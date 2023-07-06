АМЕРИКА І СВІТ

Тиждень заворушень у Франції

ПАРИЖ. – У передмістях столиці Франції 27 червня за порушення правил їзди поліція затримала авто. Коли 17-літній водій Нагел М., який був північноафриканського походження, намагався втекти, один поліцай застрелив його. Це викликало бурю заворушень по цілій країні. Демонстранти звинувачували поліцію в расизмі. Майже 4,000 осіб (понад 1,200 з них підлітки) були заарештовані під час масових заворушень, хуліганства та грабежів. Президент Еманюель Макрон сказав, що батьки тих підлітків повинні платити фінансове відшкодування. Понад 700 поліцаїв були поранені. Заворушення дещо притихли 3 липня, а президент скликав наради 4 липня з посадниками понад 300 міст, які потерпіли від заворушень, щоб обговорити як уряд може допомогти їм відбудуватися якнайскоріше. Після нарад Е. Макрон сказав, що вони не могли осягнути „однозгідности”, але обіцяв, що уряд знайде розв’язки на ці проблеми. Того дня у Марселі під час грабунку 27-літній чоловік загинув від пострілу поліцая пластиковою кулею. Поліція розслідує цю справу. 38-літнього поліцая, який застрелив Нагела, звинувачують у вбивстві. Правий політик Жан Месіга зібрав на інтернеті для його родини 1.5 млн евро (1.6 млн дол.). Фонд для родини Нагела зібрав 346 тис. евро (376.1 тис дол.). („The Guardian”)

Литва підтримує вступ України до НАТО

ВІЛЬНЮС. – Президент Литви Ґітанас Науседа закликав провідників НАТО відважніше підтримувати пришвидшений вступ України до НАТО на вершинній зустрічі альянсу 11-12 липня в столиці Литви. В інтерв’ю для аґенції новин „Ройтерс” 3 липня він радив „не вагатися брати відважніші рішення, тому що інакше путінський режим вирішить, що західні союзники є заслабими, що їх треба приперти в кут, і вони піддадуться”. Він додав: „Наші сильніші вислови про перспективи членства України напевно піднесли б бойовий дух українських вояків на полі бою. А це є дуже важливе”. Деякі країни НАТО, такі як США й Німеччина, вагаються зробити кроки, які можуть наблизити альянс до війни з Росією. Ґ. Науседа сказав, що на зустрічі у Вільнюсі можна б обіцяти Україні швидкий вступ до НАТО після війни і більше військової допомоги вже тепер. Він сказав, що кілька країн-членів НАТО вже готують „додаткові пакети військової допомоги Україні, які будуть оголошені на зустрічі у Вільнюсі. („Reuters”)

Зростає ціна поштових марок

НЮ-ЙОРК. – Починаючи від 9 липня, кошт поштової марки першої кляси зросте від 63 до 66 центів. У січні ціна зросла від 60 до 63 центів. Це вже п’яте підвищення цін від 2019 року, коли марка коштувала 50 центів. Згідно з обчисленням Бюра статистики праці (BLS) США, беручи під увагу інфляцію, така марка мала б тепер коштувати 60 центів. Ціна пересилки листа першої кляси вагою до одної унції з вдрукованою оплатою („metered letter”) буде коштувати 51 цент. Пересилка міжнародних поштових карток та міжнародних листів вагою до одної унції коштуватиме 1.50 дол. За перший квартал 2023 року Поштова служба США отримала 21.5 млрд дол. приходу, що на 206 млн дол. більше ніж за той самий період минулого року, хоч кількість пошти зменшилась на 2.1 млрд. штук (4.8 відс.). Загалом, Поштова служба за перший квартал мала 1 млрд дол. збитків, але це менше ніж за минулорічний перший квартал, коли втрати склали понад 1.5 млрд дол. („Associated Press”)

Відбулася евакуація Білого Дому

ВАШІНҐТОН. – Секретна служба США 2 липня знайшла „невелику кількість білої, порошкоподібної речовини” в „робочому місці західного крила” Білого Дому. Вона виявилася кокаїном, і це довело до короткої евакуації президентського дому. В той час Президент Джо Байден не був удома. Він виїхав 30 червня на відпочинок до Кемп Дейвіду в горах у Мериленді, а повернувся 4 липня. („NBC News”)

