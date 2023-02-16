АМЕРИКА І СВІТ

Чому Польща допомагає Україні

ВАРШАВА. – Прем’єр Польщі Матеуш Мора­вєцький сказав 11 лютого, що „ми допомагаємо Україні, бо майбутність наших східніх сусідів залежить від того, як наше майбутнє виглядатиме; ми робимо більше, ніж інші, бо ми маємо більшу ставку, ніж інші, і можемо втратити більше, ніж інші”. Прем’єр згадав про надзвичайну зустріч на вершинах Европейської ради, на якій був присутній Президент України Володимир Зеленський. М. Моравєцький пригадав, що недавно Україна отримала статус кандидата на членство в Европейському союзі. „Це є великий успіх, але ми не можемо зупинятися на половині дороги. Україна тепер платить величезну ціну кров’ю, стараючись відірватися з-під чобота Росії. Подіями на Майдані в Києві вона встановила шлях до ЕС, і ця візія вступу до ЕС спонукує українців триматися на цій надзвичайно тяжкій та небезпечній дорозі”, – сказав він. Прем’єр додав, що „найважніша річ тепер є втримання европейської єдности й рішучости у підтримці охоронців України, ми розбудили Захід, і тепер не можемо дозволити йому знову заснути”. („PAP”)

Везли контрабанду до Росії

БРУКЛІН. – Федеральний уряд виніс обвинувачення у суді для Східньої округи Ню-Йорку проти сімох осіб у США за контрабанду американського військового обладнання до Росії. Головну ролю відігравав 35-літній громадянин Ізраїля Алексєй Брайман, уродженець Києва, а тепер мешканець Ню-Гемпширу. Це була міжнародна змова для нелеґального експорту американського приладдя до Росії через Естонію, Фінляндію, Німеччину й Гонґ-Конґ. Серед обвинувачених, окрім Браймана, – 41-річний громадянин США Вадим Єрмоленко з Ню-Джерзі, громадяни Росії Євген Грінін (44 роки, Москва), Олексій Іполитов (57 років, Москва), Світлана Скворцова (41 рік, Москва), Борис Лівшиць (52 роки, Санкт-Петербурґ) та Вадим Конощенок (48 років, Санкт-Петербурґ), якого підозрюють, що він є офіцером російської розвідки. Прокурори сказали 13 грудня 2022 року, що всі обвинувачені порушували санкції, які США наклали на Росію за вторгнення в Україну в 2014 і 2022 роках. Генеральний прокурор США Мерік Ґарленд заявив, що „Департамент юстиції продовжуватиме рішуче впроваджувати економічні санкції та експортну контролю проти тих, хто уможливлює російському урядові надалі вести свою несправедливу війну в Україні”. („CBS News”)

Росія хоче ракети з Ірану

НЮ-ЙОРК. – Росія хоче отримати від Ірану значне число балістичних ракет, а в заміну пропонує Іранові „безпрецедентну” військову підтримку. Це сказала репортерам Постійна представниця Об’єднаного Королівства до ООН Барбара Вудвард після засідання Ради безпеки 9 грудня 2022 року. Вона не подала специфічних деталей цієї військової та технічної підтримки, але високопосадовці адміністрації Президента Джо Байдена сказали телеаґенції „NBC”, що це включає системи повітряної оборони й гелікоптери. Минулого року іранські пілоти їздили до Росії, щоб навчитися керувати бойовими літаками Су-35, а російські військові їздили до Ірану, щоб навчитися оперувати вибуховими безпілотниками. Раніше директор Національної розвідки Авріл Гейнс сказала, що Росія у війні з Україною зуживає склади своєї амуніції швидше, ніж може поповнювати їх. („Business Insider”)

Швайцарія відмовила Еспанії у допомозі

ЦЮРІХ. – Швайцарський уряд повідомив 10 лютого, що він відкинув прохання Еспанії, щоб дозволити їй експортувати зенітні гармати швайцарського виробництва до України. Мадрид звернувся з цим проханням у січні, щоб дозволити на експорт двох 35-мм гармат Україні. Раніше, Швайцарія відмовила подібним проханням Данії та Німеччини, які хотіли вислати броньовані авта та амуніцію швайцарського виробництва на поміч Україні у війні з Росією. („Reuters”)

