АМЕРИКА І СВІТ

Новий пакет допомоги США

ВАШІНҐТОН. – Департамент оборони США 27 червня оголосив про новий пакет військової допомоги Україні в розмірі 500 млн дол. Пакет включає „ключові можливості для підтримки контрнаступальних операцій України, зміцнення її протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні захистити свій народ, а також додаткову бронетехніку, протитанкові системи, боєприпаси та інше обладнання, щоб допомогти Україні відбити аґресивну війну Росії”. „Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки”, – заявили в Пентагоні. Це вже 41-ий безпековий пакет, схвалений США для України від часу російського вторгнення у лютому 2022 року на загальну суму понад 40 млрд дол. Державний секретар США Ентоні Блінкен на початку червня заявив, що Україна в липні на вершинній зустрічі НАТО у Вільнюсі може чекати на „потужний пакет підтримки”. (Радіо Свобода)

Блінкен: У Росії „виникають тріщини”

ВАШІНҐТОН. – Державний секретар США Ентоні Блінкен сказав 25 червня, що США побачили „щораз більше тріщин в російській фасаді”, після того як приватна військова компанія „Ваґнер” під проводом Євгена Пригожина створила „безпосередній виклик авторитетові Путіна”. В інтерв’ю телевізійній програмі „Meet the Press” Е. Блінкен додав: „Ми також бачимо, як виходять на поверхню глибокі питання про самі передумови цієї російської аґресії проти України, які Пригожин подав дуже публічно”. Достовірні джерела сказали телеаґенції „NBC News”, що розвідувальні аґенції США мали інформації, що Є. Пригожин плянував виклик найвищим військовим провідникам країни, і вони наперед повідомили про це провідників Конґресу та високопосадовців адміністрації Джо Байдена. Після того, як Є. Пригожин відкликав марш своїх бійців на Москву, Кремль оголосив, що не переслідуватиме їх і дозволить йому проживати в Білорусі. („NBC News”)

Україна звинувачує Ізраїль

ТЕЛЬ-АВІВ. – Посольство України в Ізраїлі 25 червня оприлюднило заяву, в якій піддано критиці Ізраїль за „виразно проросійське становище”. Це сталося після того, як Прем’єр-міністер Ізраїля Беньямін Нетаньягу знову виключив можливість військової допомоги Україні та вказав, що подібні кроки слід „координувати з Росією”. У заяві сказано, що „тепершіній ізраїльський уряд вирішив вибрати шлях близького співробітництва з Російською федерацією”. У відповідь на українську заяву Міністерство закордонних справ Ізраїля 27 червня повідомило, що воно викликало Посла України Євгена Корнійчука на розмову, яка має відбутися 3 липня. Досі Ізраїль надав 22 млн дол. гуманітарної допомоги Україні. Фахівці вважають, що головною причиною відмови Ізраїля надати військову допомогу Україні є так звана „стратегічна потреба втримувати свободу операцій в Сирії, де російські збройні сили в основному контролюють повітряний простір”. У заяві підкреслюються зв’язки Ізраїля з Росією „в той час, коли народ України, включно з його істотною єврейською спільнотою, обливається кров’ю під навалою російських ракет та іранських безпілотників, ізраїльське керівництво, ховаючись за усною демагогією про невтралітет, активно будує відносини з Російською федерацією. В дійсності так званий „невтралітет” ізраїльського уряду є виразно проросійським становищем”. У заяві закликають „ізраїльський уряд змінити своє становище й підтримати Україну оборонними засобами для підтримки свободи й демократичного світового порядку. Ми сподіваємося, що Ізраїль буде на правильній стороні історії”. Є. Корнійчук додав, що „може бути поступ у гуманітарних питаннях, але неможливо виграти війну бинтами й антибіотиками.” Посол зазначив, що „не надання Ізраїлем зброї Україні є просто рішенням догодити росіянам”. („Kyiv Post”, „The Jerusalem Post”)

