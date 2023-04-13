АМЕРИКА І СВІТ

Клінтон жалкує за меморандум

ДУБЛІН. – В інтерв’ю ірляндській аґенції новин „RTE” колишній Президент Бил Клінтон 4 квітня висловив жаль про Будапештський меморандум. „Я відчуваю особистий вклад, бо я переконав їх погодитися віддати свою ядерну зброю. І ніхто з них не вірить, що Росії вдалося б це зробити, якщо Україна ще мала свою зброю”, – сказав Б. Клінтон. Колишній президент сказав, що російський президент Володимир Путін зламав цю угоду, коли йому було вигідно, і захопив Крим. „І я жахливо чувся про це”, – додав Б. Клінтон. Він пригадав про репортаж газеті „Вол Стріт Джорнал” в березні 2022 року, що відразу після підписання меморандуму в 1994 році тодішній Президент Леонід Кравчук сказав: „Якщо завтра Росія увійде в Крим, ніхто навіть не моргне”. Після захоплення Криму в 2014 році тодішній Президент США Барак Обама постійно стримувався від надання військової допомоги Україні, бо його дорадники казали, що Росія „домінує в ескаляції”, сказав Б. Клінтон. А західні експерти повторювали, що це був „меморандум”, а не „договір”; „зобов’язання”, а не „ґарантія”. Українці „боялися віддавати зброю, бо вони думали, що це – єдина річ, яка захищає їх від експансіоністської Росії”. („Kyiv Post”)

Байден не жалкує за вихід з Афганістану

НЮ-ЙОРК. – Газета „Вол Стріт Джорнал” надрукувала редакційну статтю 6 квітня, в якій гостро критикує звіт Білого Дому про вихід військ США з Афганістану. Згадуючи хаотичний відступ США в серпні 2021 року, газета пише: „Можна провести пряму лінію між розгромом в Афганістані та нездатністю стримати Володимира Путіна від вторгнення в Україну”. У звіт Білого Дому йдеться, що США – після досвіду в Афганістані – евакуювали своїх службовців з України за два тижні перед вторгненням Росії. Але, пише газета, „це був лише ще один сиґнал Путінові, що він може в’їхати в Україну, не побоюючись відповіді США”. На питання репортера про хаос на летовищі в Кабулі, координатор для стратегічної комунікації при Раді національної безпеки США Джан Кірбі незрозуміло повторив, що він гордиться тією військовою операцією. Газета пригадує, що тоді від бомби терориста загинуло 13 американських військовослужбовців і понад 100 афганців, які намагалися втекти перед наступаючими талібами. („The Wall Street Journal”)

Обмежили доступ до дівочих команд

ШАЄН, Вайомінґ. – Вайомінґ став 19-им стейтом, який забороняє трансгендерним особам грати у жіночих спортових командах. Законопроєкт, який прийнято 17 березня, ввійде в силу 1 липня. Він стосується учнів публічних шкіл 7-12 кляс, які беруть участь в шкільних спортових змаганнях. Республіканці в багатьох стейтах просувають подібні закони, включно із забороною проводити трансгендерні медичні операції над малолітніми, трансгендерні публічні виступи для дітей та вживання туалетів не згідно зі своїм ориґінальним біологічним статусом. Американська спілка громадянських свобід (ACLU) заявила, що цей закон дискримінує трансгендерних осіб, бо він „виключає їх від участи в усіх аспектах громадського життя”. Сусідній стейт Айдаго був першим в країні, який затвердив подібний закон в 2020 році. („Associated Press”)

Республіканці підтримують Трампа

ПАРИЖ. – Ґльобальна дослідча компанія „Іпсос” та аґенція новин „Асосіейтед Прес” 24 березня оприлюднили висліди опитувань республіканців про те, кого вони підтримуватимуть на президентських виборах у 2024 році. На першому місці є колишній Президент Дональд Трамп (44 відс.), на другому – губернатор Фльориди Рон ДеСантіс (30 відс.), а на третьому – колишній Віце-президент Майк Пенс. Далі слідують: колишня конґресменка Лиз Чейні (4 відс.), колишній Посол до ООН/колишній губернатор Південної Каролайни Нікі Гейлі (3 відс.), колишній директор ЦРУ (CIA)/колишній Державний секретар Майк Помпео, губернатор Вірджінії Ґлен Янґкін (1 відс.) і колишній губернатор Ню-Джерзі Крис Кристі (1 відс.). 11 відс. опитуваних не знають, кого вони підтримають. („www.ipsos.com”)

