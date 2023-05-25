АМЕРИКА І СВІТ

Безпекові ґарантії для України

ВАРШАВА. – Нова міжнародна угода про безпекові ґарантії для України базуватиметься на схожій системі, яку має Ізраїль. Вона передбачатиме пріоритет постачання зброї та передових технологій Києву. Про це президент Польщі Анджей Дуда розповів 22 травня в інтерв’ю газеті „Вол Стріт Джорнал”. За словами західніх посадовців, які беруть участь в переговорах, документ сприятиме майбутньому членству України в НАТО, але не робитиме альянс стороною конфлікту з Росією. Президент США Джо Байден, який відвідав Польщу в лютому, також обговорював концепцію ізраїльської моделі, розповів А. Дуда. Ця модель набирає популярності серед західніх союзників. Її обговорюватимуть правителi країн НАТО на вершинній зустрічі альянсу в липні у Литвi. Після зустрічі угода буде офіційно підписана. Особисто відвідати цю зустріч у Вільнюсі також плянує Президент України Володимир Зеленський. Окрім того, альянс плянує створити новий орган, який називатиметься „Рада України та НАТО”. Він стане вікном до майбутнього членства України, пояснюють европейські чиновники НАТО в коментарі газети. Також Україна матиме повноваження скликати засідання цієї ради та звертатись по допомогу, яку потім зможуть надати окремі країни-члени. В адміністрації Джо Байдена розповідають, що ізраїльська безпекова модель може розв’язати основні оборонні проблеми України, поки та не отримала членства в НАТО. Ізраїль не є членом НАТО, і США не зобов’язані допомагати Єрусалимові. Але вже протягом кількох десятиліть ізраїльтяни мають особливі стосунки з американцями. Єрусалим є найстабільнішим партнером Вашінґтону на Близькому Сході та найбільшим бенефіціяром зовнішньої допомоги США з часів Другої світової війни. Допомога США для Ізраїля визначена 10-річними угодами. В останній із них Вашінґтон обіцяє надати Єрусалимові 38 млрд дол. військової допомоги в періоді з 2019 по 2028 рік. Окремі европейські посадовці, зокрема Франції та Німеччини, також заявили, що погоджуються з цим пляном. Своєю чергою НАТО, Україна та інші офіційні особи очікують, що сторонами нової безпекової угоди будуть, серед інших, США, Велика Британія, Німеччина та Франція. Головним ґарантом нової безпекової угоди мають стати США. Така угода позбавить Володимира Путіна надії, що довготривала війна послабить політичну підтримку України західніми партнерами. „Росія повинна зрозуміти, що Україна має ці ґарантії безпеки, що вони не зникнуть із часом або внаслідок втоми Заходу”, – заявив А. Дуда та наголосив, що ця угода не передбачатиме жодних мирних переговорів між Києвом і Москвою. („Голос Америки”)

Вірш Лесі Українки на кінофестивалі

КАННИ, Франція. – Леґендарна французька акторка Катерін Дeнюв виступила 17 травня на відкритті 76-го Канського міжнародого кінофестивалю. 79-літня зірка продеклямувала французькою мовою відомий вірш Лесі Українки „Надія”. Від початку російського наїзду на Україну К. Денюв сильно підтримує її. Раніше цього року на кінофестивалі у Венеції, вона прийшла в сорочці з синьожовтим прапором і сказала, що її серце й душа є з Україною. („Kyiv Post”)

Американці турбуються про свої фінанси

ВАШІНҐТОН. – Федеральна резервна рада (FRB) оприлюднила 22 травня свій річний звіт „Економічний добробут домогосподарств США” за 2022 рік. Відсоток американців, які вважають, що їхній економічний стан погіршився за минулий рік, досягнув 35 відс. – це є найвищим показником, відколи це питання вперше було поставлене вісім року тому. Число тих, яких економічний стан не змінився за минулий рік, знизилося до 73 відс. – на 5 пунктів менше, ніж 2021 року. Одна третина опитаних сказали, що інфляція є їхньою найбільшою фінансовою турботою. Багато мали свої заощадження у біржі, яка впала на 19.44 відс. в 2022 році. Позитивний фактором є зростання рівня зайнятости після поважного зниження протягом пандемії. („www.yahoo.com”)

