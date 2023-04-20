АМЕРИКА І СВІТ

Німеччина дає допомогу Україні

БЕРЛІН. – Уряд Німеччини 18 квітня офіційно підтвердив передачу Україні зенітної ракетної системи „Патріот” і ракет до неї. Також 16 вантажівок „Zetros” додатково включено до попередніх 60 і дві машини прикордонної охорони – додатково до переданих раніше 122. Загальна вартість окремих ліцензій, виданих на експорт товарів військового призначення в період з 1 січня 2022 року по 17 квітня 2023 року, становить понад 2.7 млрд евро (2.97 млрд дол.). Минулого місяця лондонська газета „Файненшал Таймс” повідомила, що в Україну прибула одна із двох систем „Патріот”, оголошених раніше США і Німеччиною. Також очікується кілька пускових установок „Патріот” з Голяндії. (Радіо Свобода)

Вирок за збиття українського літака

ТЕГРАН. – Іранський суд 16 квітня засудив 10 військовослужбовців за їхню участь у збитті пасажирського літака української авіолінії рейсу 753 у січні 2020 року. Літак вилетів з летовища в Теграні до Києва, але був збитий протиповітряними ракетами невдовзі після злету. Кілька днів пізніше іранський уряд визнав, що літак був помилково збитий Іранською національною ґвардією. Найвищий вирок, 13 років тюрми, отримав неназваний командир протиповітряної оборони. Але родини загиблих відкидають цей вирок, кажучи, що іранський уряд не звинуватив тих високопоставлених офіцерів, які дійсно є відповідальними за трагедію. Родини також відкидають леґітимність іслямського уряду Ірану, і хочуть, щоб справу вів Міжнародний кримінальний суд. Після катастрофи тисячі демонстрантів вийшли на вулиці Теграну, протестуючи проти уряду та збиття літака, внаслідок чого загинули 176 осіб (138 з них летіли до Канади): 82 іранці, 63 канадійці, 11 українців, 10 шведів, чотири афганці, три німці і три британці. („CNN”)

Пожежа вбила 18 тис. корів

ДИМІТ, Тексас. – Пожежа на молочній фармі в західньому Тексасі 10 квітня вбила 18 тис. корів. Це є приблизно 20 відс. усіх корів, яких зарізають в Америці щоденно. Пожежа спалахнула 10 квітня після вибуху в одному з будинків на фармі. Одного робітника забрали до шпиталю, де він був у стабільному стані. Це є найбільша така пожежа в історії країни. У 2020 році згоріло приблизно 400 корів на молочній фармі в північній частині стейту Ню-Йорк. У пожежі в Тексасі загинуло 90 відс. всього стада. Кожна корова мала вартість приблизно 2,000 дол., так що власники втратили десятки мільйонів дол., якщо взяти під увагу знищене обладнання й структури. („USA Today”)

Таємна застава Китаю в Ню-Йорку

НЮ-ЙОРК. – Департамент юстиції США оголосив 17 квітня, що заарештовано двох чоловіків за те, що вони допомогли створити таємну поліційну заставу в Ню-Йорку на користь китайського уряду. 61-літній Лу Джіянванґ з Бронксу й 59-літній Чен Джінпінґ з Мангетену діяли під керівництвом китайського уряду при місцевому відділі китайського Міністерства громадської безпеки, який знаходився в китайскому районі Мангетену. Обидва чоловіки не зареєструвалися як аґенти чужого уряду. Хоча цей місцевий відділ виконував деякі леґітимні функції, допомагаючи китайським громадянам, його дійсна функція була відшукати в Америці активістів за демократію та інших осіб, які критично ставляться до політики Пекіну. Департамент також висунув обвинувачення майже 40 офіцерам китайської національної поліції, тому що вони використовували соціяльні медія для цькування дисидентів у США. („Associated Press”)

