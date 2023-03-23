АМЕРИКА І СВІТ

Росія попросила зброю у Китаю

БРЮСЕЛЬ. – НАТО бачить ознаки того, що Росія просить Китай надати зброю для війни в Україні. Про це під час прес-конференції 21 березня у Брюселі повідомив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберґ. „Ми не бачимо доказів постачання зброї Китаєм до Росії, але бачимо ознаки того, що такий запит від Росії надійшов до Пекіну і розглядається владою Китаю, – сказав він. – Наше повідомлення Китаєві полягає в тому, що вони не повинні надавати смертоносну зброю Росії. Це було б підтримкою незаконної війни і тільки продовжило б її та підтримало незаконне вторгнення Росії. Це щось, що Китай, звичайно, не повинен робити“. Зустріч у Москві китайського і російського провідників Є. Столтенберґ назвав частиною процесу, що спостерігається останніми роками, коли Китай і Росія „зближуються що раз більше“. Він нагадав підписану двома країнами деклярацію про „безмежне партнерство“, а також їхні спільні навчання, військово-морські патрулі та зближення в економічній, політичній і дипломатичній сферах. Щодо китайського мирного пляну Є. Столтенберг сказав, що вирішуватиме Україна, що які умови є прийнятними для встановлення миру. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявляв, що якщо мирний плян Китаю не передбачатиме відновлення українського суверенітету, то він спрямований на затягування часу і не буде конструктивним. „Що ми повинні зробити – це підтримати Україну в її праві захищати себе“, – сказав Є. Столтенберг. („Голос Америки“)

Ніка Гейлі підтримує Україну

ЧАРЛСТОН, Південна Каролайна. – Республікан­ський кандидат на президента Ніка Гейлі сказала 14 березня, що протистояння Росії в Україні є необхідним для американських національних стратегічних інтересів. Вона поширила заяву день після того, як інші кандидати виступали на телевізійній станції „Fox News“ і відповідали на запитання про ролю США в Україні. Серед них губернатор Фльориди Рон ДеСантіс й колишній Президент Дональд Трамп висловилися, що це не є в стратегічних інтересах США. Н. Гейлі заявила, що „для Америки є багато краща українська перемога, ніж російська перемога. Якщо Росія виграє, немає причини вірити, що вона зупиниться в Україні. І якщо Росія виграє, тоді її найближчі союзники, Китай та Іран, стануть більш аґресивними“. У відповідь на інші запитання Н. Гейлі сказала, що метою США в Україні повинно бути допомогти українцям стримати Росію від загарбання України військовою силою. 51-літня Н. Гейлі є донькою індійських еміґрантів, котра прийняла християнство в молодому віці. Тричі була обрана до Палати представників Південної Каролайни і двічі – губернатором. У 2010 році вона стала першою жінкою-губернатором свого стейту і в той час – наймолодшим губернатором в країні. Д. Трамп призначив її Послом США до ООН в 2017 році, і вона відслужила на тій посаді два роки. „Разом з нашими союзниками ми повинні надати зброю, яка уможливить Україні ефективно стримати російське вторгнення та окупацію її землі“, – сказала вона, а відтак розкритикувала колишнього Президента Барака Обаму за „помилку, коли той відмовився посилати зброю Україні“. („National Review“)

США посилять зусилля

ВАШІНҐТОН. – Сполучені Штати посилять зусилля задля притягнення до відповідальности російських воєнних злочинців. Про це заявив постійний представник США при ОБСЕ Майкл Карпентер під час засідання Постійної ради цієї організації. „Важливо пам’ятати, що означає для українського народу окупація Росією частини території: фільтраційні операції, страти без суду і слідства, катування, зґвалтування та інші форми гендерно-обумовленого сексуального насильства“, – заявив М. Карпентер. Він констатував, що найбільше від цих злочинів потерпають жінки, діти, люди похилого віку, люди з інвалідністю. (Укрінформ)

