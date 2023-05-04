АМЕРИКА І СВІТ

Путінові грозить арешт в Африці

ЙОГАНЕСБУРҐ, Південна Африка. – Російському президентові Володимирові Путіну загрожує арешт, якщо він візьме участь у вершинній економічній зустрічі в Південній Африці. Економічна група BRICS, під проводом Росії та Китаю, плянує зустріч в серпні в Південній Африці, яка є членом Міжнародного кримінального суду (МКС). Високопосадовець південноафриканського уряду сказав газеті „Сандей Таймс” в Йоганесбурзі 30 квітня, що уряд не має іншого вибору, як арештувати В. Путіна, якщо він прибуде на цю зустріч. У березні МКС видав наказ на арешт В. Путіна за депортації населення під російською окупацією в Україні. Газета написала, що міністерство закордонних справ країни отримало правову позицію, що Південна Африка порушила б свої власні закони, якщо вона не заарештувала б В. Путіна, якби він приїхав до країни. („Fox News”)

Нові дані про втрати РФ у війні

ВАШІНҐТОН. – Координатор стратегічної комунікації при Раді національної безпеки США Джан Кірбі заявив 1 травня з посиланням на розсекречені дані американської розвідки, що на війні в Україні за останні п’ять місяців загинуло понад 20 тис. російських військових, а ще 80 тис. отримали поранення. Значна частина цих втрат припадає на битву за Бахмут, а половина загиблих з грудня 2022 року були найманцями приватної військової компанії „Ваґнер”. За оцінками Дж. Кірбі, наступальна операція Росії на Донбасі закінчилась провалом. Він заявив, що в результаті Росія „виснажила свої військові запаси та збройні сили”. „Але за нашими підрахунками, тільки з грудня кількість втрат Росії становила понад 100 тис. осіб, у тому числі понад 20 тис. убитими – заявив Дж. Кірбі. – Майже половина це – „ваґнерівці”, більшість з яких були російськими ув’язненими, яких кинули на битву під Бахмутом без достатнього бойового досвіду, бойової підготовки, бойового командування та будь-якої подоби організаційного й командного порядку”. При цьому назвати американську оцінку українських втрат Дж. Кірбі відмовився: „Вони тут жертви, а Росія – аґресор”. За його словами, Білий Дім не оприлюднюватиме інформацію, яка ускладнить становище України та її армії. Україна рідко говорить про втрати своїх військових. На початку грудня минулого року радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що з 24 лютого 2022 року внаслідок збройної аґресії Росії загинули до 13 тис. українських військовослужбовців. (“BBC News Україна”)

Місія миру Ватикану щодо війни

ВАТИКАН. – Папа Франциск сказав 30 квітня, що Ватикан веде місію миру для закінчення війни в Україні, і що Ватикан готовий допомогти у репатріяції українських дітей, яких вивезено до Росії або на землі під російською окупацією. Папа сказав це репортерам, повертаючись з Угорщини, де він перебував з триденною візитою. Він додав, що розмовляв на цю тему з прем’єром країни Віктором Орбаном і Митрополитом Іларіоном, представником Російської православної церкви в Будапешті. Папа плянує відвідати в серпні міжнародний з’їзд молоді в Португалії, а відтак поїде до Марселю й Монголії. („Reuters”)

Спікер: Росія мусить вийти з України

ЄРУСАЛИМ. – Спікер Палати представників США республіканець Кевин МекКарті сказав 1 травня, що Росія мусить забратися з України. Він це сказав у Єрусалимі, під час своєї першої закордонної поїздки на пості спікера. Він також скритикував вбивство дітей Росією. У відповідь на запитання російського репортера К. МекКарті сказав: „Я голосував за допомогу Україні. Я підтримую допомогу Україні. Я не підтримую те, що ваша країна вчинила Україні. І я також не підтримую ваше вбивство дітей”. Він додав: „Ви повинні забратися. Ми продовжуватимо підтримувати Україну, бо решта світу бачать це точно таким, яким воно є”. („Associated Press”)

