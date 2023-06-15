АМЕРИКА І СВІТ

Ізраїльтяни протестують

ТЕЛЬ АВІВ. – Ізраїльтяни масово вийшли 10 червня на протести проти плянів Прем’єр-міністра Ізраїля Беньяміна Нетаньягу змінити судову систему країни. Протести тривають вже 23 тижні й не раз перевищують 200 тис. осіб. Демонстранти кажуть, що не припинять своїх протестів, аж поки правий уряд прем’єра не відкличе своїх плянів послабити судову систему та обмежити судовий нагляд над законами та рішеннями уряду. Критики кажуть, що це є безпосередньою загрозою громадянським правам та надасть урядові необмежену владу. Уряд каже, що цей плян обмежить втручання Верховного суду та відновить владу обраних законодавців. („Associated Press”)

Европа збільшує допомогу

ЛОНДОН. – Очолюваний Великобританією оборонний альянс 10-ти европейських країн оголосив про надання нового пакету засобів протиповітряної оборони для України вартістю 116 млн дол. Міністри оборони „Joint Expeditionary Force” – це Данія, Естонія, Фінляндія, Ісляндія, Латвія, Литва, Голяндія, Норвегія, Швеція та Британія – ухвалили таке рішення 13 червня. „Обладнання вартістю 92 млн фунтів стерлінґів (116 млн дол.) буде закуплено найближчими місяцями через Міжнародний фонд для України (IFU) для зміцнення здатности України захищати свою критично важливу національну інфраструктуру, цивільне населення та особовий склад на передовій лінії”, – йдеться в заяві. У британському уряді зауважують, що IFU використовує фінансові внески міжнародних партнерів для забезпечення пріоритетної військової допомоги для України. Досі заявлена всіма країнами сума – 770 млн фунтів стерлінґів (970 млн дол.) забезпечить безперервне постачання Україні військової підтримки – летальної та нелетальної – до 2023 року та надалі. Департамент оборони США 13 червня оголосив виділення додаткових 325 млн дол. на безпекову допомогу „для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони”. (Радіо Свобода)

Китайська база шпигунів на Кубі

ВАШІНҐТОН. – Газета „Вол Стріт Джорнал” написала 8 червня, що Китай та Куба погодилися в принципі, щоб побудувати на острові електронну підслуховуючу станцію. Газета додала, що Китай заплатить збіднілій Кубі за цю станцію мільярди долярів. Високопосадовець адміністрації Президента Джо Байдена 10 червня анонімно підтвердив, що розвідувальні кола США були свідомі того, що Китай провадить шпигунську діяльність з Куби принаймні від 2019 року. Білий Дім спочатку заперечував цю новину. Міністерство закордонних справ Куби також заперечило це 10 червня, а МЗС Китаю 12 червня назвало це „фальшивою інформацією”. Але Білий Дім є готовий до відновлення спілкування на найвищому рівні. Державний секретар Ентоні Блінкен має відвідати Пекін 18 червня, щоб зустрітися з найвищими урядовцями, анонімно повідомили посадовці США. У травні директор Центрального розвідувального управління (CIA) Віліям Бирнс відвідав Китай для розмов з своїм китайським колеґою, а радник президента в справах національної безпеки Джейк Салівен зустрічався у Відні з своїм китайським колеґою. Секретар оборони США Лойд Остін на початку червня зустрівся на безпековому форумі в Сінґапурі з міністром оборони Китаю. („Associated Press”)

Українець виграв пів мільйона

БРЮСЕЛЬ. – Український біженець купив картку Національної льотерії Бельгії за 5 евро 16 травня і виграв Бельгії 500 тис. евро. Національна льотерія, яка не розкриває повну інформацію про своїх переможців, повідомила, що чоловікові від 18 до 24 років, у Брюселі мешкає рік. Чоловік повідомив про намір використати гроші на допомогу українцям і на відбудову батьківщини. Він знайшов роботу в Бельгії, але хотів би повернутися в Україну, як тільки закінчиться війна. (Радіо Свобода)

Заморозили російські активи

ВАШІНҐТОН. – США та їхні союзники „заморозили” російські активи, і вони повинні залишатися „замороженими”, поки Росія не компенсує завдану Україні шкоду, заявила міністр фінансів США Дженет Єлен під час слухань 13 червня у конґресовому Комітеті фінансових послуг. Вона наголосила, що США відіграють ролю у міжнародних фінансових інституціях, „які сприяють стабілізації світової економіки на противагу непрозорому нестійкому кредитуванню інших країн, як от Китай”. Дж. Єлен відзначила міжнародні фінансові установи, які підтримують фінансову стабільність України, такі як Міжнародний валютний фонд (IMF), який цього року схвалив програму для України на 15 млрд дол. „З початку російської аґресії ми робимо рішучі кроки, щоб „заморозити” резерви російського центрального банку і працюємо з нашими союзниками та партнерами. Разом ми „заморозили” близько 300 млрд дол. резервів”, – повідомила Дж. Єлен. Спільно з партнерами США забезпечують, щоб ці активи залишались замороженими „до вирішення конфлікту і до того, як Росія сплатить за шкоду, якої вона завдала”. Росія має заплатити за відновлення України, заявив конґресмен-республіканець Френч Гил з Аркансо. Він нагадав, що був співавтором законопроєкту „Про відбудову України”, який передбачає необхідні повноваження США, щоб „перебрати власність над суверенними активами Росії та зосередити їх на спеціяльному міжнародному рахунку для відшкодування завданих війною збитків”. Дж. Єллен наголосила на важливості тісної координації з міжнародними союзниками та партнерами. „Більшість заморожених суверенних активів Росії не знаходяться в Сполучених Штатах”, – вона сказала. Дж. Єлен заперечила критику з боку деяких законодавців стосовно неефективности санкцій проти Росії, зокрема щодо обмеження її прибутків від продажу нафти. Вона заявила, що такі доходи Росії скоротились за рік на половину, а влада сама визнає серйозний неґативний вплив цінового обмеження на російську нафту, яке запровадили союзники. На січень 2023 року збитки, завдані Росією Україні, як заявив Прем’єр-міністер Денис Шмигаль, внаслідок руйнування інфраструктури сягнули 700 млрд дол. (Радіо Свобода)

Сорос передасть контролю синові

НЮ-ЙОРК. – Мільярдер Джордж Сорос передає контролю за своєю фондовою імперією одному з молодших синів, повідомила газета „Вол Стріт Джорнал“ 11 червня. Вартість його активів оцінюється в 25 млрд дол. Контролю за його мільярдами отримає 37-річний Александер Сорос, який у грудні 2022 року очолив правління фундації „Відкрите суспільство” (Open Society Foundations). А. Сорос також став єдиним членом родини в інвестиційному комітеті, який контролює „Soros Fund Management” (компанія керує всіма статками). „У нас однакові погляди на життя”, – пояснив свій вибір Сорос-старший. Син розповів газеті, що поділяє погляди батька, але вважає себе „політично активнішим”. Він продовжить використовувати сімейний бюджет для підтримки лівих політиків у США та має намір, зокрема, не допустити повернення до влади Дональда Трампа. Дж. Сорос розбагатів у 1970-1980-их роках як керівник т. зв. гедж-фонду й отримав широку популярність після того, як у 1992 році заробив понад 1 млрд дол., зігравши проти фунта стерлінґа. Мережа благодійних фондів Дж. Сороса фінансує проєкти в галузі освіти, культури та мистецтва, охорони здоров’я, а також громадські організації для створення більш прозорих та демократичних спільнот у всьому світі. („Народний оглядач”)