Президент не може відпускати борги

ВАШІНҐТОН. – Верховний суд вирішив 30 червня, що Президент Джо Байден не може відпускати студентські борги. Голосами 6-3 суд постановив, що намагання відпустити 430 млрд дол. студентських боргів не є конституційним, бо таке рішення може робити тільки Конґрес. Суд зацитував слова тодішнього спікера Палати представників Ненсі Пелосі з липня 2021 року, що президент не має такого права. Провідник сенатської більшости Чак Шумер з Ню-Йорку назвав це рішення „розчаровуючим і жорстоким”. Джо Байден заявив, що „мене нічого не стримає, щоб знайти інші способи” допомогти колишнім студентам. („National Review”)

Посуха навістила США

СЕЙНТ-ЛЮЇС, Мізурі. – Сильні дощі протягом зими полегшили посуху на заході США, але останніми тижнями центральні стейти перебувають під найгіршою посухою від 2012 року. Майже половина Кензасу є в стані надзвичайної посухи – це є найгірший рівень посухи. 38 відс. терену Небраски є в подібному стані. Посухи вразили Мінесоту, Айову, Мишиґен, Індіяну, Мізурі й Кентакі. Це має вплив на врожай країни. Департамент сільського господарства США тепер оцінює, що лише половина кукурудзяних полей в країні є в доброму чи відмінному стані. Це є найнижчим рівнем від 1938 року. Водночас Національне бюро погоди заповідає, що 5-8 липня у більшості суміжних стейтів країни випаде дощу понад норму. Національний центр передбачування довкілля сказав, що 3 липня пересічна ґльобальна температура досягла найвищого рівня за всі часи – 62.62 ступенів Фаренгейта. Навіть в Антарктиці, де тепер зима, українська наукова станція „Академік Вернадський“ недавно зареєструвала найвищу липневу температуру – 47.6 ступенів Фаренгейта. („Associated Press”, „Reuters”)

Додаткова допомога Україні

ВАШІІНҐТОН. – Пентагон 20 червня оголосив, що вартість зброї, яку він вислав Україні за минулі два роки, була переоцінена на 6.2 млрд дол. Представник Пентагону Сабріна Сінґг сказала, що перевірка бухгальтерських книг Пентагону виявила цю помилку. Це означає, що „ці гроші повернуться до коштів, які ми призначили” на майбутню допомогу Пентагону Україні. („Associated Press”)

„Ангели ходять поміж нами”

ДЖЕКСОНВІЛ, Фльорида. – Ерик Полайт був на пляжі в Нептун Біч 6 червня разом зі своїми двома дітьми. Свідки розповіли репортерам, що сильна розривна течія винесла їх в океан. 19-літній Михайло Мирошниченко скочив у воду, щоб врятувати всіх трьох. Одначе, він сам вже не зміг повернутися до берега. Поліція знайшла його тіло на другий день. Місцева аґенція новин розмовляла з його братами. Всі три прибули до США після вибуху війни в Україні. М. Мирошниченка поховали 12 червня в дільниці Арлінґтон в Джексонвілі. Місцевий пастор Богдан Бондаренко розповів, що тут проживає багато біженців з України. На похоронах Е. Полайт звернувся до покійного словами: „Дякую тобі за врятування моїх дітей”. Він також сказав присутнім: „Мої діти називають його героєм, але думаю, що вживають неправильне слово. Моя мати казала мені, що ангели ходять поміж нами”. Він додав: „Я навіки вдячний йому”. Богдан Бесдрушко прибув на похорон з Польщі. Він сказав, що гордиться своїм приятелем за ризикування своїм життям заради інших. „Дуже важко, коли втрачаєш свого близького друга, – сказав він. – Але знаю, що він є з Богом і йому багато краще там бути”. („CBS News”)

На честь українського футболіста

ХАЙФА, Ізраїль. – Міська рада ухвалила назвати вулицю, де розташоване консульство Росії, на честь українського футболіста Сергія Баланчука, який загинув на війні.

Про це повідомив депутат міської ради Хайфи Кирил Каретник, який виступив із такою ініціятивою. „Наші серця з Україною, і ми здолаємо будь-кого, хто прагне нас знищити!“ – написав депутат. (Укрінформ)