США: Країни можуть самі допомагати

ВАШІНҐТОН. – Яка-небудь країна може самостійно вирішувати чи передати західні бойові літаки Україні, сказав координатор для стратегічної комунікації при Раді національної безпеки США Джан Кірбі 10 лютого. Раніше Прем’єр-міністер Великої Британії Ріші Сунак сказав, що Об’єднане Королівство вже цієї весни навчатиме українських пілотів оперувати стандартними бойовими літаками НАТО. („The Kyiv Independent”)

У Нікараґуа засудили священика

МАНАҐУА, Нікараґуа. – Диктаторський режим Президента Данієла Ортеґи заарештував католицького священика Оскара Брнавідеза Давілю ще в серпні 2022 року, звинувачуючи його в „конспірації” проти держави. 17 січня суд визнав його винним у „змові з метою підриву національної безпеки й суверенітету” та „розповсюдженні фальшивих новин”. Йому загрожує вісім років ув’язнення. О. Давіля є парохом в дієцезеї Сюна. Після арешту його тримали в Директораті юридичної допомоги (DAJ) – горезвісній тюрмі Манаґуа. Дієцезія видала заяву після його арешту, прохаючи молитися за нього. Оборонці О. Давілі кажуть, що його єдиним „злочином” були думки, висловлені в соціяльних мережах. Досі марксистський режим висунув обвинувачення у „змові” проти дев’ятьох священиків, включно з єпископом Матаґальпи Роляндом Альварезом, у справі якого відбулося слухання 10 січня, на якому вирішено передати його справу до суду. („Catholic News Agency”)

Підлітки й соціяльні мережі

ВАШІНҐТОН. – Головний хірург США Вівек Мирті заявив, що 13-літні підлітки є замолодими, щоб долучатися до груп у соціяльних мережах. Він це сказав 29 січня на програмі „Newsroom” телеаґенції „CNN”. Твітер, Фейсбук, Інстаґрам та інші плятформи соціяльної мережі дозволяють 13-літнім долучитись до їхніх груп. Коментарі В. Мирті співзвучні з висловленими в Конґресі США занепокоєннями щодо популярної соцмережі „ТікТок”, її зв’язків з Комуністичною партією Китаю, потенційною небезпекою для дітей та використання їхніх даних в інтернеті. „ Практично всі продукти у моїй хаті, які ми купуємо і вживаємо, мають якогось роду безпекові ґарантії, коли їх продають. Назагал, це не можна сказати щодо соціяльних мереж”, – сказав головний хірург. („The Hill”)

Вшанували героя через 70 років

САН-ДІЄҐО. – Лейтенант у відставці Військово-морських сил США Ройс Віліямс отримав друге найвище відзначення ВМС – Хрест ВМС. На церемонії в Сан-Дієґо 20 січня були присутніми численні члени Збройних сил США та ветерани. Секретар ВМС Карльос Дель Торо вручив це високе відзначення Р. Віліямсові за його героїзм 18 листопада 1952 року. Того дня у півгодинному повітряному бою над Корейським півостровом Р. Віліямс збив чотири російські „МіҐи”. Досі ніхто не зміг повторити цей подвиг. Після того як Р. Віліямс приземлив свій сильно пошкоджений літак на борт корабля ВМС, він повинен був присягнути, що триматиме цю подію в таємниці. Уряд США побоювався, що новина про цей бій ще глибше втягне СРСР у Корейську війну. Також на цьому кораблі були аґенти нової строго засекреченої Національної аґенції безпеки (NSA). Р. Віліямс, який в той час отримав третє найвище відзначення ВМС – Срібний хрест, дотримався присяги понад 50 років, аж поки не були розсекречені документи про цей інцидент. Його колеґи з найбільшої ветеранської організації – Американського леґіону – розпочали кампанію, щоб він отримав найвище військове відзначення – Медалю честі. Цю акцію підтримали також понад 115 адміралів і генералів та члени Конґресу. („The American Legion”)