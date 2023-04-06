АМЕРИКА І СВІТ

Капітан ФСО втік із Росії

МОСКВА. – Капітан Федеральної служби охорони Росії Гліб Каракулов, який працював до жовтня 2022 року інженером в управлінні, що забезпечувало для президента Росії Володимира Путіна секретний зв’язок, виїхав за кордон і засудив війну РФ проти України. Центр „Досьє” 4 квітня опублікував інтерв’ю з Г. Кара­куловим, у якому той розповідає подробиці про свою роботу й рішення виїхати. Г. Каракулов – один з найбільш високопоставленіших співробітник спецслужб Росії з початку повномаш­табного вторгнення в Україну, який втік із країни і засудив війну. У Росії проти нього порушили справу про дезертирство. Капітан Каракулов розповів, що головною причиною його втечі стало широкомаштабне вторгнення в Україну. Він назвав Путіна „воєнним злочинцем”. У жовтні 2022 року, Г. Каракулова відправили у відрядження до Казахстану. Туди ж приїхали його дружина і дитина. Звідти в останній день відрядження він із сім’ю вилетів до Стамбула. Офіцер подав низку подробиць про те, як працює ФСО, назвавши цю спецслужбу „дуже самостійною організацією”. В. Путін, за його словами, не користується ні мобільним телефоном, ні інтернетом. Також офіцер підтвердив, що Путін користується спецпоїздом. Капітан схарактеризував Путіна 2009 року і нинішнього президента Росії як „двох різних людей” за своєю поведінкою. „Тепер він дуже замкнувся. Він відгородив себе від усього світу всілякими бар’єрами, тим самим карантином, відсутністю інформації. Спотворилося у нього сприйняття дійсности”, – сказав він. (Радіо Свобода)

Пентагон оголосив пакет допомоги

ВАШІНҐТОН. – США нададуть військову допомогу на суму 2.6 млрд дол. для України, повідомив Пентагон 4 квітня. Новий пакет оборонної допомоги включає три радари повітряного спостереження, протитанкові ракети та бензовози, які Україна потребуватиме для того, щоб розпочати весняний наступ. „Ця нова безпекова допомога дозволить Україні продовжувати мужньо захищатися від неспровокованої та невиправданої війни Росії”, – мовиться у заяві Державного секретаря США Ентоні Блінкена. З 24 лютого 2022 року США пообіцяли надати Україні безпекову допомогу на суму понад 35.2 млрд дол. („Голос Америки”)

Демонстранти отримають 9.25 млн дол.

ФІЛЯДЕЛЬФІЯ. – Місто погодилося виплатити 9.25 млн дол. демонстрантам, які потерпіли від дій поліції під час протестів після вбивства афроамериканця Джорджа Флойда у травні 2020 року. Це оголосила 20 березня адвокатська фірма, яка представляла 237 протестувальників. Місто також погодилося не брати участи в федеральній програмі, яка надає додаткове військове обладнання місцевим відділам поліції. Посадник міста Джим Кенній сказав, що „біль і травма”, спричинені насиллям поліції та расизмом супроти темношкірих філядельфійців є „незміренними”. („Fox News”)

Байден проголосив день для трансгендерних

ВАШІНҐТОН. – Президент Джо Байден оголосив 31 березня Днем видимости трансгендернів. У своєму слові він засудив „насилля” та „атаки” проти трансгендерних осіб. Міжнародний день видимости трансгендернів розпочався в Европі 2009 року. У 2021 році Джо Байден став першим президентом США, який проголосив цей день в країні. Консервативні критики президента вказують, що чотирма днями перед цим трансгендерний чоловік застрелив трьох дорослих і трьох дев’ятилітніх учнів християнської школи в Нешвілі, Тенесі. Поліція застрелила вбивцю. Джо Байден наказав спустити прапори США до пів щогли впродовж тижня у пам’ять жертв цієї масакри. Дружина президента Джил Байден прибула до Нешвілу, щоб взяла участь в чуванні у пам’ять вбитих. У своєму слові 27 березня президент назвав цю стрілянину „серцерозривною” і закликав до суворіших законів для контролі зброї. („The Washington Times”)

