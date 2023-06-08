АМЕРИКА І СВІТ

Підозра щодо Росії у знищенні греблі

ВАШІНҐТОН. – Уряд США „має розвідувальні дані, які вказують, що Росія є винною у знищенні греблі та Каховської гідроелектростанції 6 червня, повідомила телеаґенція новин „NBC News”. Знищення цієї греблі над Дніпром загрожує потопом для понад 40 тис. мешканців. Свідки кажуть, що чули голосні вибухи при греблі, що вказує на навмисне знищення. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що „це є обурливим актом, який знову виявляє брутальність російської війни в Україні”. Високий представник ЕС для закордонних справ і безпекової політики Йосеп Борел назвав цю катастрофу „новим виміром російських жахіть”. Посол США до ОБСЕ Майкл Карпентер сказав: „Знищення каховської греблі є жахливим актом знищення довкілля, який загрожує життю й добробуту сотням тисяч українців”. Наставлений російською владою “губернатор” Херсонської области Володимир Сальдо заявив у інтерв’ю, що „все є впорядку в Новій Каховці, люди провадять щоденну діяльність так, як кожного дня”. Одначе, під час фільмування інтерв’ю було виразно видно, що місто є під водою. („www.yahoo.com”)

Ріст видатків на військові потреби

СТОКГОЛЬМ. – Ґльобальні військові видатки зросли на 3.7 відс. в 2022 році до рекордно високої суми 2.24 трлн дол. Найбільшу частину (56 відс.) ґльобальних видатків становили три країни: США, Росія та Китай. Цю статистику оприлюднив 24 квітня Стокгольмський дослідний інститут міжнародного миру (SIPRI). Найбільший ріст видатків (13 відс.) був в Европі, очевидно, через війну в Україні. У Фінляндії зростання було на 36 відс., у Литві – 27 відс., у Швеції – 12 відс., у Польщі – 11 відс. Військові видатки в Росїї зросли на 9.2 відс. і досягли 86.4 млрд дол., що становить 4.1 відс. ВВП; в 2021 році ця цифра була 3.7 відс. Військові видатки в Україні досягли 44 млрд дол. в 2022 році, на 640 відс. більше, ніж в 2021 році. Це спричинене війною, і тому ці видатки творять 34 відс. ВВП (рік тому було 3.4 відс.). Військові видатки в США досягли 877 млрд дол. в 2022 році; вони становлять 39 відс. ґльобальних видатків. Фінансова військова допомога США Україні в 2022 році була 19.9 млрд дол., що становить 2.3 відс. військових видатків США. Китай видав 292 млрд дол. на військові потреби, на 4.3 відс. більше, ніж в 2021 році. У Японії видатки на військові потреби зросли на 5.9 відс., досягнувши 46 млрд дол. („www.sipri.org”)

Гейлі закликає до перемоги України

ДЕ МОЙН, Айова. – Колишній Посол США до ООН і губернатор Південної Каролайни Нікі Гейлі, яка кандидує на номінацію від республіканської партії на президента, 4 червня розкритикувала своїх республіканських опонентів за те, що вони не підтримують перемоги України. Вона сказала, що перемога України є способом, щоб запобігти вибуху Третьої світової війни. „Кожний хоче знати, як ця війна закінчиться. Вона закінчиться, коли Росія відтягне свої війська. Якщо Україна відступить, тоді побачимо світову війну, – сказала вона. – Це є більше, ніж Україна. Це є війна за свободу і така, яку мусимо виграти”. 51-літня Н. Гейлі була Послом до ООН за каденції Президента Дональда Трампа, який тепер знов кандидує. Він втішається найбільшою популярністю серед республіканців, на другому місці є губернатор Фльориди Рон ДеСантіс. („Kyiv Post”)

Евген Чолій промовляв у Німеччині

БЕРЛІН. – Президент громадської організації „Україна-2050“ Евген Чолій виступив із доповіддю „Співпраця Европейського конґресу Українців (ЕКУ) у майбутньому“ під час XIV з’їзду ЕКУ 28 травня в Берліні. Він наголосив, що така співпраця є дуже важливою, щоб ефективно сприяти европейській і евроатлантичній інтеґрації України, що залишається головним напрямком діяльности СКУ та ЕКУ відносно України. (СКУ)

