АМЕРИКА І СВІТ

Блінкен подякував за українців

ВАШІНҐТОН. – З нагоди Світового дня біженців 20 червня Державний секретар США оприлюднив заяву, в якій визнав стійкість людей, які змушені втікати з власної країни. Ентоні Блінкен подякував приймаючим громадам за щедрість, а партнерам США за підтримку та ґльобальну реакцію на потреби тих, кому необхідна допомога. Війна в Україні призвела до найбільш зростаючої кризи біженців з часів Другої світової війни. Після вторгнення Росії з України виїхало 5.7 млн людей. США прийняли понад 270 тис. українців від лютого 2022 року. За даними бюра Верховного комісара ООН для біженців, загалом у світі зараз налічується понад 35 млн біженців. Понад половини з них прибули лише з трьох країн: Сирії (6.5 млн), України та Афганістану (по 5.7 млн). Найбільше українських біженців прийняли Польща (понад 1.5 млн), Німеччина (понад 1 млн) та Чехія (понад 500 тис.). („Голос Америки”)

Блінкен розповів про розмови в Пекіні

ЛОНДОН. – Державний секретар США Ентоні Блінкен поінформував Міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу про свої зустрічі в Пекіні та переговори з китайськими урядовцями, які стосувалися вторгнення Росії в Україну. Про це сказав речник Державного департаменту Мет Мілер. Провідні дипломати США та України зустрілися 20 червня в Лондоні напередодні конференції з відновлення України. На пресконференції в Пекіні 19 червня Е. Блінкен сказав, що китайський уряд запевнив, що не надаватиме летальну допомогу Росії. Однак він зазначив, що США стурбовані тим, що таку допомогу можуть надавати китайські компанії. Під час зустрічі з Д. Кулебою Е. Блінкен „підкреслив підтримку США економічного відновлення України та важливість продовження тісної співпраці через Міжвідомчу плятформу координації жертводавців”, – додав М. Мілер. Єпископ Кеннет Новаківський 20 червня привітав Е. Блінкена в Українській католицькій катедрі Пресвятої Родини та Українському центрі підтримки. Присутніми були Міністер закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі та Державний секретар МЗС України Олександр Банков. (Радіо Свобода, Українська Інформаційна Служба)

Трагедія на футбольних змаганнях

САН-САЛЬВАДОР, Сальвадор. – Футбольні вболівальники, роздратовані тим, що не могли потрапити на матч сальвадорської першої ліґи, хоч мали відповідні квитки, развалили бічну браму й створили метушню, внаслідок якої загинуло 12 осіб, а десятки зазнали поранень. Це сталося 20 травня в столиці. Гра припинилася на 16 хвилині, поки поліція не навела порядок. Бюро головного прокурора повідомило 25 травня, що поліція заарештувала президента й начальника безпеки команди господарів „Аліянца” і членів керівництва стадіону. Підозрюють, що клюб нелеґально розпродав забагато квитків на змагання. Стадіон містить понад 53 тис. осіб. Дисциплінарний комітет Сальвадорської футбольної федерації оголосив, що команда гратиме рік без глядачів і заплатить 30 тис. дол. кари. („Associated Press”)

Суд вирішив на користь 94-літньої жінки

ВАШІНҐТОН. – Верховний суд виніс рішення на користь 94-літньої Джералдін Тейлор, яка арґументувала, що влада місцевого повіту в Мінесоті не мала права затримати собі прибуток з продажу її дому за несплачення податків. Суд одноголосно вирішив 25 травня, що хоч влада повіту Генепін в околиці Мінеаполісу могла продати її дім за несплачення 15 тис. дол. податків, але не мала права затримати собі 25 тис. дол. прибутку, коли продала дім за 40 тис. дол. Консервативна група „Pacific Legal Foundation”, яка часто боронить права приватної власности, взяла її справу до суду. Головний суддя Джан Рібертс написав, що платники податків є зобов’язані платити урядові лише те, що належиться. „Платник мусить дати кесареві те, що є кесареве, але не більше” – він написав. („NBC News”)