Европа зустрічається з реальністю

БРЮСЕЛЬ. – Країни Европейського союзу плянували до 2035 року заборонити традиційні автомобільні двигуни внутрішнього згоряння. Це було частиною їхнього амбітного пляну досягти нульових викидів вуглекислого газу до 2050 року. Одначе, виявляється, що ще немає задовільної технології для батерій, яка замінила б горючі корисні копалини так, щоб можна було практично їздити електричними автами на дальшу віддаль і їх легко було б заряджати. Тому країни ЕС вирішили 26 березня відкликати запляновану заборону. Цікаво буде, що зроблять американські стейти Каліфорнія, Ореґон і Вашінґтон, де ця заборона (до 2035 року) вже увійшла в закон: чи вони підуть за прикладом Брюселю? („The Wall Street Journal”)

Остін обороняє спроможність України

ВАШІНҐТОН. – Секретар оборони США Лойд Остін висловив тверде переконання, що Україна спроможна провести успішну весняну наступальну операцію проти Росії. Він це сказав 11 квітня у відповідь на широкопоширене занепокоєння витоком секретних інформацій розвідки США з Пентагону. 6 квітня газета „Ню-Йорк Таймс” вперше повідомила про витік цих інформацій в мережу інтернету. Пентагон підтвердив автентичність деяких цих інформацій, особливо про бойову позицію України та її потенційні вразливості. Л. Остін сказав, що він того дня розмовляв зі своїм українським колеґою, і що Президент України Володимир Зеленський „зосереджується на поставленому завданні”. На спільній прес-конференції з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном Л. Остін сказав про українців: „Вони мали чудовий плян спочатку, але тільки Президент Зеленський і його керівництво справді знають усі деталі того пляну”. Він підкреслив, що Україна має багато спроможностей для успіху. Незважаючи на це, військові урядовці й аналітики стривожені оцінкою ситуації в Україні, і тим, що військові кола США не зуміли втримати їх в тайні. Високопосадовці США визнали, що вони не знають джерела цього витоку, і не знають скільки ще засекречених документів будуть оприлюднені. („U.S. News & World Report”)

Маск не видалив допис Медведєва

САН-ФРАНЦИСКО. – Власник інтернет– плятформи Твітер, американський мільярдер Ілон Маск відреаґував 9 квітня на критику користувачів з приводу публікації в соціяльній мережі допису заступника голови Ради безпеки Росії, колишнього президента Дмитра Медведєва про те, що „Україна зникне, бо вона нікому не потрібна”. Користувачі Твітеру звинуватили І. Маска в тому, що він „не виконує санкції” щодо Росії, дозволяючи російським політикам користуватися плятформою. Власник Твітеру відповів, що люди повинні самі ухвалювати рішення, і відмовився якимось чином обмежувати облікові записи російських урядових структур. Невдовзі після початку війни в Україні корпорація Твітер заявила, що „не реклямуватиме або рекомендуватиме урядові облікові записи, що належать державам, які обмежують доступ до вільної інформації та беруть участь у збройних міждержавних конфліктах”, зазначивши, що під обмеження зокрема підпадуть облікові записи, які стосуються російської влади. Купуючи Twitter у жовтні 2022 року, І. Маск заявляв, що хоче забезпечити більшу свободу слова у соціяльній мережі. Низка коментаторів і політиків критикувала І. Маска, зазначаючи, що зміни у політиці модерації грають на руку дезінформаторам та кампаніям ненависти. Після початку вторгнення Росії І. Маск висловлював підтримку Україні. Водночас він висловлював співчуття „великим людям Росії, які цього (війни) не бажають”. Згодом він виступав із публічними заявами, які були сприйняті керівництвом України та низкою коментаторів як проросійські. Лондонська газета „Телеґраф” повідомила, що соціяльна мережа Твітер зняла обмеження, що існували раніше, на облікові записи, пов’язані з російською владою. („Голос Америки”)