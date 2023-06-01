АМЕРИКА І СВІТ

Білий Дім не підтримує напади в Росії

ВАШІНҐТОН. – У Білому Домі 30 травня заявили, що США все ще збирають інформацію щодо ударів безпілотників по Москві, і підтвердили, що Вашінґтон не підтримує напади в самій Росії та зосереджений на наданні допомоги Україні, щоб вона змогла повернути свої території. Представник Білого Дому згадав про російські атаки на Київ, який у травні 17 разів зазнавав удари з безпілотників або ракет. Росія заявила, що українські безпілотники завдали ударів по багатих районах Москви, націлившись на райони резиденцій президента Володимира Путіна та іншої російської еліти. („Голос Америки”)

Президента Туреччини переобрано на посаду

АНКАРА. – Чинний президент Туреччини 69-літній Реджеп Таїп Ердоган залишиться на чолі країни на ще один п’ятирічний президентський термін. Він випередив свого конкурента, опозиційного лідера Кемаля Киличдароґлу за підсумками другого туру виборів 28 травня. Ердоган отримав підтримку 52.21 відс., у Киличдароґлу – 47.79 відс. Президент України Володимир Зеленський привітав Р. Ердоґана із переобранням. Туреччина з понад 85-мільйонним населенням знаходиться на роздоріжжі Европи та Азії і є членом НАТО. Ключовими питаннями на цих виборах були стрімке зростання інфляції та вартости життя, а також наслідки руйнівних землетрусів, які забрали понад 50 тис. життів. Перша тура виборів відбулася 14 травня, але Р. Ердоган тоді не здобув абсолютної більшости. Він дотепер не згодився на вступ Швеції до НАТО і також закупив російські системи протиповітряної оборони. У результаті США усунули Туреччину від проєкту бойових літаків-винищувачів. Але Туреччина також була посередником в критичній угоді, яка дозволяє вивіз українського зерна, щоб запобігти ґльобальній продовольчій кризі. Р. Ердоган змінив посаду президента з церемоніяльної до могутньої, коли референдум у 2017 році відкинув парляментарну систему правління. („Associated Press”, Европейська правда)

США відзначили День пам’яті

ВАШІНҐТОН. – Сполучені Штати відзначили День пам’яті 29 травня, коли нація вшанувує тих, хто втратив життя на службі країні. Президент Джо Байден провів церемонію на Арлінґтонському національному кладовищі, де поховано близько 400 тис. ветеранів. Він поклав вінок на могилу Невідомого вояка. „Ми ніколи не повинні забувати про ціну, сплачену за захист нашої демократії“, – наголосив Джо Байден. Президент України Володимир Зеленський привітав американців у відеозверненні. Він висловив подяку американцям і високо оцінив боротьбу американського народу за свободу. „Ваша свобода встояла завдяки тим, хто за неї боровся. Наша свобода встоїть завдяки тим, хто бореться за неї”, – сказав він. Вперше День пам’яті у США відзначали в 1868 році, після закінчення Громадянської війни. День став федеральним святом у 1971 році. Від закінчення війни за незалежність у 1783 році, 646 тис. військових загинули в боях, а 539 тис. – від інших причин („Голос Америки”)

Японія застерігла Північну Корею

ТОКІО. – Японія застерігла Північну Корею, що вона зіб’є будь-який літаючий об’єкт, що загрожуватиме її території. Це сталося 29 травня – після того, як Пхеньян повідомив Японію, що невдовзі він запустить розвідувальний супутник. Аналітики вважають, що частиною плянів Північної Кореї, яка має ядерну зброю, є взяти на приціл об’єкти в Південній Кореї. Сеул долучився до пересторог Токіо, закликаючи Пхеньян утриматися від заплянованого запуску нової ракети. Протягом останніх місяців Північна Корея провела серію ракетних запусків, включно з новою міжконтинентальною балістичною ракетою. 30 травня Північна Корея повідомила, що запуск не вдався і ракета впала в море. Пхеньян додав, що плянує якнайшвидше провести новий запуск. („Reuters”, „BBC”)

