АМЕРИКА І СВІТ

Українські бойові пілоти у США

ТУСОН, Арізона. – США працюють з українськими бойовими пілотами, щоб встановити як довго буде навчити їх літати на бойових літаках „F-16”. Про це сказали 6 березня три достовірні джерела телеаґенції новин „CNN”. Аґенція „NBC news” повідомила 4 березня, що два українські пілоти навчаються в Тусоні з Повітряною національною ґвардією Арізони. Згідно з одним джерелом, ще 10 пілотів можуть прибути на навчання. Україна наполегливо просить США надати їй бойові літаки „F-16” для оборони проти російських ракет та атак безпілотників. Раніше Президент Джо Байден відповів коротким „ні” на запит, чи США дадуть „F-16” Україні. Заступник міністра оборони з питань політики Колін Кагл сказав 7 березня Конґресовому комітетові у справах збройних сил, що навчання пілотів бере 18 місяців й буде надмірно коштовним. Конґресмен республіканець Майкл МекКовл з Тексасу, який є новим головою Конґресового комітету для закордонних справ, сказав 26 лютого на програмі телеаґенції новин „ABC News”, що багато високопоставлених військових урядовців, включно головнокомандувачем, підтримують надання Україні „не лише „F-16”, але й далекосяжну артилерію, щоб знищити іранські безпілотники в Криму”. („CNN”)

Жалюгідний стан шкіл в Балтиморі

БАЛТИМОР. – Стейтовий департамент освіти Мериленду 6 лютого оприлюднив приголомшуючу статистику про стан публічних шкіл в Балтиморі. Лише 7 відс. учнів у 3-8 клясах мали задовільний рівень знання математики: це були найгірші висліди на цілий стейт. Що гірше, у 23-ох міських школах (зі 150) не було жодного учня (із 2,000 учнів, що здали стейтовий іспит), який би задовільно знав математику. Три інші школи, які теж не мали жодного учня із задовільними знаннями, не були включені: одна є для ув’язнених, а дві інші – для учнів з вадами. Додатково, у 20 інших школах лише один або два учні виказали задовільне знання з математики. У середніх школах міста 77 відс. студентів читають лише на рівні початкової школи. У 2022 році мешканці Балтимору заплатили 1.6 млрд дол. шкільного податку. Це виносить 21 тис. дол. на одного учня. („Fox News”)

Папа обмежує латинську Службу Божу

ВАТИКАН. – Папа Франциск вже втретє обмежив відправи Служби Божої латинською мовою. У новому леґальному декреті з 21 лютого вказується, що Апостольська столиця мусить дати дозвіл на всі нові відправи Служби Божої в старому обряді Римокатолицької Церкви. Всі прохання від єпископів для відправи в традиційному обряді мусять йти до Ватиканського літургійного бюра, яке очолює британський Кардинал Артур Роче. У 2021 році Франциск повторно наклав обмеження на відправу Служби Божої, які полегшив в 2007 році його попередник Бенедикт ХVІ. Відтак бюро А. Роче виразно зазначило, що забороняється уділення деяких Святих тайн в старому обряді. („Associated Press”)

Музей забрав цитату науковця

ГАНТСВІЛ, Алабама. – Єврейська нюйоркська інтернет публікація „The Forward” повідомила 6 лютого, що музей в Гантсвілі, який пов’язаний зі славною інституцією Смитсонієн, усунув панель з цитатою визначно науковця Вернера фон Брауна, який працював для Німеччини під час Другої світової війни. Після війни США таємно спровадили його та інших науковців, які відтак розвинули дуже успішну космічну програму США. В. фон Брауна називають „батьком космічних подорожей”. Музей у Гантсвілі називається Космічним й ракетним центром США і він мав великий панель з його цитатою: „Ракета звільнить чоловіка з його залишених ланцюгів – ланцюгів земного тяжіння, які ще в’яжуть його до цієї плянети. Вона відкриє йому ворота небесні”. У січні музей забрав бюст В. фон Брауна після того, як „The Forward” опублікував статтю про співпрацю науковця з нацистами. („The Forward”)

Звідки взявся коронавірус?