Мілей прокоментував війну в Україні

НОРМАНДІЯ, Франція. – Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Мілей сказав, що боротьба в Україні посилилася, але застеріг, що не можна надавати забагато ваги цьому. Він це заявив під час ексклюзивного інтерв’ю для аґенції новин „Асосіейтед Прес” 6 червня на Американському кладовищі в Нормандії, де поховані майже 9,400 вояків, які під проводом генерала Двайта Айзенгавера загинули тут під час наступу союзників 79 років тому. На думку генерала, українське військо є добре підготовленим, але інтенсивність боїв змінюватиметься. М. Мілей та інші високопосадовці США поклали вінки на честь полеглих. Він віддав честь ветеранам, які прибули на церемонію. Генерал порівняв бої 1944 року з теперішніми боями в Україні і сказав, що їхня мета була подібною, а саме, що „українці, очевидно, хочуть визволити окуповані Росією частини України”. („Associated Press”)

Таємна зустріч шпигунів у Сінґапурі

СІНҐАПУР. – Високопосадовці з двох десятків найбільших у світі розвідувальних аґенцій провели таємну зустріч на початку червня в Сінґапурі під час безпекової конференції „Shangri-La Dialogue”. Про це аґенція „Ройтерс” довідалася від п’ятьох осіб. Серед присутніх були: від США – директор Національної розвідки Авріл Гейнс, від Індії – голова заокеанської розвідувальної аґенції США Самант Ґоел, були представники Китаю та інших країн. Такі зустрічі організовує уряд Сінґапуру від кількох років. Посольство США в Сінґапурі вказало, що не має жодних інформацій про цю зустріч. Джерела не мали багато інформації про цю зустріч, але сказали, що головними темами розмов були війна в Україні та транснаціональне злочинство. Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов був на конференції, але не на зустрічі. Не було жодних представників Росії. Посадовці США сказали 2 червня, що директор Центрального розвідувального управління (CIA) Віліям Бирнс відвідав Китай минулого місяця для розмов з своїми китайськими колеґами у намаганнях Президент Джо Байдена зміцнити комунікації з Пекіном. („Reuters”)

Словенія визнала Голодомор геноцидом

ЛЮБЛЯНА. – Парлямент Словенії 23 травня ухвалив деклярацію, в якій визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Парлямент висловлює жаль з приводу „геноцидного характеру Голодомору, яким сталінський режим в 1932-1933 роках знищив цілу верству населення, засуджує геноцидні діяння, що спричинили смерть мільйонів українців і завдали великих втрат основам українського суспільства, вшановує пам’ять всіх жертв Голодомору, що постраждали в цій трагедії”. Президент України Володимир Зеленський подякував парляментові Словенії за цю деклярацію. Міністер закордонних справ України Дмитро Кулеба зауважив, що такий крок досягає двох речей: пам’яті і справедливості. „Пам’ять – це повага до мільйонів невинних жертв цього страшного злочину. Справедливість означає, що такі злочини ніколи не повинні повторюватися”, – написав він. (Радіо Свобода)

„Форд“ відкликав 125 тис. автомашин

ДІТРОЙТ. – Автомобільна компанія „Форд“ оголосила 6 червня, що вона відкликає 125 тис. позашляховиків і вантажівок через можливість виникнення вогню в двигунах. Це відноситься до моделів „Escape”, „Lincoln Corsair” і „Maverick” випуску 2020-2023 років. Тиждень раніше компанія відкликала 142 тис. моделів „Lincoln MKS+C SUV”, а в липні 2022 року – 100 тис. автомашин цих моделей з цієї самої причини. Компанія сказала, що продавці авт виправлять цю проблему. „Форд“ є другою найбільшою американською компанією-виробником автомобілів, першою є „Дженерал Моторс”. („Reuters”)