Посланець Китаю щодо війни в Україні

НЮ-ЙОРК. – Китайський посланець Лі Гуей, якого Пекін відправив на переговори з представниками европейських країн щодо війни Росії в Україні, намагається переконати европейців підтримати негайне припинення вогню в Україні і дозволити Росії затримати контролю над окупованими територіями. Про це повідомила газета „Вол Стріт Джорнал” 26 травня з посиланням на інформації посадовців, наближених до переговорів. Посадовець, з яким говорила газета і який був присутнім на зустрічі з Л. Гуеєм припустив, що його роля є перевірити єдність Заходу щодо підтримки України. „Ми повідомили, що замороження конфлікту не відповідає інтересам міжнародної спільноти”, – цитує газета слова посадовця. США вітають, що Китай розпочав діялог з Україною, але не мають великих сподівань від місії китайського посланця, сказав радник Державного департаменту США Дерек Шол 23 травня. Китай підтримує активні відносини з Росією, але ознак того, що Пекін готовий використати свій вплив на Росію, щоб припинити війну проти України, покищо небагато, каже посадовець. Після зустрічі з Л. Гуеєм 26 травня, заступник генерального секретаря ЕС з питань політики Енрік Мора заявив, що ЕС наголошує на необхідності поважати суверенітет України. („Голос Америки”)

Українці розпочали навчання

ШТУТҐАРТ. – Приблизно 200 українських вояків 26 травня розпочали навчання на танках „Абрамс” на військових полігонах в Німеччині. До цього озброєного батальйону додатково долучилися 200 вояків, які зосереджуються на унікальних вимогах стосовно заправки й технічного обслуговування танків. Навчання проходять на місці перебування Армії США в околиці Ґрафенвер, де знаходиться центр навчань Армії США в Европі. Представник Армії полковник Мартин О’Данел сказав, що навчання „представляють продовження всесвітніх зусиль під керівництвом США та з підтримкою 50 країн допомогти Україні обороняти себе від брутальної та неспровокованої війни Росії”. Спочатку США не хотіли давати танки „Абрамс” українцям, але з часом поширили кількість систем озброєння, які вони готові додати до арсеналу України. Від початку війни Армія США в Европі провела навчання кількох тисяч українських вояків на своїх базах в Німеччині. Інші союзники проводять подібні навчання в інших місцевостях Европи. („Stars and Stripes”)

Байден отримав запевнення від Зеленського

ГІРОШІМА. – Президент США Джо Байден 21 травня сказав, що Президент України Воло­димир Зеленський особисто запевнив його, що Україна не вживатиме бойові літаки-винищувачі американського виробництва „F-16” для атак на російську територію. Він це сказав на пресовій конференції в Гірошімі, де відбувалась конференція голів країн великої сімки „G7”. В. Зеленський зустрівся з амeриканським президентом та іншими світовими провідниками в Японії. Два дні раніше Джо Байден оголосив, що США допоможуть у навчанні українських пілотів на сучасних бойових літаках, включно з „F-16”. Україна вже довго просить західніх союзників надати їй сучасні бойові літаки для захисту від Росії. Багато з них вагаються, щоб не розширити війну на територію НАТО. Тепер США дозволили союзникам надавати ці літаки Україні. („USA Today”)

Вшанування пам’яті Євгена Коновальця

РОТЕРДАМ. – У Нідерляндах відбулися меморіяльні заходи зі вшанування пам’яті видатного українського політичного та військового діяча, голови Проводу українських націоналістів, полковника УНР Євгена Коновальця, який вбитий 85 років тому радянською аґентурою. Українська громада та співробітники Посольства в Нідерляндах поклали квіти на могилу Є. Коновальця. (Укрінформ)