ВАШІНҐТОН. – Департамент енерґії США прийшов до висновку з „низьким рівнем впевнености”, що коронавірус „правдоподібно” розпочався витоком з лябораторії у Вугані, в Китаї. Цей засекречений звіт був даний законодавцям на Комітетах розвідки в Палаті Представників і Сенаті. Про це сказали два достовірні джерела телеаґенції новин „NBC News”. Ця новина вперше з’явилася 26 лютого в газеті „Вол Стріт Джорнал”. Розвідувальні кола не змогли прийти до одностайного висновку. Департамент енерґії є одним з 18 урядових департаментів та аґенцій, які творять розвідувальні кола США. Сенатор-республіканець Ден Салівен з Аляски закликав до „обширних публічних слухань”, якщо розвідувальні кола США встановили, що коронавірус витік з китайської лябораторії. Виступаючи 26 лютого на програмі „NBC News” „Зустріч з пресою”, він сказав: „Подумайте про те, що щойно пройшло за останні три роки – одна з найбільших пандемій за ціле століття. І багато доказів, що воно приходить з Китаю”. Китай заперечує таку причину коронавірусу. В Палаті представників республіканці розпочали своє розслідування причин виникнення коронавірусу. Радник президента в справах національної безпеки Джейк Салівен сказав того дня, що „немає точної відповіді” з розвідувальних кіл США про початки коронавірусу. („NBC News”)

Чемпіонка з тенісу – українка

ОСТІН. – Українка Марта Костюк 5 березня виграла турнір Світової тенісової асоціяції (WTA), який відбувся в Остіні, Тексас. 20-літня М. Костюк перемогла у фіналі 22-літню Варвару Ґрачову вислідом 6-3, 7-5. Після перемоги вона привітала публіку, яка оплескувала її, але не подала руки В. Ґрачовій. На турнірі в Австралії в січні М. Костюк заявила, що вона не подаватиме руки жодним російським чи білоруським опонентам. Під час презентації трофея вона присвятила свою перемогу Україні та всім людям, які воюють та гинуть тепер. Це вперше від 2021 року, коли турнір WTA виграла Еліна Світоліна, українка знов його виграла. („Business Insider”)

У Франції поширюється страйк

ПАРИЖ. – Загальнонаціональний страйк у Франції проти заплянованої пенсійної реформи, що призвів до серйозних перебоїв у залізничному сполученні й поставках палива, а також закриття шкіл 7 березня, перенісся і на 8 березня, в той час, як профспілки активізували свою кампанію, щоб змусити уряд змінити непопулярну політику. Уряд президента Еманюеля Макрона сподівається, що його плян щодо підвищення пенсійного віку на два роки – до 64 років – буде ухвалений парляментом до кінця місяця. Французькі профспілки заявили, що цього разу будуть масові страйки, які можуть тривати кілька днів, принаймні в деяких секторах. За даними поліції, понад мільйон людей вийшли на марші в країні 7 березня, що стало одним із найбільших протестів за десятиліття. Поліція застосувала сльозогінний газ у Парижі, невеликі сутички також відбулися в західному місті Нант, але понад 260 публічних віч, організованих профспілками по всій країні, були переважно мирними. Пенсійна реформа – одна з передвиборчих обіцянок Е. Макрона. Уряд повинен був закінчити роботу над реформою на початку 2020 року, але в березні того року Е. Макрон зупинив всі реформи через коронавірусну пандемію. У 1995 році загальний страйк через пенсійну реформу паралізував транспортну систему Франції майже на три тижні, що змусило владу змінити свої пляни. (Радіо Свобода)

Сумний стан шкіл в Ілиной

СПРІНҐФІЛЬД, Ілиной. – Стейтова рада освіти 14 лютого оприлюднила невеселу статистику про стан публічник шкіл в стейті Ілиной. У 30 школах (22 з них у Чикаґо) жоден студент не читає задовільно. А в математиці у 53-ох школах жоден учень не має задовільного рівня знань. У середній школі „Spry Community Links” в Чикаґо жоден учень не вміє ні читати, ані не знає математику на відповідному до своєї кляси рівні. Але мешканці міста платять шкільних податків понад 35 тис. дол. річно на одного учня. („The Boston Globe”)