Холодна вода на українські надії

ФІЛЯДЕЛЬФІЯ. – Президент Джо Байден виступав тут 17 червня. На запитання репортера чи справді він підтримує пришвидшення процесу прийняття України до НАТО, він це заперечив: „Ні, вони мусять відповідати тим самим стандартам. Отже, я не буду полегшувати це”. Президент додав, що Україна „зробила все щодо спроможности координувати військо”, – що є ключовим аспектом членства НАТО, але підніс інші питання: „Ще є справа того, чи їхня система є забезпечена? Чи вона не скорумпована? Чи вона відповідає всім стандартам, яким кожна інша країна в НАТО відповідає? Думаю, що вона буде. Думаю, що вона може. Але це не є автоматичним”. Колишній посол США до Польщі та визначний співробітник Атлантичної ради Дейвід Фрійд сказав, що це не означає, що президент хоче затягнути процес прийняття України до НАТО. Але він застеріг, що якщо його адміністрація буде занадто неоднозначною про майбутній статус України в НАТО, це може стати сиґналом для Москви, що Київ залишається в „сірій зоні” щодо зв’язків із Заходом. Раніше цього місяця, під час зустрічі міністрів НАТО в Осло, Міністер закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сказала: „Політика відкритих дверей НАТО залишається, але одночасно є ясно, що не можемо говорити про прийняття нових членів, які є в розпалі війни”. („Newsweek”)

Авторка відклала вихід книги

НЮ-ЙОРК. – Авторка популярної книжки „Їж, молися, кохай” Елізабет Ґілберт заявила 12 червня, що зупинить публікацію свого нового роману, дія якого відбувається в радянській Росії. Це сталося після того, як її розкритикували за випуск книги під час війни в Україні. Е. Ґілберт заявила, що „відкориґує курс”. „Тепер не час для публікації цієї книги”, – сказала вона. Книжка мала вийти у лютому 2024 року. В основі „Снігового лісу” лежить історія родини, яка провела понад 40 років у сибірській глушині, практично не спілкуючись з людьми. У соціяльних мережах її почали критикувати українські шанувальники. У коментарях люди вказували, що дата виходу книги у лютому 2024 року збігатиметься з річницею війни. У заяві, розміщеній у соціяльних мережах, Е. Ґілберт сказала, що призупинила вихід роману, прочитавши коментарі у соцмережах. „Я не хочу завдавати шкоди людям, які вже пережили і продовжують переживати тяжке лихо”, – сказала вона. Вона запевнила шанувальників, що всім, хто замовив роман, гроші за нього повернуть. За її словами, відклавши публікацію, книги вона зосередиться на інших літературних проєктах. (“BBС News Україна”)

Мультивітаміни корисні для старших осіб

РАКВІЛ, Мериленд. – Мультивітаміни можуть спо­вільнити процес забування, який з’являєть­ся серед старших осіб. Висліди обширних студій на цю тему оприлюднив 24 травня „Американський журнал клінічного харчування”, який видає Американське товариство для харчування в Раквілі. Дослідження проводилося на добровольцях упродовж трьох років. Доведено, що ті, хто щоденно приймали мультивітамін „Centrum”, мали кращу пам’ять, ніж ті, які приймали плацебо. Ці висліди „дуже, дуже заохочуючі” сказав співавтор студій Адам Брикмен, професор невропсихології у Коледжі лікарів і хірургів ім. Ваджело при Колюмбійському університеті. Дослідники не певні, котрі зі складових мультивітамінів – А, В, С чи цинк – мають головний вплив на коґнітивний процес. Вони ще не розглядали інші мультивітаміни. Вплив мультивітамінів на пам’ять був відносно незначний, і лікарі не рекомендують їх пацієнтам, які нормально старіються, хоч вони їм не пошкодять. Д-р Рідгі Патіра з Дослідного центру Альцгаймера при Пітсбурзькому університеті, звернула увагу на те, що в здорових людей з нормальною пам’яттю процес забування „відбувається настільки повільно, що за рік важко помітити що-небудь суттєве”, і щоб помітити якусь різницю потрібно 5-20 років. („NBC News”)