Нові санкції проти Ірану

ВАШІНҐТОН. – 21 березня США запровади­ли нові санкції проти іранських компаній і осіб, звинувачених у закупівлі обладнання для виробництва безпілотників. Управління з контролі за іноземними активами Департа­менту скарбництва США (OFAC) у координації з Федеральним бюрoм розслідувань (FBI) запровадило обмеження проти чотирьох організацій і трьох осіб в Ірані та Туреччині за купівлю обладнання, яке використовується в іранських програмах створення безпілотників і зброї. Департамент скарбництва заявив, що ця закупівельна мережа працює від імени Міністерства оборони та матеріяльно-технічного забезпечення збройних сил Ірану, яке контролює кілька фірм, що займаються розробкою безпілотників і балістичних ракет. Американські чиновники зі сфери оборони кажуть, що Іран постачає Росії безпілотники, які використовувалися проти цивільних осіб та цивільної інфраструктури в Україні. (Радіо Свобода)

Губернатор виступив в обороні України

НЮ-ЙОРК. – Губернатор Ню-Гемпшир Крис Сунуну скритикував свої колеґ-республіканців за їхні ізоляційні погляди щодо війни в Україні. У своєму коментарі в газеті „Ню-Йорк Таймс“ 18 березня він написав: „Просто виступати проти допомоги Україні, тому що Президент Байден це підтримує, не є життєздатною зовнішньою політикою. Покинути Україну створило б неґативний ланцюг подій для інтересів США вдома й закордоном“. К. Сунуну скритикував двох республіканських кандидатів на президента: губернатора Фльориди Рона ДеСантіса й колишнього Президента Дональда Трампа, кажучи, що деякі республіканці втратили свій „моральний компас“ в ділянці зовнішньої політики. „Ціна яку Сполучені Штати платять в Україні сьогодні є багато меншою ніж ціна, яка буде, коли Путін продовжуватиме свій марш на захід, загрожуючи суверенітетові й безпеці НАТО“, – написав губернатор. („The Hill“)

Якою має бути роля США у світі?

ПРІНСТОН, Ню-Джерзі. – Відома компанія опитувань „Ґелуп“ оприлюднила 3 березня висліди свого дослідження про те, яку ролю повинні мати США у світових справах. Майже дві третини (65 відс.) американців вважають, що США повинні мати провідну або поважну ролю. У 2019 році це число було 69 відс., а в 2017 – 72 відс. Зокрема 20 відс. (22 відс. республіканців, 19 відс. незалежних і 19 відс. демократів) вважають, що США повинні мати провідну ролю, а 45 відс. (39 відс. республіканців, 42 відс. незалежних, і 56 відс. демократів) вважають, що США повинні мати поважну ролю. Водночас 27 відс. опитаних вважають, що США повинні мати малу ролю у світових справах (28 відс. республіканців, 29 відс. незалежних і 22 відс. демократів погоджуються. Ще 7 відс. опитаних вважають, що США не повинні грати ніякої ролі у світових справах (10 відс. республіканців, 9 відс. незалежних і 3 відс. демократів). („www.gallup.com“)

Втрати Росії на війні в Україні

ВАШІНҐТОН. – Центр для стратегічних та міжнародних студій (CSIS) у Вашінґтоні обчислив, що впродовж першого повного року війни в Україні Росія, правдоподібно, понесла 60,000-70,000 смертельних жертв. Якщо включити всіх вбитих, поранених і пропавших безвісти бійців, то втрати сягають 200,000-250,000. Ці числа незначно перевищують оцінки західних урядів, що ґрунтовані на їхніх розвідувальних даних. Коли минулого року розвідувальні кола США звітували Конґресові напередодні війни, вони оцінювали, що загинуть 25,000-50,000 цивільних українців. Досі жертв є приблизно 8,000. Вони також вважали, що війна буде короткою, і Росія втратить 3,000-10,000 бійців. Ніхто не уявляв собі, що Росія принесе в жертву цілу армію впродовж одного року. („The Economist“)