Інвестиція в безпеку Америки

ВАШІНҐТОН. – Допомога Україні зміцнить демократію в усьому світі, заявив конґресмен-демократ Майк Квіґлі з Ілиной 13 червня у відповідь на заяву провідника Республіканської партії в Cенаті Мича МекКанела про те, що допомога Україні є прямою інвестицією в безпеку Америки. „Якби Україна не тримала оборону, нинішній кордон війни проходив би у Молдові, Балтійських країнах і навіть у Польщі”, – сказав він. „Я рідко погоджуюсь з сенатором МекКанелом, але тут він має рацію. Це інвестиція в демократію та нацбезпеку не тільки США. Ми маємо згадати, чому ми воювали у Другій світовій війні, чому наші предки з усіх сил стримували автократів світу від зазіхання на демократичні території? Сьогодні Пекін це спостерігає, маючи власні інтереси щодо Тайвану. Так само спостерігають й інші автократи. Отже, нинішні інвестиції призначені не лише для наших друзів в Україні, але й для демократій у всьому світі.” М. МекКанел під час виступу в Конґресі 12 червня наголосив на необхідності продовжувати надсилати Україні військову допомогу. Він неодноразово заявляв про підтримку України і навіть критикував деяких своїх однопартійців за недостатньо проукраїнську позицію. („Голос Америки”)

РЕ вимагає заборони російських атлетів

СТРАСБУРҐ, Франція. – Рада Европи, яка є головною організацією для захисту людських прав на континенті, звернулася 26 червня до Міжнародного олімпійського комітету з вимогою заборонити участь російських і білоруських атлетів на Олімпіяді 2024 року „поки продовжується війна Росії” в Україні. Рада Европи закликала МОК та його складові спортові федерації підтримати його рішення з 2022 року про таку заборону на наступних Олімпійських іграх, як також „на всіх інших великих спортових заходах”. Одначе, у березні МОК рекомендував дозволити цим атлетам брати участь у міжнародних спортових змаганнях під невтральним прапором, якщо вони активно не підтримують війну Росії в Україні. Рада Европи сказала, що будь-яка участь цих атлетів є „немислимою”, бо це „було б використано як інструмент пропаґанди”. („Reuters”)

Польща надає додаткову допомогу

ВАРШАВА. – Міністер внутрішніх справ Польщі Маріюш Камінський оголосив 26 червня, що Польща надасть Україні „тисячі рушниць та мільйони набоїв, які дозволять захисникам України та Европи боротися більш ефективно”. Він підкреслив, що Польща підтримувала Україну від початку війни й далі продовжуватиме. Міністер також обіцяв додаткову медичну допомогу пораненим українським воякам у Польщі. („www.censor.net”)

Повна бойова готовність білоруської армії

МІНСЬК. – Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив 27 червня повну бойову готовність армії країни. Ця мобілізація сталася після короткого бунту приватної військової компанії „Ваґнер” в Росії під проводом Євгена Пригожина. За словами О. Лукашенка, білоруська опозиція, використовуючи події в Росії, була готова провести збройне повстання. Є. Пригожин 26 червня висловив подяку президентові за те, що дозволив йому тепер жити в Білорусі. („Kyiv Post”)

ЕС схвалив допомогу Україні

ЛЮКСЕМБУРҐ. – Країни Европейського союзу погодилися 26 червня збільшити фонд військової допомоги Україні на 3.5 млрд евро (3.8 млрд дол.) до 12 млрд евро (13.14 млрд дол.). Европейський фонд миру (EPF), до якого вкладають гроші країни ЕС, вже досі надав Україні 4.6 млрд евро (5.04 млрд дол.) військової допомоги Україні. EPF був створений 2021 року країнами ЕС для військової допомоги країнам, що розвиваються, але минулого року після вторгнення Росії ЕС вирішив також надавати зброю Україні. Це є окремим від бюджету ЕС фондом, який не може фінансувати військові операції. („Reuters”)