„Ваґнер” таємно перевозить зброю

ВАШІНҐТОН. – США оприлюднили 22 травня розсекречену інформацію, що російська приватна військова компанія „Ваґнер”, яка воює в Україні, таємно перевозить зброю з Китаю та Африки до Росії через африканську країну Малі. США кажуть, що „Ваґнер” вживає фальшиві папери, щоб приховати дійсне джерело зброї та устаткування, яке переходить через Малі, а відтак вживається на війні в Україні. У січні адміністрація Президента Джо Байдена назвала „Ваґнер” транснаціональною кримінальною організацією, щоби отримати світову підтримку й покарати „Ваґнер” за підтримку російської війни в Україні. „Ваґнер” перебуває в Африці вже кілька років, нібито для боротьби з іслямськими екстремістами. У грудні 2022 року посол США в Південній Африці звинуватив південноафриканський уряд, що він вантажив зброю та амуніцію на російський торговельний корабель. У лютому Верховна Рада України назвала „Ваґнер” терористичною організацією. Одначе, адміністрація Джо Байдена відмовилася це саме вчинити, щоб не пошкодити дипломатичним намаганням США нав’язати контакт з тими африканськими країнами, де „Ваґнер” діє. („Kyiv Post”)

Нові закони Китаю турбують бізнеси

МАДРИД. – Організація захисту людських прав „Safeguard Defenders” з осідком в Мадриді 2 травня оприлюднила звіт про нові закони, видані Пекіном за останніх п’ять років. У них Комуністична партія Китаю вживає заборони на виїзд з країни, щоб заглушити голоси активістів, залякувати чужоземних журналістів, контролювати етнічні й релігійні угруповання і стримувати людей від виїзду з країни. Президент Китаю Хі Ціньпінґ перебуває при владі від 2012 року. Під його проводом КПК збільшує тиск на приватний сектор і робить усе можливе, щоб контролювати витік інформацій. Систематичне затримання чужоземних підприємців вказує, що Пекін хоче поглибити поділ між китайським та міжнароднім бізнесом. У квітні запроваджено широкі зміни в китайському кoнтррозвідувальному законі, які охоплюють широке поняття шпигунства та дозволяють забороняти виїзд будь-кому, хто опинився під підозрою. Торговельна палата США 5 травня повідомила, що змінений закон „закидає широкі мережі” над матеріялами, які можна вважати доречними для національної безпеки. Це підриває заяви Пекіну, що Китай готовий для відкриття бізнесу після трьох років гострої контролі під час пандемії, що дуже придушило економічне зростання країни. („The Washington Post”)

Чи буде повторення виборів з 2016 року?

ВАШІНҐТОН. – Газета „Вашінґтон Пост” і телеканал „ABC News” оприлюднили 7 травня висліди опитування про те, кого американці підтримуватимуть на президентських виборах в 2024 році. Тільки 37 відс. опитуваних схвалюють діяльність Президента Джо Байдена, а 56 відс. не схвалюють. В ділянці економіки 54 відс. думають, що колишній Президент Дональд Трамп краще давав собі раду з нею; 36 відс. думають, що Джо Байден краще дає собі раду. Більшість опитуваних (63 відс.) кажуть, що 80-літній Джо Байден не має чіткости розуму, щоб бути президентом, а 62 відс. кажуть, що він не має фізичної витривалости. Щодо 76-літнього Д. Трампа, 54 відс. думають, що він має чіткість розуму, щоб знову бути президентом, а 64 відс. думають, що він має фізичну витривалість. 43 відс. республіканців бажали б, щоб Д. Трамп був кандидатом від їхньої партії, в той час як його найближчий супротивник, губернатор Фльориди Рон ДеСантіс, має підтримку тільки 25 відс. республіканців. Таким чином, обидва кандидати з 2016 року можуть знову кандидувати на президента в 2024 році. В такім випадку 44 відс. кажуть, що проголосують за Д. Трампа; 38 відс. підтримуватимуть Джо. Байдена, а 18 відс. не визначилися або підтримують інших кандидатів. Незалежні виборці підтримують більше Д. Трампа, ніж Джо Байдена (42-34 відс.), але чверть їх ще не визначилася. Більшість опитаних (63 відс.) кажуть, що не можна довіряти Д. Трампові, а 54 відс. так думають про Джо Байдена. („The Washington Post”)