Мілей говорив про можливий наступ

ВАШІНҐТОН. – Українці готові до наступу або оборони завдяки допомозі західних партнерів, зокрема техніці та навчанням. Однак рівень успішности майбутнього контрнаступу ЗСУ оцінити покищо неможливо. Це 2 травня в інтерв’ю для журналу „Foreign Policy” заявив Голова Об’єднаних шефів штабу генерал Марк Мілей. За його словами, існує ймовірність успіху України, що допоможе „зруйнувати російську лінію фронту по всіх напрямках”, однак, можливі також варіянти „часткового успіху” чи ”не досягнення успіху”. „Отже, це все діяпазони результатів, якби була проведена наступальна операція. Або все може бути навпаки: можливо, українці збираються провести оборонну операцію, а росіянам буде важко провести наступальну. Тож ми подивимось, що принесе майбутнє”, – додав генерал. М. Мілей також сказав: „Усі війни закінчуються – рано чи пізно, і питання насправді в тому, як вони закінчуються”. На його думку, росіяни зазнали значних втрат, тому він сподівається, що зрештою у Кремлі дійдуть висновку, що війна в Україні не вартує цих втрат, тож вони можуть піти на переговори. Державний секретар США Ентоні Блінкен раніше підкреслив, що успіх України на полі бою може стати найшвидшим шляхом до переговорів щодо стійкого та справедливого миру. („Голос Америки”)

Опитування: ЗМІ розділяють країну

ЧИКАҐО. – Аґенція новин „Асосіейтед Прес” разом з Національним центром соціяльних досліджень (NORC) при Чиказькому університеті 1 травня оприлюднила наслідки опитувань американців про засоби масової інформації. Майже три чверті дорослих американців кажуть, що ЗМІ збільшують політичну поляризацію в країні, а майже половина мають мало (або зовсім не мають) довіри до спроможности ЗМІ подавати новини справедливо й докладно. День світової свободи преси припадає 3 травня, але майже 90 відс. опитуваних виявили занепокоєння, що ЗМІ поширюють дезінформацію. Майже 40 відс. вважають, що ЗМІ шкодять американській демократії, а лиш 20 відс. кажуть, що вони її захищають. Серед республіканців 61 відс. відповіли, що ЗМІ шкодять демократії, серед демократів лише 23 відс. так думають, а серед незалежних виборців – 36 відс. Щодо захисту свободи преси в країні 44 відс. опитуваних вважають, що уряд США добре виконує це завдання, а 24 відс. кажуть навпаки. („Associated Press”)

Голова Бі-Бі-Сі зрезиґнував

ЛОНДОН. – Національна аґенція новин в Об’єднаному королівстві Великобританії, Бі-Бі-Сі, оголосила 28 квітня, що її голова Ричард Шарп подав у відставку. Це сталося тому, що він не виявив потенціяльного конфлікту інтересу, коли два роки тому допоміг надати позичку колишньому прем’єру Борисові Джонсону. Р. Шарп, колишній банкір і жертводавець на Консервативну партію, допоміг Б. Джонсонові, тодішньому голові партії, отримати позичку на 800 тис. фунтів (1 млн дол.), а кілька тижнів пізніше Р. Шарп був рекомендований урядом на позицію голови Бі-Бі-Сі. Столітня аґенція оплачується коштом річної ліцензії в сумі 159 фунтів (200 дол.), яку платять всі домашні господарства, які мають телебачення. Р. Шарп залишиться на посаді до червня, поки знайдеться наступник. („Associated Press”)

Посадник закликає їсти менше м’яса

НЮ-Йорк. – Посадник Ню-Йорку Ерик Адамс 17 квітня звернувся до мешканців міста, щоб вони споживали менше м’яса та молочних продуктів. Згідно з міськими даними, 20 відс. викидів парникових газів походять від виробництва та споживання їжі. Е. Адамс хоче зменшити це на одну третину впродовж наступних семи років. („CBS News”)