Литва запросить Україну до НАТО

ВІЛЬНЮС. – Парлямент Литви одноголосно проголосував 6 квітня за резолюцією, яка пропонує запросити Україну вступити до НАТО на вершинній зустрічі альянсу у Вільнюсі 11-12 липня. „Ми віримо, що Україна сприятиме нашій безпеці та зміцнить НАТО”, – сказав голова Комітету закордонних справ Зиґімантас Павіліоніс, колишній Посол Литви до США й Мексико. („Radio Free Europe/Radio Liberty”)

Угорщина покинула проросійський банк

БУДАПЕШТ. – Міністерство економічного розвитку оголосило 13 квітня, що Угорщина скасовує своє членство в Міжнародному інвестиційному банку – після того, як днем раніше Департамент скарбниці США наклав на нього санкції. Банк переніс своє головне бюро з Москви до Будапешту в 2019 році. Високопосадовці уряду США в адміністраціях Президента Джо Байдена і колишнього Президента Дональда Трампа арґументували, що банк служить каналом для російського шпигунства в Европейському союзі та НАТО. Посол США до Угорщини Дейвід Пресмен, оголошуючи санкції 12 квітня, сказав, що банк уможливлює Росії „збільшити свою розвідувальну діяльність в Европі, відкриває двері злоякісним впливовим діям Кремля в центральній Европі та західніх Балканах, і може служити як механізм для корупції та нелеґальних фінансових операцій, включно з порушенням санкцій. Присутність цієї непрозорої кремлівської плятформи в серці Угорщини загрожує безпеці й суверенітету угорського народу, його европейських сусідів і союзників у НАТО”, – сказав Д. Пресмен. Банк був заснований у СРСР в 1970 році. Члени ЕС – Болгарія, Чехія, Словаччина та Румунія – були членами банку, але всі четверо вийшли з нього після вторгнення Росії в Україну. Це залишило Угорщину єдиним членом ЕС у банку. („Associated Press”)

Дипломати „великої сімки” зійшлися

КАРУІЗАВА, Японія. – Найвищі дипломати „великої сімки” („G7”) заможних демократій – США, Об’єднаного Королівства, Канади, Франції, Італії та Японії – зустрілися 17 квітня, щоб обговорити запляновану зустріч їхніх державних керівників наступного місяця в Гірошімі. Більшість порядку денного була присвячена війні в Україні. Міністер закордонних справ Японії Йошімаса Гаяші сказав, що світ тепер є на „зворотньому пункті” і мусить „твердо відкинути однобічні намагання змінити статус кво силою, аґресію Росії проти України і погрози використання ядерної зброї”. Високопосадовець уряду США сказав репортерам, що метою Адміністрації Президента Джо Байдена на зустрічі в травні є зміцнити підтримку Україні і накласти подальші економічні і фінансові санкції на Росію. Також обговорили аґресивну політику Китаю, головно щодо Тайвану, та Північної Кореї в ділянці ядерної зброї. („Associated Press”)

Які питання найважливіші для США?

ПОКІПСІ, Ню-Йорк. – Національне громадське радіо (NPR), громадська телевізійна програма новин „PBS NewsHour” та Інститут громадської думки при „Marist College” в Покіпсі 29 березня оприлюднили наслідки опитування американців стосовного того, які питання є найважливішими для США. На першому місці (31 відс.) є питання економіки, на другому (20 відс.) – збереження демократії, на третьому (9 відс.) – захист громадського здоров’я, на четвертому-п’ятому (по 8 відс.) – питання іміґрації та зміни клімату, на шостому місці (7 відс.) – рівень злочинности, на сьомому (6 відс.) – питання вогнепальної зброї, на восьмому (5 відс.) є справа абортів, на дев’ятому (4 відс.) – освіта, а 2 відс. не мали певної відповіді. Серед республіканців і незалежних виборців найважливішою справою є економіка країни, а серед демократів – збереження демократії в країні. („National Public Radio”)