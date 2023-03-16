АМЕРИКА І СВІТ

Повітряний удар над Чорним морем

ВАШІНҐТОН. – Російський бойовий літак-винищувач 14 березня зачепив безпілотник США над Чорним морем, внаслідок чого безпілотник Reaper MQ-9, впав у воду. Вашінґтон назвав це „зухвалим порушенням міжнародного права”, бо безпілотник перебував у міжнародному повітряному просторі. Москва заперечує, що її літак зачепив безпілотник, кажучи, що безпілотник впав під час маневрів. Державний департамент США викликав посла Росії, щоб висловити йому протест. Европейське командування США заявило, що два російські винищувачі Су-27 „провели небезпечне й непрофесійне зближення” спостерігального безпілотника США. Білий Дім сказав, що США і надалі будуть переводити свої розвідувальні лети в реґіоні. („Associated Press”)

Білий Дім пояснив підтримку України

ВАШІНҐТОН. – Три причини, чому для американців важливо і далі допомагати Україні, назвав під час зустрічі з пресою 7 березня у Білому Домі координатор для стратегічної комунікації при Раді національної безпеки США Джан Кірбі. Він відповідав на прохання журналіста пояснити американським виборцям, які „не повністю або не чітко розуміють, чому для Сполучених Штатів важливо так активно бути залученими до війни в Україні”. Він порекомендував послухати виступ Президента Джо Байдена у Варшаві, де він „дуже чітко й переконливо пояснив, чому Україна має значення і ця війна має значення”. Перше, „це війна за незалежність, за законне право існувати як країна. Якщо якась нація на плянеті розуміє суть цього, то це саме Сполучені Штати Америки, тому що нам довелося боротися за свою незалежність принаймні двічі. І нам потрібна була іноземна допомога”. Далі Джо Кібрі назвав ґльобальний неґативний вплив, який скоює війна Росії проти України у світі. Він порадив „подивитися загалом на економічний ефект [дій Росії], на [спричинену війною] продовольчу незахищеність ґльобального півдня і країн середнього достатку, дефіцит продуктів харчування, енерґетичну незахищеність“. Насамкінець він назвав вплив зброї Володимира Путіна на світ. За його словами, якщо партнери „складуть руки” і просто дозволять В. Путінові „отримати те, що він хоче”, – захопити Україну, то на цьому він не зупиниться. „Якою буде його наступна ціль? – запитав Джо Кірбі. – І скільки ще грошей та крови, зокрема американської крови, це потягне за собою?” Раніше Джо Кірбі заявляв, що США мають за мету притягнути В. Путіна до відповідальности й забезпечити Україні допомогу в безпековій, економічній і гуманітарних сферах. („Голос Америки”)

Дзвінок для збудження ізоляціоністів

ВАШІНҐТОН. – Найстарший за посадою член Сенатського комітету для збройних сил Раджер Вікер (республіканець з Місісіпі) заявив 14 березня, що удар того дня над Чорним морем, в якому російський винищувач спричинив падіння у воду безпілотника США, повинен бути „дзвінком для пробудження ізоляціоністам”. Р. Вікер гостро розкритикував Москву за цей інцидент, але також „кинув камінчик” у політиків його партії, які закликають до меншої ролі США у війні Росії з Україною. „Цей інцидент вказує, що Володимир Путін є супротивником, – сказав сенатор. – І повинен стати дзвінком для збудження ізоляціоністів в Америці, що це є в наших національних інтересах трактувати Путіна як загрозу, якою він дійсно є”. Днем раніше на телестанції „Fox News” губернатор Фльориди Рон ДеСантіс сказав, що „подальше вплутування в територіяльну суперечку між Україною і Росією” не є необхідним для американських національних стратегічних інтересів. Деякі республіканські колеґи Р. Вікера, такі як Марко Рубіо (з Фльориди) й Ліндзей Ґрем (з Південної Каролайни), також розкритикували Р. ДеСантіса. Р. Вікер додав, що В. Путін хоче, „щоб інциденти, як ці, віддалили США від підтримки України і запобігли нашим намаганням завернути його деструктивну політику”. Голова сенатської більшости Чак Шумер (демократ з Ню-Йорку) також засудив цей вчинок Росії і підкреслив, що США надалі проводитимуть розвідувальні лети над Чорним морем. („Washington Examiner”)

