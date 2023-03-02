АМЕРИКА І СВІТ

Росія перебила хвилину мовчанки

НЮ-ЙОРК. – Посол Росії в ООН Василій Небензя повторно стукав у свій мікрофон і перервав хвилину мовчанки за „жертв аґресії” війни в Україні. Міністер закордонних справ України Дмитро Кулеба 24 лютого звернувся до членів Ради безпеки ООН, щоб вони встали і вшанували хвилиною мовчанки тих, хто загинув у першу річницю вторгнення Росії в Україну. Після того як вони встали, В. Небензя попросив слова, і всі посідали. Він сказав, що рада повинна вшанувати „всіх жертв того, що сталося в Україні, починаючи від 2014 року”. Відтак посол встав і жестом закликав інших встати. Але ніхто не встав аж поки він не скінчив говорити. Щойно тоді всі повставали, щоб закінчити перервану хвилину мовчанки. („Business Insider”)

Генсек НАТО закликає допомогти Україні

БРЮСЕЛЬ. – Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ з нагоди зустрічей 14-15 лютого у Брюселі закликав союзників пришвидшити постачання зброї українцям на тлі спроб Росії вести нові наступальні операції на сході України. Збройна допомога Україні була головною темою нарад міністрів оборони 30 країн НАТО, а також зустрічі з представниками ще приблизно 20 країн-учасниць Міжнародної контактної групи оборони України. „Ключові ресурси, такі як боєприпаси, пальне і запасні частини повинні прибути в Україну до того, як Росія зможе перехопити ініціятиву на полі бою”, – сказав Є. Столтенберґ, додавши, що „швидкість врятує життя”. За його словами, „ми вже бачимо початок” наступу, для якого, згідно з неодноразовими застереженнями західних представників, Росія мобілізовувала сили впродовж минулих місяців. Керівник НАТО зауважив, що Москва має гіршу технологію і гірше підготовлених вояків, але російське командування, за його словами, „готове зазнавати більших втрат”, а українці можуть протиставити цьому краще командування, навчання, технологію та кращу систему постачання. „На війні в Україні витрачається величезна кількість боєприпасів, і їхня кількість у союзників зменшується. Теперішній рівень використання Україною боєприпасів у багато разів перевищує рівень виробництва”, – застеріг генсекретар. Він заявив, що країни НАТО й партнери мають можливість збільшувати виробництво боєприпасів та військового спорядження. („Голос Америки”)

Хто творить Конґрес США?

ВАШІНҐТОН. – Дослідчий інститут „Пю Рісирч Сентер” 7 лютого оприлюднив статистику про те, що новий 118-ий Конґрес є найбільш різноманітним в історії країни. Чверть законодавців (133 особи) не є білошкірими. Це включає 28 відс. членів Палати представників, і 12 відс. Сенату. Для порівняння, новий 79-ий Конґрес в 1945 році мав лише 1 відс. небілошкірих. Число жінок в теперішнім Конґресі є найвищим в історії – 153 жінки (128 в Палаті й 25 в Сенаті), які творять 28 відс. Конґресу. 17 членів Палати і один член Сенату не є уродженцями США. („www.pewresearch.org”)

Болгарія не пошле війська в Україну

СОФІЯ. – Міністер оборони Болгарії Дімітар Строянов заперечив 20 лютого в інтерв’ю на телевізійному каналі „bTV”, що Болгарія пошле війська в Україну. Він сказав, що „Болгарія вишле інструкторів до Німеччини й Польщі, згідно з рішенням нашої Національної асамблеї”. Це рішення дозволяє на участь країни у Місії ЕС військової допомоги Україні. Міністер додав, що „найсильніші союзники” Болгарії відповіли на його запитання, що вони не можуть надати Болгарії західню зброю на місце російської зброї, яку Болгарія потенційно могла б вислати в Україну. Національна асамблея Болгарії 1 лютого ухвалила резолюцію про визнання Голодомору в Україні 1932-1933 років геноцидом і засудження тих, хто скоїв цей злочин. Резолюцію прийнято голосами 134-26. („BTA”)

