Росія повернеться до угоди, коли її російський компонент буде виконано. Росія наполягає на збільшенні експорту власних добрив у рамках ініціятиви. В повідомленні USAID з 18 липня, вказується, що Росія не лише закриває вивезення українського зерна, але й знищує українські врожаї і техніку; невпинні атаки Росії завдали прямої шкоди українському сільському господарству на суму понад 6.6 млрд дол. Напередодні у Києві С. Павер оголосила про виділення понад 500 млн дол. додаткової гуманітарної допомоги для задоволення нагальних потреб українців, які постраждали від повномаштабного вторгнення. („Голос Америки”)

Болгарія придбає амуніцію

СОФІЯ. – Урядова інформаційна служба Болгарії повідомила 14 липня, що країна стане повним членом проєкту Европейської оборонної аґен­ції для придбання амуніції. Проєкт був створений в березні 25-ма країнами-членами Европейського союзу без участи Болгарії. Він дозволяє на доставу амуніції та послуг на сприят­ливих умовах, як також в рамках угод та ініціятив в межах НАТО. Зберігаючи повагу до суверенних рішень членів ЕС, проєкт може бути використаний для поповнення національних складів країн-членів і/або на допомогу Україні. Проєкт дозволяє країнам-членам закуповувати амуніцію відповідно до своїх національних потреб та на допомогу Україні. („The Sofia Globe”)

Гіршає стан економіки Росії

МОСКВА. – Економіка Росії постійно погіршується, особливо після вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Війна викликала хвилю санкцій від Заходу. Дослідники Єйльського університету Джефрі Соненфельд та Стівен Тіян сказали 13 липня, що президент Володимир Путін „канібалізує” економіку Росії через свою спонуку завоювати Україну. Для прикладу, продаж авт у Москві зменшився на 75 відс. від початку війни. За другий квартал надлишок Центрального банку Москви знизився на 93.5 відс. – від 76.7 млрд до 5.4 млрд дол. У червні прихід з податків за нафту й газ зменшився на 36 відс. в порівнянні з минулим роком, а заробіток від нафтопродуктів впав на 31 відс. Раніше в липні вартість рубля впала до 94.48 за доляр, найгірше за останніх 15 місяців. („Business Insider”)

Чи американці гордяться країною?

ПРІНСТОН, Ню-Джерзі. – Відома компанія опитувань „Ґелуп” 29 червня оприлюднила висліди свого опитування щодо почуття гордости за свою країну серед американців. Хоч назагал 67 відс. респондентів сказали, що вони „дуже” або „надзвичайно” гордяться тим, що вони американці, лиш 39 відс. сказали, що вони є надзвичайно горді. Як і в минулому, відчуття гордости за свою країну поділяється по партійній лінії. Серед демократів лише 29 відс. висловили надзвичайну гордість, а 26 відс. сказали, що вони дуже гордяться. Серед республіканців більшість (60 відс.) висловила надзвичайну гордість, а 25 відс. сказали, що вони дуже гордяться. Серед незалежних виборців 33 відс. висловили надзвичайну гордість, а 31 відс. сказали, що вони дуже гордяться. („www.gallup.com”)

Стурбований голосами проти України

ВАШІНҐТОН. – Конґресмен республіканець Майкл МекКовл з Тексасу, який є головою Конґресового комітету для закордонних справ, сказав 17 липня, що він дуже стурбований тим, що деякі республіканці голосували проти допомоги Україні під час дебат 13 липня в Конґресі, коли конґресмен Мет Ґейц намагався додати поправку до законопроєкту про видатки на оборону. В інтерв’ю газеті „Вашінґтон Пост” М. МекКовл сказав, що він „дуже стурбований” тим, що 70 республіканців (із 222 в Палаті представників) підтримали пропозицію заборонити допомогу Україні в майбутньому. Конґресвумен Марджорі Тейлор Ґрін намагалася додати поправку, щоб скоротити допомогу Україні на 300 млн дол.; її підтримали 89 республіканців. Жодна з пропозицій не пройшла. М. МекКовл сказав, що він „не може придумати гіршого послання Путінові” в критичний момент війни, коли Україна веде контрнаступ для відвоювання територій, окупованих Росією. Згідно з недавніми опитуваннями 76 відс. американців кажуть, що перемога України є важливою, а 59 відс. підтримують військову допомогу їй. „Більшість республіканців все таки проголосували підтримати Україну, і це дуже важливо”, – сказав М. Мекковл. („The Hill”)

Президент ПАР проти арешту Путіна

ЙОГАНЕСБУРҐ, Південна Африка. – Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса 18 липня попросив у Міжнародного кримінального суду дозволу не заарештовувати президента Росії Володимира Путіна. С. Рамафоса зробив таку заяву у відповіді на судовий позов, поданий опозиційним Демократичним альянсом із метою змусити уряд заарештувати російського президента, якщо той приїде до Йоганесбурґу в серпні на вершинну зустріч економічної групи BRICS під проводом Росії та Китаю. „Росія ясно дала зрозуміти, що арешт її чинного президента буде оголошенням війни”, – йдеться в заяві С. Рамафоси. У березні МКС видав наказ на арешт В. Путіна за незаконну депортацію українських дітей із непідконтрольних Києву територій до Росії. ПАР входить до числа країн, які підписали Римський статут, що зобов’язує її виконувати рішення МКС і заарештувати В. Путіна після приїзду. Раніше віцепрезидент ПАР Пол Машатіле заявив, що влада країни переконує В. Путіна не приїжджати на зустріч BRICS. Водночас, за даними південноафриканської влади, Москва висловилася проти пропозиції, щоб російську делеґацію на саміті очолював міністер закордонних справ Сергій Лавров, а Індія та Бразилія висловилися проти перенесення зустрічі до Китаю. Кремль заявив, що формат участи В. Путіна у зустрічі в Йоганесбурзі покищо не визначений. (Радіо Свобода)

Підприємства покидають Сан-Франциско

САН-ФРАНЦИСКО. – Велика телекомунікаційна компанія AT&T оголосила 15 червня, що вона закриє свій бізнес в центрі Сан-Франциско 1 серпня. Вона долучається до ряду численних підприємств, які вирішили покинути місто в часі, коли там дуже зростає злочинність. Ґльобальна фірма одягу Old Navy 1 липня закрила своє підприємство в центрі міста після 25 років існування. На початку 2019 року в центрі міста в популярній околиці знаходилися 203 бізнеси. Від того часу понад 90 з них вже закрилося. Друґа найбільша фармацевтична компанія в країні Walgreen останніми роками закрила п’ять своїх бізнесів у центрі міста через „організовану роздрібну злочинність”. Ґльобальний універсам Whole Foods у квітні закрив свій бізнес в центрі міста після одного року, бо компанія не могла „запевнити безпеку” своїх працівників. Люксусовий універмаг Nordstrom, який займає 312 тис. кв. стіп, також буде закриватись в серпні. Поліційні звіти вказують, що пограбування в місті зросли на 16.1 відс. в першій трeтині року. („Newsweek”, „San Francisco Chronicle”)