Польща перестерігає пацифістів

ВАРШАВА. – Польський комісар для безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин 11 березня звинуватив російську пропаґанду, що вона використовує фальшивий пацифізм для просування своїх інтересів. Він вказав, як російські ЗМІ підтримують европейські пацифістичні рухи, які закликають до перемир’я нібито з гуманітарних причин. Одначе, це є просто тактика Москви, щоб тимчасово зробити павзу, а відтак розпочати нові воєнні дії. („Kyiv Post”)

Чи потрібна ревакцинація від вірусу?

ВАЛТГЕМ, Масачусетс. – Найбільш поширений і поважний медичний журнал у світі „Ню Інґленд Джорнал оф Медисін” опублікував статтю 11 січня відомого експерта вакцин д-ра Пола Офіта. Автор є директором Центру для освіти з вакцин у Дитячому шпиталі у Філядельфії, членом дорадчого комітету Управління продовольства й медикаментів (FDA) і одним з винахідників ротавірусної вакцини. Д-р П. Офіт вказав на дані, зібрані вірусологами Колюмбійського університету та Гарвардської медичної школи, які показують, що нові вакцини проти коронавірусу не є більш ефективними від тих, які більшість людей вже отримали проти цієї трирічної пандемії. Нові вакцини можуть допомогти особам з ослабленим імунітетом. Автор закликає Центри контролі захворювань (CDC) не включати до свого обліку госпіталізованих на коронавірус осіб, які є в шпиталі з інших причин, і лише випадково мають коронавірус у своєму організмі. („Time”)

Губернатор виступив проти кари смерти

ГАРІСБУРҐ. – Новообраний демократичний губернатор Пенсильванії Джош Шапіро не підпише жодних смертних вироків. У своїй заяві 16 лютого він закликав Генеральну асамблею ліквідувати смертну кару. Пенсильванія є одним з 27-ох стейтів, які дозволяють на кару смерти. Стейтовий сенат є в руках республіканців, а Палата – у демократів. Попередній губернатор, демократ Том Волф, наклав мораторій на смертну кару в 2015 році. Останній смертний вирок виконано в 1999 році за республіканського губернатора Тома Риджа. („NBC News”)

Нобелівський лавреат засуджений на 10 років

МІНСЬК. – Білоруський суд засудив одного з лавреатів Нобелівської премії миру 2022 року до 10 років тюрми. Вирок суду 3 березня Алесеві Беляцькому і трьом його колеґах був відповіддю на масові протести в 2020 році, спричинені виборами, які дали авторитарному президентові Олександрові Лукашенку новий термін на посаді. Він знаний як „останній диктатор в Европі” і править Білоруссю від 1994 року. Понад 35 тис. осіб були заарештовані під час демонстрацій проти О. Лукашенка, який є довголітнім союзником Володимира Путіна і підтримує його вторгнення в Україну. Колеґи А. Беляцького отримали 7-9 років ув’язнення. У своєму останньому слові він закликав владу „припинити громадянську війну в Білорусі”. Провідник білоруської опозиції у вигнанні Світлана Тихановська назвала вирок „жахливим”. Міністер закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сказала, що процес проти цих демократичних активістів був „фарсом”, і закликала режим звільнити понад 1,400 політичних в’язнів. За 121 років існування Нобелівських премій, А. Беляцький є четвертим лавреатом, котрий отримав премію в ув’язненні. („Associated Press”)

Уряд заборонив аґенціям ТікТок

ВАШІНҐТОН. – ТікТок, створена в 2016 році інтернетна плятформа соціяльних медій, є популярною серед молоді, яка часто виставляє на ній свої короткі відео. Білий Дім 27 лютого видав розпорядження всім федеральним аґенціям, щоб вони протягом 30 днів позбулися цієї плятформи на всіх федеральних пристроях. Причиною є те, що власником ТікТок є китайська компанія, яка є під контролею Комуністичної партії Китаю. Побоюючись, що чутливі урядові дані можуть потрапити до рук Пекіну, Білий Дім раніше заборонив ТікТок на своїх пристроях. („NBC News”)