Німецька фірма допомагає Україні

ДЮСЕЛЬДОРФ. – Німецький виробник автомобілів і зброї „Rheinmetall” оголосив 3 квітня, що невдовзі відкриє в Румунії центр для військового обладнання, яке використовується в Україні у боях з російськими військами. Цей центр буде розміщено у північно-західній Румунії поблизу кордону з Україною та Угорщиною, і почне працювати не пізніше кінця квітня. „Rheinmetall” заявив, що цей центр „відіграватиме центральну ролю для утримання в операційній готовності західніх бойових систем для використання в Україні, і для забезпечення їхньої логістичної підтримки”. Центр зможе обслуговувати німецькі танки „Леопард 2”, які Німеччина недавно надіслала Україні, як також іншу зброю НАТО. Канцлер Німеччини Олаф Шольц, перебуваючи з одноденною візитою в Букарешті, привітав цю „дуже, дуже інтенсивну” співпрацю обох країн на підтримку України. Він сказав, що потрібно, щоб обладнання направлялося близько до кордонів України. „Rheinmetall” у співпраці з німецькою компанією зброї „KMW” відкрив подібний центр у Литві минулого червня, щоб надавати логістичну підтримку литовським збройним силам та іншим військам НАТО, розташованим в балтійських країнах. („AFP”)

Вчителька судиться за поранення

НЮПОРТ НЮЗ, Вірджінія. – Вчителька першої кляси, яка була поранена шестилітнім учнем, подала позов 3 квітня на 40 млн дол. відшкодування проти шкільних керівників. 25-літня вчителька народної школи Ебі Звернер була тяжко поранена 6 січня, коли учень її першої кляси вистрілив у неї. Він приніс з дому леґальний пістолет своєї мами. Позов судить шкільну раду Нюпорт Нюз і кількох урядовців за те, що вони, знаючи про насильницьку поведінку того учня, іґнорували попередження, що він має зброю. Після стрілянини шкільна рада звільнила свого керівника, а заступник директора школи зрезиґнував. Директор школи отримав іншу посаду в шкільній окрузі. Рада також вирішила встановити в кожній школі металошукачі і закупити всім учням прозорі наплечники. Місцевий прокурор Гавард Ґвин відмовився висувати кримінальне звинувачення учневі, кажучи, що він не розумітиме леґальної системи та звинувачень. („Associated Press”)

Пенсильванці отримають зворот

ГАРІСБУРҐ. – Генеральний прокурор Пенсильва­нії Мішель Генри оголосила 29 березня, що жителі стейту можуть отримати зворот своїх грошей за вступні квитки, які їм продала компанія „Secure Ticket Purchase” на різні заходи, які не відбулися через коронавірус. Спочатку компанія не хотіла віддавати грошей, але тільки давала кредит на майбутні заходи. Після втручання Бюра головного прокурора компанія погодилися повернути кошт квитків за всі невідбуті до 19 листопада 2021 року заходи. Заяви на зворот грошей мусять бути виповнені до 26 квітня. („The Philadelphia Inquirer”)

Наслідки відкликаного наказу

ВАШІНҐТОН. – У серпні 2021 року Пентагон видав наказ, що всі військовослужбовці США мусять отримати вакцину проти коронавірусу. Понад 8,000 відмовилися це зробити і були звільнені зі збройних сил. Але в грудні 2022 року Конґрес схвалив і Президент Джо Байден підписав законопроєкт про оборонний бюджет, в якому відкликається цей мандат. Тепер республіканці в Конґресі кажуть, що покараних треба прийняти назад у ряди збройних сил й виплатити їм втрачену платню, бо немає сенсу карати їх за мандат, який вже не існує. Пентагон розглядає кожну справу індивідуально, але це створює замішання серед військовослужбовців. Інші арґументують, що мандат був леґальним, військовики були покарані за те, що відмовилися виконати безпосередній наказ, а тепер прощення їм підриватиме порядок і дисципліну. („The Washington Times”)