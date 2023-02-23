АМЕРИКА І СВІТ

Китай допомагає Росії у війні

ВАШІНҐТОН. – США думають, що Китай надає Росії нелетальну військову допомогу. 18 лютого ознайомлені з цією справою високопосадовці США не подали деталей, але висловили турботу президентської адміністрації стосовно того, що Китай застановляється над постачанням Росії летальної допомоги. Представник Національної ради безпеки відмовився від коментрів, а Посольство Китаю не відповіло на запит про це. У відповідь на запит аґенції новин „Блумберґ” представник Міністерства закордонних справ Китаю сказав, що „США не є кваліфіковані давати накази Китаєві”. У перших тижнях після нападу Росії на Україну найвищі урядовці США включно з Президентом Джо Байденом перестерегли Пекін не надавати матеріяльної допомоги Москві, бо це потягне за собою наслідки. Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся 18 лютого після Мюнхенської конференції безпеки з найвищим китайським дипломатом Ванґ Ї. Згідно з достовірними джерелами, ця справа була „необхідною темою розмови”. Минулого місяця „Блумберґ” і „CNN” повідомили, що США виставили докази Пекінові, що китайські компанії надають нелетальну допомогу Москві для війни. Тепер США кажуть, що сам китайський уряд надає цю допомогу. („NBC News”)

За кулісами подорожі Байдена

ВАШІНҐТОН. – Президент Джо Байден відбув несподівану подорож до Києва 20 лютого, незважаючи на протести Секретної служби й Пентагону. Білий Дім видав заяву до преси, в якій сказано, що метою візити було „підтвердити наше непохитне й неухильне зобов’язання до демократії, суверенности й територіяльної цілісности України”. Подорож розпочалася о 3:30 год. ранку 19 лютого і трималася в суворій таємниці аж поки президент не з’явився в Києві. Джо Байден полетів не президентським літаком, але звичайним літаком Військово-повітряних сил. Подорож включала зупинку в Німеччині для дозаправлення паливом, дальший лет до Жешува у Польщі, відтак потягом до Києва. Президентський почет був дуже обмежений, а журналістів було тільки два – замість звичайних 13. Білий Дім повідомив Росію про візиту президента „кілька годин наперед”. Під час перебування Джо Байдена в Києві військово-розвідувальні літаки США пильно спостерігали Київ з польського повітряного простору. Після розголошення візити прем’єр Японії Фуміо Кушуда оголосив додаткову допомогу Україні на суму 5.5 млрд дол. Німецький уряд похвалив цю поїздку, а Туреччина оголосила, що не буде більше експортувати до Росії матеріяли, які можуть допомогти їй у війні з Україною. („Time”)

Новий землетрус в Туреччині та Сирії

СТАМБУЛ. – 20 лютого новий землетрус потужністю 6.4 балів спричинив смерть шістьох осіб в Туреччині і двох у Сирії, а майже 500 осіб зазнали поранення. Це додало до трагедії в цьому реґіоні, що сталася 6 лютого, коли понад 47 тис. осіб загинули від могутнього землетрусу потужністю 7.8 балів в південосхідній Туреччині та північнозахідній Сирії, вздовж кордону між обома країнами. Це був одним з найсильніших землетрусів у цьому реґіоні за останніх 100 років. („Reuters”)

Протести у Франції проти реформ

ПАРИЖ. – Майже 1 млн демонстрантів вийшли 12 лютого на вулиці великих міст країни проти пенсійних реформ, запропонованих урядом. Це вже була четверта тура протестів, які охопили Францію від 19 січня. Президент Еманюель Макрон, який був переобраний у квітні 2022 року, наставлений дотриматись своєї передвиборчої обіцянки запровадити в країні пенсійну реформу. Серед 38 країн-членів Організації для економічного співробітництва й розвитку Франція є серед тих, чиї робітники найдовше перебувають на пенсії. Тепер уряд хоче підвищити мінімальний вік на повну державну пенсію від 62 до 64 років. („Associated Press”)

