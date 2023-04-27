АМЕРИКА І СВІТ

Байден кандидує на перевибір

ВАШІНҐТОН. – Президент Джо Байден 25 квітня оголосив, що він кандидує на перевибір на президентських виборах у 2024 році. Він це зробив у трихвилинному відео, в якому він постійно підкреслював потребу „завершити роботу”. Він є найстарішим президентом в історії країни і матиме 82 роки невдовзі після виборів. Колишній Президент Дональд Трамп має 76 років, і оголосив свою кандидатуру в грудні 2022 року. Потенційно вибори в 2024 році були б повторенням виборів 2020 року. Джо Байден багато разів критикував прихильників Д. Трампа, називаючи їх „екстремістами”. У чотирихвилинному відео Д. Трамп відповів президентові, критикуючи його за економіку, інфляцію та хаотичний вихід з Афганістану. („National Public Radio”)

Заклики до реформи Ради безпеки ООН

НЮ-ЙОРК. – Представники США, Велико­бри­танії, Японії та кількох країн Евросоюзу закликали до реформи Ради безпеки ООН. Це сталося 24 квітня на засіданні Ради в Ню-Йорку. Посол США до ООН Лінда Томас-Ґрінфілд заявила, що Росія, яка цього місяця головує в ООН, грубо порушує принципи статуту організації, розпочавши загарбницьку війну, гальмуючи зернову угоду і вийшовши з договору про обмеження ядерної зброї. Вона згадала про заарештованих у Росії американських громадян – засудженого у справі про шпигунство Поля Вілана та журналіста Еванa Ґершковича. Вона закликала до їхнього негайного звільнення. Посол США вважає, що ООН опинилася в умовах кризи довіри. „Аґресія та захоплення територій неприпустимі з погляду міжнародного права”, – сказала вона. З нею погодилися представники Великобританії та Франції. „Російське вторгнення в Україну принесло неймовірні страждання українцям і стало катастрофою для самої Росії. Російське покоління втратило майбутнє, а уряд навіть не пояснює навіщо”, – сказала сказала Посол Великобританії Барбара Вудворд. Представник Франції Ніколя де Рів’єр нагадав, що Росія і раніше порушувала міжнародне право. Він навів приклад вторгнення російських військ у Грузію в 2008 році, підтримку „сепаратистів” на Донбасі з 2014 року та порушення збройного ембарґо з Іраном. Він згадав, що Франція та Мексико виступили з ініціятивою, яка рекомендує постійним членам Ради безпеки утримуватися від застосування права вето у випадках, коли йдеться про масові звірства, і закликав інші країни приєднуватися до цієї ініціятиви. Глава делеґації ЕС при ООН Олаф Скуґ заявив: „Росія намагається подати себе захисником Статуту ООН та багатополярности. Ніщо не може бути далі від істини. Це – цинічно”. Міністер закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що в ООН надто багато представників країн Заходу та надто мало представників з інших реґіонів. Він поклав відповідальність за російський напад на Україну на США та їхніх союзників і вкотре заявив, що мета російських військ – „захистити людей від винищення київським режимом, усунути загрозу безпеці з боку НАТО”. Представник Китаю Жанґ Цзюнь не схвалив курс реформи Ради безпеки. Він також закликав США та інші країни відмовитись від односторонніх санкцій, назвавши їх незаконними. У квітні Росія виконує формальну ролю країни-голови Ради безпеки ООН. 15 країн-членів Ради головують у ній по черзі за абеткою. Востаннє Росія була голови Ради у лютому 2022 року. (Радіо Свобода)

США евакуювали посольство з Судану

ХАРТУМ. – Спецвідділи Збройних сил США 23 квітня евакуювали Посольство США в Хартумі через бої між ворогуючими сторонами в Судані, в яких вже загинули понад 400 осіб упродовж дев’яти днів. Військовослужбовці на трьох гелікоптерах вивезли 70 залишених американських працівників. Близько 16 тис. приватних американських громадян залишилися в цій східньоафриканській країні. Президент Джо Байден подякував військовим за швидке й професійне виконання місії. Найвищі американські військові командири були в контакті з ворогуючими сторонами, щоби забезпечити евакуацію. („Associated Press”)

