АМЕРИКА І СВІТ

Не квапитись з наступом

ПРАГА. – Президент Чехії Петр Павел застеріг українське керівництво від поспішного контрнаступу. П. Павел, який у минулому був генералом НАТО, 7 травня заявив в інтерв’ю лондонській газеті „The Guardian”, що українська армія цього року матиме лише один шанс для наступу. Тому він і застеріг від бажання квапити ЗСУ, які, на його думку, зазнають серйозних втрат. Під час останніх зустрічей у Києві з Володимиром Зеленським та Денисом Шмигалем чеський президент сказав, що в України більше не буде елементу несподіванки, який сприяв успіху на Харківщині та Херсонщині минулого року. За його словами, під час наступу українські сили в будь-якому разі зазнають „жахливих втрат”, але контрнаступ може бути успішним. П. Павел розповів, що під час зустрічі з прем’єр-міністром України 28 квітня закликав українське керівництво не „піддаватися на заклики до швидких дій до того, як вони будуть повністю готові”. За словами П. Павела В. Зеленський попросив його і словацьку колеґу Зузану Чапутову надати озброєння для двох механізованих бриґад до початку наступу. П. Павел додав, що йшлося про постачання близько 35 танків і 100 бронемашин, що тепер буде „вкрай складно”. „Чехія вже поставила не менш як 100 танків, особливо Т-72, багато з яких були модернізовані, приблизно таку ж кількість БМП, артилерії, ґранатомети та багато боєприпасів, – пояснив президент країни. – У нас є деякі можливості в галузі систем ППО з певною кількістю ракет, і це їм допоможе”. Він підкреслив, що Захід має бути готовим до того, що війна може закінчитися з результатом, який не передбачає повної перемоги України. „Ми повинні робити все, що в наших силах, щоб підтримувати українців і допомагати їхньому успіху. Але з внутрішньої точки зору ми повинні бути готові до інших варіянтів розвитку подій”, – заявив П. Павел. Він сказав, що Европа не змо­же виготовити потрібну Україні кількість боєпри­пасів, але вона здатна їх купити. (“BBC News Україна”)

Забльокували дорогу послові

ВАРШАВА. – Велика установка, яка представляла російські жахіття в Україні, забльокувала дорогу російському послові у Польщі 9 травня, коли він намагався покласти вінок на варшавському пам’ятнику совєтським воякам з нагоди свята Дня перемоги Росії. Установка мала сотні синьо-жовтих прапорів і хрестів, що символізували могили українців, вбитих росіянами під час війни, яку розпочала Москва минулого року. Штучна кров під хрестами підкреслювала цей протест, який організувала громадянська ініціятивна група Евромайдан-Варшава. Організаторка Вікторія Погребняк сказала, що ця установка мала показати світові правдивий образ Росії. Вона додала, що посол і його почет мусили б пройти по символічних трупах українців або крізь кущі, щоб дістатися до пам’ятника. Посол Сергій Андреєв під звуки бомб і повітряних сирен, які неслися з гучномовців, залишив вінок перед прапорами. Установка також мала моделі розбомблених будинків і назви міст, де Росія вчинила жахіття проти українців: Буча, Ірпінь, Маріюполь, Бахмут. Демонстранти, оточивши посла і його почет, кричали: „Рашисти”. („Associated Press”)

Проблема державної мови

КИШИНІВ. – Парлямент Молдови схвалив мовний закон, в якому з конституції прибрано всі згадки про молдовську мову як державну. Віднині державною мовою Молдови стає румунська. Проти виступили в основному проросійські соціялісти та комуністи. Москва теж проти. Український уряд підписав із Молдовою багато угод про захист національних меншин, і в них визнають „молдовську мову“. Що дратує Румунію. Ситуація настільки складна, що в Україні друкують підручники, які всередині однакові, але в одних на обкладинці вказано „румунська мова“, а на інших – „молдовська“. („BBC News Україна”)

Туреччина пропонує закінчити війну угодою

АНКАРА. – Прес-секретар президента Туреч­чини Ібрагім Калін заявив у телевізійному інтерв’ю 7 травня, що війну в Україні не можна виграти „ровами на полях бою”, але лиш новою безпековою угодою між обома ґльобальними бльоками. Посол відвідав Москву минулого місяця і зустрівся з російським президентом Володимиром Путіном. І. Калін сказав, що це було його враження під час зустрічі з В. Путіном. („Kyiv Post”)

Заклик визнати групу „Ваґнер” терористичною

ПАРИЖ. – Законодавці Французької національної асамблеї 9 травня схвалили пропозицію, яка закликає французький уряд і Европейський союз визначити російську приватну військову компанію „Ваґнер” як терористичну організацію. Всі 311 присутніх представників підтримали цю пропозицію, яка також закликає уряд тиснути на ООН так само визнати „Ваґнер” терористичною організацією. Група „Ваґнер” перебуває під санкціями США, Об’єднаного Королівства та ЕС. („CNN”)

Україна має ресурси для контрнаступу

ВАШІНҐТОН. – Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Україна має необхідні засоби, щоб повернути території, захоплені Росією за час повномаштабного вторгнення. Про це він заявив під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі 9 травня. „Справа не лише в зброї, а й у підготовці українських військових, – сказав головний дипломат США. – І Об’єднане Королівство бере активну участь у цій підготовці. Важливо, щоб українці могли обслуговувати обладнання, яке ми їм надаємо. І звісно, щоб у них були вивірені пляни для досягнення успіху. За моїми оцінками, в усіх цих вимірах українці вже мають те, що їм потрібно, щоб продовжувати успішно повертати території, захоплені силою Росією за останні 14 місяців”. Дж. Клеверлі додав, що союзники координують надання допомоги Україні між собою та з Україною, щоб переконатись, що вона відповідає потребам на полі бою. Британський дипломат не надав деталі майбутніх пріоритетів, вказавши, що „будь-що пов’язане з оперативними деталями щодо характеру, часу чи маштабу нашої майбутньої підтримки покищо недоречно обговорювати публічно”. Він підкреслив ефективність зусиль союзників, а також волю українців у боротьбі проти російської аґресії. Аналітики припускають, що Британія готується надіслати Києву ракети великої дальности. Лондон став першим серед західніх союзників, хто надав Україні передові системи озброєння, першим оголосив про навчання українських пілотів на західніх винищувачах і надав Києву важкі бойові танки „Challenger 2”. („Голос Америки”)

Ню-Йорк забороняє газові печі

ОЛБАНІ. – Аґенція новин „CNN” повідомила 3 травня, що Ню-Йорк став перши стейтом, який забороняє природний газ та інші горючі корисні копалини у більшості нових будинків. Губернатор Кеті Гокал та демократичні законодавці, які контролюють стейтовий Сенат та Асамблею, проголосували 2 травня за 229 млрд дол. бюджет, який включає ці вимоги. Закон забороняє газові печі, горнила та пропанове опалення і заохочує вживати теплові помпи та індукційні печі. Всі нові будинки (до семиповерхових) до 2026 року (до 2029 року якщо вищі від семиповерхових) мусять мати виключно електричне огрівання й електричні кухонні плити. Газета „Вашінґтон Пост” написала 3 травня, що це „може переформувати як американці обігрівають свої помешкання і готують їжу протягом наступних десятиліть”. Ще в грудні 2022 року група з 20 членів Конґресу написала листа до Комісії з безпеки споживчих товарів (CPSC), в якому закликали до дій проти „ризиків” газових печей. Ці печі є популярними в країні: їх вживають 37 відс. домів і 76 відс. ресторанів. („The Boston Globe”)