Росія зупиняє участь в ядерному договорі

МОСКВА. – Президент Росії Володимир Путін оголосив 21 лютого, що Москва зупиняє свою участь в ядерному договорі для скорочення стратегічних наступальних озброєнь, знаного як „New START”. Договір ориґінально увійшов в силу у лютому 2011 року. У 2021 році він був продовжений до лютого 2026 року. Причиною свого рішення В. Путін назвав звинувачення, що США та їхні партнери в НАТО оголосили за свою мету поразку Росії в Україні. Він підкреслив, що Росія не відходить від цього договору між обома країнами, але зупиняє свою участь. Він також вказав на ядерні озброєння Британії та Франції, які не підлягають договорові. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ висловив жаль щодо цього кроку Росії. Восени 2022 року Москва відмовилась надати США дозвіл для інспекції озброєнь Росії, хоч договір дозволяє на обопільну інспекцію озброєнь. Державний департамент США підкреслив, що ніщо не заважає російській стороні інспектувати американські озброєння. В. Путін також сказав, що Росія відновить ядерні випробування, якщо США зроблять це першими. („Associated Press”)

Росія скоїла злочини проти людяности

МЮНХЕН. – Віце-президент США Камала Геріс виступила 18 лютого на Мюнхенській конференції безпеки. Вона сказала, що США формально встановили, що Росія скоїла злочини проти людства в Україні. „Від перших днів цієї неспровокованої війни ми були свідками як російські військові беруть участь в страшенних жахіттях та воєнних злочинах, – вона сказала. – Ми переглянули докази, ми знаємо правові стандарти, і немає сумніву: це є злочини проти людяности”. К. Геріс вказала на вбивства цивільних осіб у театрі в Маріюполі, напад на пологовий шпиталь, масові депортації українських дітей, розповсюджене ґвалтування та тортури й вбивства цивільних осіб. Державний секретар США Ентоні Блінкен того дня видав заяву, кажучи, що він встановив, що російські війська скоїли злочини проти людяности. „Ми зарезервовуємо встановлення злочинів проти людяности для найкричущіших злочинів, – він сказав. – Це встановлення підкреслює приголомшуючі маштаби людських страждань, завданих Москвою для українського цивільного населення”. США створили фонд на 30 млн дол. для документації та притягнення до судової відповідальности за воєнні злочини в Україні. Днем раніше на конференції виступав провідник сенатської меншости республіканець Мич МекКанел. Він сказав, що провідні республіканці зобов’язуються надавати гроші й зброю Україні. („The Wall Street Journal”)

Учні публічних шкіл відстають

ВАШІНҐТОН. – Майже половина учнів публічних шкіл США в цьому академічному році поважно відстає від потрібного рівня знань. Ці дані оприлюднив 9 лютого Національний центр для освітньої статистики. У звіті йдеться, що 49 відс. учнів відстають принаймні в одному академічному предметі. Перед пандемією це число пересічно було 36 відс. Аналітики вказують, що, без сумніву, пандемія, яка спричинила відсутність учнів у школах, вплинула на це погіршення. Найбільше учні відстають з англійської мови й математики. („Bloomberg News”)

Новий шеф штабу Білого Дому

ВАШІНҐТОН. – Президент Джо Байден оголосив 27 січня, що новим шефом штабу Білого Дому буде Джеф Зієнц. 56-літній Дж. Зієнц має довголітній досвід у Вашінґтоні, працюючи директором Бюра управління й бюджету (OМB), а потім Національної економічної ради (NEC) за адміністрації Барака Обами. Джо Байден узяв його до своєї перехідної команди після виборів у листопаді 2020 року, а відтак призначив його координатором боротьби з коронавірусом. Він залишив цю посаду в квітні 2022 року і перейшов працювати в ділянці інвестицій. Він є шостим євреєм на посаді шефа штабу Білого Дому, замінивши свого попередника, теж єврея Рона Клайна. („The Times of Israel”)