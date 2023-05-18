АМЕРИКА І СВІТ

Що розділює американців?

НЮ-ЙОРК. – Телеаґенція новин „NBC News” 26 квітня оприлюднила наслідки свого опитування про те, що розділює американців. Найбільший розділ виявлено на тлі культури й політики. Головні культурні теми включають расизм, нетрадиційні гендерні рухи, термін „woke” (для лібералів це рух за соціяльну справедливість; для консерватистів це лівацький рух для знищення традиційних цінностей), навіть основні цілі американського суспільства. Половина американців (50 відс.) вірять, що суспільство повинно поширювати більшу пошану до традиційних соціяльних та моральних цінностей, а 42 відс. кажуть, що суспільство повинно заохочувати більшу толерантність щодо осіб, які ведуть інші стилі життя і є іншого походження. Ці цифри майже на змінилися за останніх 10 років. Серед республіканців 75 відс. кажуть, що країна повинна просувати традиційні цінності, але 67 відс. демократів хочуть бачити більше толерантности до різноманітного стилю життя й походження. Серед незалежних виборців 49 відс. вибрали традиційні цінності, а 41 відс. – більше толерантности. („NBC News”)

Усунули історичний знак

КОНКОРД, Ню-Гемпшир. – Історичне містечко Конкорд 1 травня встановило історичний знак для Елизабет Ґирлій Флин, яка там народилася в 1890 році. Вона знана в історії як феміністка, яка була активною діячкою за права робітників. Знак пояснював, що вона була однією зі засновників Американської спілки для громадянських свобід (ACLU), боролася за право жінкам голосувати й мати доступ до протизаплідних засобів. У 1936 році вона вступила до Комуністичної партії США і пізніше очолювала її. За це вона була ув’язнена в 1951 році. Республіканські члени міської ради гостро опротестували вшанування особи, яка була активною і провідною комуністкою. Прихильники знаку вказували, що ці знаки можна усунути лише тоді, коли вони не є історично правильними, знищені чи вимагають направи. У справу втрутився стейтовий уряд, який усунув знак 15 травня, бо виявилося, що він знаходився на землі, яка є власністю стейту. Республіканський губернатор Крис Сунуну наказав перевірити процес встановлення історичних знаків. У Ню-Гемпширі є 278 таких знаків. Вони присвячені визначним особам або місцям – від часів Американської революції до сучасних спортових зірок. Е. Флин померла в 1964 році під час візити до Москви, і була там похована з почестями. („NBC News”)

США оголосили винагороду

ВАШІНҐТОН. – Державний департамент США 16 травня оголосив винагороду до 10 млн дол. за інформацію, яка може сприяти арешту або засудженню російського громадянина Михайла Матвєєва за кіберзлочини. Ці кошти виділено Програмою винагород в боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю (TOCRP). Департамент фінансів США ввів фінансові санкції щодо М. Матвєєва, а Департамент юстиції оприлюднив два обвинувачення проти нього – у Вашінґтоні та в стейті Ню-Джерзі. Державний департамент нагадує, що поширення програмного забезпечення, яке вимагає викуп у жертви, має значні та далекосяжні наслідки, зокрема через розголошення конфіденційної інформації або порушення роботи критично важливих служб. „Росія є притулком для кіберзлочинців, середовищем, у якому співучасники кібервикупів можуть вільно проводити зловмисні операції проти США, наших партнерів і союзників”, – заявили у Державному департаменті. Директор кібербезпеки в Аґенції національної безпеки США Раб Джойс сказав, що найбільше кіберактивности з боку росіян у США спостерігається в оборонній промисловості. („Голос Америки”)

Неґативний вплив пандемії на учнів

ВАШІНҐТОН. – Національне оцінювання поступу в освіті (NAEP) – це екзамен для учнів восьмої кляси, який охоплює цілу країну та вказує на поступ в освіті. В 2022 році 8,000 учнів пройшли цей іспит з історії та громадянства, в якому отримали оцінки від 0 до 300. Наслідки іспиту, що були оприлюднені 3 травня, вказують, що учні не вивчають належним чином основні факти історії своєї країни, як і те, як функціонує її уряд. З історії учні отримали пересічно 258 пунктів, що на дев’ять пунктів нижче ніж у 2014 році і п’ять нижче ніж у 2018 році. Лише 13 відс. учнів виявили задовільне знання історії. За іспит з громадянства пересічна оцінка знизилася з 153 до 150, і лише 22 відс. виявили задовільний рівень знання. Це вказує на зниження довір’я до демократичних інституцій. Минулої осені висліди NAEP вказали на стрімкий спад рівня знань з читання й математики серед дев’ятилітніх учнів. Багато експертів звинувачують дистанційне навчання, яке продовжувалося в деяких шкільних округах навіть тоді, коли стало очевидним, що діти не хворіють поважно на коронавірус. Адміністрація Джо Байдена арґументує, що вона успішно й швидко відкрила школи в 2021 році, але критики кажуть, що Білий Дім поступався вчительським профспілкам, які неохоче поверталися до нормального навчання. („www.yahoo.com”)

Небезпека поїздок до Ямайки та Колюмбії

ВАШІНҐТОН. – Державний департамент США 15 травня видав пересторогу, в якій закликає американців „передумати подорожувати” до Ямайки та Колюмбії через ріст злочинности в цих країнах та ріст тероризму в Колюмбії. У заяві Державного департаменту вказується, що місцева поліція цих країн не реаґує ефективно на поважні злочини. Працівникам уряду США забороняється подорожувати до багатьох околиць в цих країнах через небезпеку злочинности, тероризму й громадянського неспокою. Також американцям рекомендується оминати кордон між Колюмбією та Венесуелою, який часто не є виразно позначений. („USA Today”)

Сенатор закликає провести дослідження

ВАШІНҐТОН. – Демократичний сенатор Ран Вайден з Ореґону, який очолює Сенатський комітет фінансів, 12 квітня звернувся до адміністрації Джо Байдена розслідувати, як Росія може використовувати американську технологію розпізнавання облич для переслідування дисидентів. У своїй заяві Р. Вайден сказав, що „американська технологія не повинна стати стрижнем російської авторитарної машини”. Аґенція новин „Ройтерс” минулого місяця описала, як російська влада почала використовувати технологію розпізнавання облич після нападу Росії на Україну в лютому 2022 року. Принаймні три російські компанії використовують цю технологію американських фірм „Nvidia Corp” та „Intel Corp”. Обидві компанії заявили, що вони стримали постачання цих технологій до Росії і що розглядатимуть цю справу. („Reuters”)

Фільм нагородили у Ню-Йорку

НЮ-ЙОРК. – Документальний фільм редакторки Голосу Америки Тетяни Ворожко отримав срібло Ню-йоркського фестивалю кіно і телебачення. Фільм „Київ-Софія– Голлівуд“ розповідає історію двох українських біженок, які опинилися і будують нове життя у дуже незвичному місці – на голлівудській кіностудії Nu Boyana Film Studios в Софії, Болгарія. У стрічці також йдеться про адаптацію українців до життя в Болгарії і про те сестринство, яке побудували жінки, що мешкають в одному багатоквартирному будинку. Над фільмом працювали операторка Світлана Коваль, відеоінженер Костянтин Голубчик, редакторки Ема Кац та Жужанна Ґеллер-Варґа, старша виконавча продюсерка Юна Лі. (Голос Америки)