Небезпека батарей електричних авт

ДІРБОРН, Мишиґен. – Телеаґенція „CNBC” 20 квітня оприлюднила відео, в якому видно як від вогню розтопилися три вантажні авта компанії Форда моделі F-150. Існують відео з камер, які носили пожежники й поліцаї, котрі відгукнулися на пожежу в лютому на автостоянці в Дірборні. Внаслідок цих загорянь компанія в березні відкликала 18 вантажівок цієї моделі. При загорянні батареї в електричних автах утворюється набагато вища температура, ніж у звичайному вогні, і щоб загасити таку пожежу, потрібно значно більше води. Компанія повідомила слідчим, що пожежа в батареях спалахнула, коли вони заряджалися. („Detroit Free Press”)

Вакцинації спричиняють шум у вухах

ТУСОН. – Шаовен Бан, професор департаменту фізіології Коледжу медицини при Арізонському університеті в Тусоні досліджує зв’язок між вакцинацією проти коронавірусу та шумом у вухах. На 23 квітня принаймні 16,183 особи подали скарги до Центрів контролі захворювань (CDC), що після отримання першої дози вакцинації в них з’явився шум вухах. Згідно гіпотези Ш. Бана, ці люди вже мали запалення головного або спинного мозку, а вакцинація погіршила ситуацію. Ці особи мали суттєвий шум у вухах, а також інші симптоми, як от сильний головний біль та запаморочення. Після внутрішньої перевірки даних, CDC не знайшли жодного зв’язку. Однак, вони не оприлюднили результати своєї перевірки. Д-р Ґреґорі Поленд, засновник і директор Групи досліджень вакцин при широковідомій Майо клініці, що в Рочестері штату Мінесота, вважає, що CDC не провели всіх потрібних досліджень і тому не оприлюднили результати. Дослідники при Єйль університеті розпочали дослідження цього явища. Досі не знайдено стандартного ефективного способу лікування цієї хвороби. („NBC News”)

Коледж усуває ім’я засновника

БРИН МАВР, Пенсильванія. – Брин Мавр Коледж є жіночим коледжом гуманітарних наук у передмісті Філядельфії. Ім’я його засновниці М. Керій Томас, яка була президенткою коледжу в 1894-1922 роках, було викарбуване при вході до бібліотеки коледжу в 1935 році за її досягнення в поширенні освіти серед жінок. Але 21 березня Рада правління оголосила, що ім’я буде усунене за її „расистські та антисемітські погляди”. Її портрет і бюст зберігаються на складі і будуть виставлені в майбутньому на експозиції, що дозволить „повний перегляд цих об’єктів та їхньої повної історії”. („Inside Higher Ed”)

Відкликали переіменування вулиці

ЄРУСАЛИМ. – Єрусалимська газета „The Jerusa­lem Post” 11 квітня повідомила, що у Києві мешканці проголосували за зміну назви вулиці великого польського географа Миколи Пржевальського, нащадка запорізького козака Кирила Перевала. Найбільше голосів дістала назва вулиці проф. Володимира Кубійовича. В. Кубійович (1900-1985) був визначним географом, демографом, енциклопедистом та організатором української науки, професором Українського вільного університету в Празі та Мюнхені. Під час Другої світової війни В. Кубійович очолив Український центральний комітет (УЦК) в Генеральному губернаторстві, що відповідав за українське населення перед німецькою владою й захищав його інтереси. В. Кубійович був членом ОУН (м), а в 1943 році брав участь у створенні Української дивізії „Галичина”. Після війни він еміґрував до Німеччини, а 1951 року до Франції (м. Сарсель), де й створив науковий осередок. Він був обраний дійсним членом НТШ у Львові, де очолив Географічну комісію. Після відновлення діяльности НТШ на еміґрації був його довголітнім секретарем у Мюнхені, а відтак – головою Европейського відділу НТШ. Після появи статті в єрусалимській газеті, яка вказувала на його „коляборантське” минуле, Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський мав незапляновану зустріч з посадником Києва Віталієм Кличком. У результаті, В. Кличко відкликав голосування в міській раді щодо назви вулиці. Посол М. Бродський на Твітері висловив своє задоволення, що „ця непідходяща ініціятива не піде вперед”. („New York Sunt”)