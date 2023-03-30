АМЕРИКА І СВІТ

США відповіли на атаки в Сирії

ДАМАСК. – Американський контрактор і п’ять вояків США були вбиті 23 березня в північносхідній Сирії, коли самогубний безпілотник впав на їхню базу. Департамент оборони США видав заяву, що безпілотник був іранського виробництва, і США відповіли повітряними ударами в східній Сирії проти приміщень груп, пов’язаних з іранським Іслямським корпусом революційної ґвардії. Головнокомандувач Центрального командування США генерал Майкл Куріла свідчив того дня в Конґресі, що від січня 2021 року проведено 78 атак на приміщення військ США в Іраку й Сирії іранськими або проіранськими угрупованнями. („NBC News”)

Лойд Остін виступив у Конґресі

ВАШІНҐТОН. – Пентагон розглядає аґресивну Росію Путіна як гостру загрозу, сказав Секретар оборони США Лойд Остін під час слухань в сенатському Комітеті з питань збройних сил 28 березня. Він також підкреслив, що США підтримуватимуть оборону України стільки, скільки буде потрібно. Відповідаючи на запитання сенатора-демократа Річарда Блументаля про надання Україні сучасних бойових літаків-винищувачів, Л. Остін зауважив, що на цьому етапі війни вони не критичні. За його словами, тепер головною потребою українців на полі бою є засоби протиповітряної оборони великої дальности. Своєю чергою голова Об’єднаних шефів штабу генерал Марк Мілей стверджує, що допомога Україні є в національних інтересах США, але якщо американській армії доведеться воювати, то вона готова, додав генерал. За його словами, американська армія перебуває у найвищому стані бойової готовности на випадок можливого протистояння. Він також наголосив, що ключове джерело американської сили – це велика мережа партнерів. Лише у березні США провели 63 спільні навчання з союзниками. Крім того, американці щотижня навчають понад 5,000 українських військових на території сусідніх держав. Про це він заявив 23 березня під час аналогічних слухань у Комітеті з міжнародних справ Палати представників. („Голос Америки”)

Повільне пробудження Европи

БРЮСЕЛЬ. – Є деякі ознаки, що Европа пробуджується зі сну в обличчі смертельної загрози нищівної аґресії Володимира Путіна. Провідники всіх 27-ох країн-членів Европейськогo союзу 23 березня затвердили плян вартістю 2.2 млрд дол. надання Україні 1 млн артилерійських снарядів упродовж наступного року. Ця ініціятива, запропонована Естонією, пройшла надзвичайно швидко. Це допоможе Києву, який вистрілює приблизно 3,000 снарядів щоденно. Більшість країн подиву гідно швидко відлучилися від залежности від російської нафти й газу. Багато країн зменшили свої арсенали, поспішно висилаючи зброю та амуніцію Україні. Aле 21 березня був оприлюднений річний звіт НАТО, який вказує, що Европа таки заповільно поступає в ділянці видатків на свої військові потреби. Для прикладу, минулого року країни НАТО збільшили свої видатки на оборону (схвалені перед вторгненням Росії) лише на 2.2 відс. Жодна з найбільших країн континенту не осягла мінімальних видатків на оборону, тобто двох відсотків валового внутрішнього продукту, хоч це було поставлено за мету ще в 2014 році, коли Росія анексувала Крим. США, які видають на оборону 3.5 відс. свого ВВП, покривають 70 відс. видатків на оборону всіх 30 країн-членів НАТО. Тільки Об’єднане Королівство, Польща, Греція та балтійські країни осягнули цю ціль (2 відс. ВВП), яка була намічена на осягнення всіма членами до наступного року. („The Washington Post”)

Присуд і втеча за рисунок в Росії

МОСКВА. – У квітні минулого року 12-літня учениця Маша Москальова намалювала російські ракети, які спадають на українську матір і доньку. На рисунку був український прапор зі словами „Слава Україні” і російський прапор з льозунґом „Ні – війні”. Директорка школи викликала поліцію, яка почала переглядати писання її батька, Алексєя, на соціяльних мережах. Він мусів заплатити 35 тис. рублів (460 дол.) кари за критику російської армії. Наприкінці минулого року поліція почала нове розслідування на підставі його нових записів на соціяльних мережах. Раніше цього місяця його поставили під домашній арешт, а 28 березня суд засудив його до двох років у виправній колонії за дискредитування збройних сил. Але його адвокат Володимир Білієнко сказав, що він не знає, де його клієнт подівся. Він додав, що захист апелюватиме вирок, який скритикували оборонці людських прав у Росії. Заборонена група „Меморіял” назвала А. Москальова політичним в’язнем. Його доньку забрали до дитячого будинку, знаного як „Соціяльно-реабілітаційний центр № 5” в їхньому містечку Єфремові, на південь від Москви. Адвокат відвідав Машу 28 березня і отримав від неї рисунки для її батька. Він сфотографував лист, який вона написала, зі словами „Тату, ти мій герой”. Невдовзі після нападу на Україну в Росії було заборонено дискредитування збройних сил під загрозою ув’язнення. („Reuters”)

Лаврова висміяли в Індії

НЮ-ДЕЛІ. – Міністер закордонних справ Росії Сергій Лавров виступив з доповіддю 2 березня на вершинній зустрічі країн „G20” в Ню-Делі, Індія. На питання про те, як війна впливає на стратегію Росії в ділянці енерґії, він сказав, що війна в Україні „була розв’язана проти нас”. У відповідь заля вибухнула сміхом, перебиваючи його слова. Збентежений промовець спробував вдруге, але це викликало лиш ще більше сміху серед слухачів і навіть оклики глузування. („Business Insider”)

Прем’єр Італії на захист України

РИМ. – Прем’єр-міністер Італії Джорджа Мелоні відповіла депутатці, яка закликала припинити допомогу Україні. Член нижньої палати парляменту Еліза Скутелі з партії „Рух п’яти зірок”, яка належить до урядової коаліції, запропонувала рухатися до миру в Україні шляхом відмови постачання Києву допомоги. На це Дж. Мелоні, яка відвідувала Україну після вторгнення Росії, відповіла 24 березня, що такі дії і риторика означають схвалення дій Москви. Вона запропонувала депутатці звернутися до Володимира Путіна. Її промову парляментарі зустріли оваціями. „Вторгнення в Україну є аґресією проти Европи, демократії та суверенітету націй. Ми усвідомлюємо, що наше майбутнє і наша свобода також залежать від мужности українського народу протистояти російському неоімперіялізму”, – заявила Дж. Мелоні двома днями раніше. Під час візити до Києва 21 лютого вона пояснила, що для Італії означає те, що роблять українці: „Минув майже рік з того дня, коли годинник перевели на кілька десятиліть, вторгнення мало тривати кілька днів, але цього не сталося, тому що була недооцінена героїчна реакція нації, готової на все, щоб захистити свою свободу, суверенітет та ідентичність. Хтось казав, що Україну легко зламати, бо вона не є нація. Але своєю здатністю боротися, чинити спротив ви довели, що ви – надзвичайна нація”. („BBC News Україна”)

Трамп пообіцяв завершити війну за добу

ВЕЙКО, Тексас. – 26 березня колишній Прези­дент США Дональд Трамп виступив на публіці – вперше після своїх заяв про можливий арешт, які пролунали тиждень тому. Він пообіцяв зупинити війну Росії та України за 24 години і стверджував, що є єдиною людиною, здатною запобігти Третій світовій війні. Трамп знову повторив свою тезу про те, що якби він досі був господарем у Білому домі, Путін не наважився б атакувати Україну. („BBC News Україна”)