Болтон похвалив Байдена

НЮ-ЙОРК. – Колишній радник президента в справах національної безпеки США Джан Болтон 23 лютого похвалив Президента Джо Байдена за його рішення збільшити число вояків США на Тайвані, але сказав, що „ми можемо зробити більше”. Дж. Болтон, який був радником колишнього Президента Дональда Трампа сказав це під час інтерв’ю для ню-йоркської радіостанції „WABC”. Дж. Болтон сказав, що „нашою метою не є виграти війну, яку Китай розпочне; нашою метою є стримати Китай від того”. Газета „Вол Стріт Джорнал” повідомила, що США в короткому часі вишлють 100-200 вояків на Тайван, збільшуючи вчетверо число своїх військ на острові. Дж. Болтон, який також був послом США до ООН, підкреслив, що Китай пильно спостерігає за розвитком війни в Україні. „Вони дивляться на те, що ми робимо в Україні, щоб оцінити чи ми справді можемо оборонити, надати зброю українцям обороняти себе достатньо, – він сказав. – Вони розраховують, що якщо Сполучені Штати не можуть згуртувати Европу в обороні европейської країни, на яку напала Росія, то що вони зроблять, якщо Китай нападе на Тайван чи острови в Східньокитайському морі?”. Тайван також пильно стежить за війною в Україні. Після недавньої візити до цієї країни-острова конґресмен Майк Ґелеґер – республіканець з Вискансину, який очолює недавно створений Вибраний комітет у справах Китаю, сказав у інтерв’ю газеті „Вашінґтон Пост”, що „майже кожен тайванський урядовець”, з яким він зустрічався, вказував на російський напад на Україну як „заклик до зброї” для Тайвану. („The Hill”)

Сенат об’єднаний в обороні свободи

МЮНХЕН. – Провідник сенатської більшости демократ Чак Шумер з Ню-Йорку виголосив промову на Мюнхенській конференції безпеки 17 лютого. Ч. Шумер підкреслив, що має підтримку понад 30-ох своїх колеґ-сенаторів, включно з провідником сенатської меншости республіканцем Мич МекКанелом з Кентакі. „Відколи російський президент Володимир Путін розпочав своє нелеґальне, неспровоковане й дестабілізуюче вторгнення в Україну, Сенат виконує провідну ролю, показуючи, що Америка дотримається свого зобов’язання підтримати й обороняти демократію проти автократичних режимів, – сказав Ч. Шумер. – Клянусь народові України, що Сенат США не покине нашого зобов’язання бути разом у цей час війни. Я горджуся тим, що Сенат з двопартійною підтримкою схвалив 113 млрд дол. військової, економічної та гуманітарної допомоги Україні минулого року”. Він додав, що „російська перемога в Україні не доведе до миру, але до ще більшої російської войовничости. Ми не можемо іґнорувати того, що вчить історія: угодівство лише збільшує силу автократів”. („The Washington Post”)

Немає доказів зловживання зброєю

ВАШІНҐТОН. – США не знайшли жодних доказів того, що зброю, яку вони надали Києву, було знайдено за межами України, заявила помічник секретаря оборони США з питань міжнародної безпеки Селест Валландер. „Натомість ми бачимо як українські підрозділи на передовій лінії ефективно застосовують військову допомогу щодня на полі бою”, – сказала вона підкомітетові з питань оборони Палати представників 28 лютого. За її словами, США застосовували практику підзвітности для бойових умов, щоб уникнути ризику незаконного перенаправлення. Високопосадовець Пентагону генерал-лейтенант Даґлас Сімс заявив, що немає жодних повідомлень про зникнення зброї з України. Повідомлення про нібито неналежне використання Україною західньої військової допомоги з’являються періодично, але жодного разу не були підтвердженими. (Радіо Свобода)